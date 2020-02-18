19 известных женщин, которые не стесняются показаться без косметики. И правильно делают
Новые исследования и опросы показывают: мужчины все чаще предпочитают максимально естественных женщин. Ничтожное меньшинство опрошенных на вопрос «Что вас привлекает в женщинах?» поставили на первое место яркий макияж.
Нам нравится, что природная красота сегодня в моде. И даже звезды, чей внешний вид всегда скрупулезно рассматривается под лупой, смело делятся со всем миром снимками без косметики.
AdMe.ru просмотрел инстаграм-странички селебрити и восхитился смелостью знаменитых женщин, которые не боятся показаться без макияжа.
1. Мишель Пфайффер, 61 год
2. Рианна, 31 год
3. Светлана Лобода, 37 лет
4. Дакота Фэннинг, 25 лет
5. Шарлиз Терон, 44 года
6. Кэндис Свейнпол, 31 год
7. Яна Кошкина, 29 лет
8. Брук Шилдс, 54 года
9. Мерьем Узерли, 36 лет
10. Наталья Рудова, 36 лет
11. Дженнифер Энистон, 51 год
12. Кейт Хадсон, 40 лет
13. Юлия Барановская, 34 года
14. Синди Кроуфорд, 53 года
15. Сальма Хайек, 53 года
16. Адриана Лима, 38 лет
17. Майли Сайрус, 27 лет
18. Виктория Толстоганова, 47 лет
19. Джессика Бил, 37 лет
А вы предпочитаете естественный вид или каждый день наносите макияж?
Фото на превью salmahayek / instagram, salmahayek / instagram