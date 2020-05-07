19 детей звезд, над которыми генетика не стала заморачиваться, а просто нажала «Вкл.» на ксероксе

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«От осинки не родятся апельсинки». Именно это выражение приходит на ум, когда смотришь на детей публичных личностей. Сходство некоторых из них со знаменитыми родителями так велико, что остается только удивляться, до чего же сильная штука — гены.

AdMe.ru спешит поделиться со своими читателями фотографиями знаменитостей, у которых точно не спрашивали, на кого похож ребенок. Там и без ДНК-теста все понятно.

1. Элизабет Херли и Дамиан Херли

2. Деми Мур и Румер Уиллис

3. Шон Пенн и Хоппер Пенн

4. Моника Беллуччи и Дева Кассель

5. Брэд Питт и Шайло Нувель Джоли-Питт

6. Энтони Хопкинс и Эбигейл Хопкинс

7. Эминем и Хэйли Джейд Скотт

8. Дуэйн Джонсон и Симоне Александра Джонсон

9. Том Круз и Сури Круз

10. Ума Турман и Левон Грин Хоук

11. Джон Ледженд и Майлз Теодор Стивенс

12. Джеки Чан и Джейси Чан

13. Арнольд Шварценеггер и Патрик Шварценеггер

14. Джулианна Мур и Лив Фрейндлих

15. Синди Кроуфорд и Пресли Гербер

16. Барбра Стрейзанд и Джейсон Гулд

17. Адам Сэндлер и Сэди Сэндлер

18. Донателла Версаче и Аллегра Версаче

19. Николас Кейдж и Уэстон Кейдж