19 отечественных знаменитостей, которые с возрастом только хорошеют
За последние несколько лет косметология заметно шагнула вперед. Процедуры по омоложению лица стали гораздо менее болезненными и более эффективными. Поэтому многие знаменитости не упускают возможности сделать себе пилинг, контурную пластику, инъекции ботулотоксина, пройти курс массажа, озонотерапии, радиоволнового лифтинга и тому подобного. И, надо признать, эти новые бьюти-услуги действительно позволяют выглядеть моложе на 5, 10, а то и 15 лет. Посмотрите только на фотографии певицы Ольги Орловой или светской львицы Маши Малиновской.
Мы в AdMe.ru просмотрели инстаграм-аккаунты отечественных знаменитостей и узнали, кому удается эффективно бороться с возрастом.
Екатерина Гусева
Лолита
Кристина Орбакайте
Лариса Вербицкая
Ирина Дубцова
Юлия Меньшова
Алена Апина
Эвелина Бледанс
Наталья Штурм
Маша Распутина
Анжелика Агурбаш
Алена Водонаева
Маша Малиновская
Елена Воробей
Валерия
Ольга Орлова
Татьяна Буланова
Ирина Тонева
Татьяна Навка
Как вам кажется, кто из звезд помолодел внешне наиболее заметно?