18 звездных пар, которые чихали на разницу в росте с высокой колокольни
Стереотипы о внешности могут помешать обрести самое важное в жизни — любовь. Ведь некоторые люди считают, что большая разница в росте — это уже преграда. Но подобное клише давно разрушают многие звездные пары. Например, длинноногая красотка Николь Кидман не стесняется носить каблуки, хотя она выше мужа на 2 сантиметра. А миниатюрная жена Джейсона Момоа совсем не комплексует из-за 36-сантиметровой разницы с супругом.
Мы в AdMe.ru выбрали еще ряд известных пар, которые изо дня в день доказывают, что здоровые и гармоничные отношения от роста не зависят.
Гвендолин Кристи и Джайлс Дикон: 191 и 185 см
Джонни Галэки и Алайна Мейер: 165 и 170 см
Джейсон Момоа и Лиза Боне: 193 и 157 см
Энико Пэрриш и Кевин Харт: 171 и 158 см
Джо Джонас и Софи Тернер: 170 и 175 см
Крис Хемсворт и Эльза Патаки: 190 и 161 см
Шарлотта Генсбур и Иван Атталь: 173 и 169 см
Риа Дарем и Марк Уолберг: 175 и 173 см
Клэр Грант и Сет Грин: 170 и 160 см
Хелен Ласичан и Фаррелл Уильямс: 180 и 175 см
Тина Фей и Джефф Ричмонд: 164 и 157 см
Мэттью Вон и Клаудия Шиффер: 178 и 180 см
Эрин Дарк и Дэниел Рэдклифф: 170 и 165 см
Софи Даль и Джейми Каллум: 183 и 164 см
Дейв Гарднер и Лив Тайлер: 175 и 178 см
Зейн Малик и Джиджи Хадид: 175 и 179 см
Карл Глусман и Зои Кравиц: 188 и 157 см
Бенджи Мэдден и Кэмерон Диас: 168 и 174 см
А вам важен рост вашей второй половинки?
Фото на превью NICK AGRO / AFP / East News, Photoshot / REPORTER / East News
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