18 звездных пар, которые чихали на разницу в росте с высокой колокольни

Стереотипы о внешности могут помешать обрести самое важное в жизни — любовь. Ведь некоторые люди считают, что большая разница в росте — это уже преграда. Но подобное клише давно разрушают многие звездные пары. Например, длинноногая красотка Николь Кидман не стесняется носить каблуки, хотя она выше мужа на 2 сантиметра. А миниатюрная жена Джейсона Момоа совсем не комплексует из-за 36-сантиметровой разницы с супругом.