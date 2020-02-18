19 известных женщин, которые не стесняются показаться без косметики. И правильно делают

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Новые исследования и опросы показывают: мужчины все чаще предпочитают максимально естественных женщин. Ничтожное меньшинство опрошенных на вопрос «Что вас привлекает в женщинах?» поставили на первое место яркий макияж.

Нам нравится, что природная красота сегодня в моде. И даже звезды, чей внешний вид всегда скрупулезно рассматривается под лупой, смело делятся со всем миром снимками без косметики.