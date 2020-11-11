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19 отечественных знаменитостей, которые с возрастом только хорошеют

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За последние несколько лет косметология заметно шагнула вперед. Процедуры по омоложению лица стали гораздо менее болезненными и более эффективными. Поэтому многие знаменитости не упускают возможности сделать себе пилинг, контурную пластику, инъекции ботулотоксина, пройти курс массажа, озонотерапии, радиоволнового лифтинга и тому подобного. И, надо признать, эти новые бьюти-услуги действительно позволяют выглядеть моложе на 5, 10, а то и 15 лет. Посмотрите только на фотографии певицы Ольги Орловой или светской львицы Маши Малиновской.

Мы в AdMe.ru просмотрели инстаграм-аккаунты отечественных знаменитостей и узнали, кому удается эффективно бороться с возрастом.

Екатерина Гусева

© East News, © _ekaterinaguseva_ / Instagram

Лолита

© East News, © East News

Кристина Орбакайте

© East News, © orbakaite_k / instagram

Лариса Вербицкая

© East News, © larisa_verbitskaya / Instagram

Ирина Дубцова

© East News, © dubtsova_official / Instagram

Юлия Меньшова

© East News, © juliavmenshova / Instagram

Алена Апина

© East News, © neapina / Instagram

Эвелина Бледанс

© East News, © bledans / Instagram

Наталья Штурм

© East News, © nataliashturm / Instagram

Маша Распутина

© East News, © masharasputina_official / Instagram

Анжелика Агурбаш

© East News, © East News

Алена Водонаева

© alenavodonaeva / Instagram, © alenavodonaeva / Instagram

Маша Малиновская

© East News, © malinovskaya_tv / Instagram

Елена Воробей

© East News, © vorobei_elena / Instagram

Валерия

© East News, © valeriya / Instagram

Ольга Орлова

© East News, © olgaorlova1311 / Instagram

Татьяна Буланова

© East News, © buslya / Instagram

Ирина Тонева

© East News, © toneva_official / Instagram

Татьяна Навка

© East News, © tatiana_navka / Instagram

Как вам кажется, кто из звезд помолодел внешне наиболее заметно?

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