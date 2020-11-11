19 отечественных знаменитостей, которые с возрастом только хорошеют

За последние несколько лет косметология заметно шагнула вперед. Процедуры по омоложению лица стали гораздо менее болезненными и более эффективными. Поэтому многие знаменитости не упускают возможности сделать себе пилинг, контурную пластику, инъекции ботулотоксина, пройти курс массажа, озонотерапии, радиоволнового лифтинга и тому подобного. И, надо признать, эти новые бьюти-услуги действительно позволяют выглядеть моложе на 5, 10, а то и 15 лет. Посмотрите только на фотографии певицы Ольги Орловой или светской львицы Маши Малиновской.