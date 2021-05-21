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18 звездных пар, которые чихали на разницу в росте с высокой колокольни

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Стереотипы о внешности могут помешать обрести самое важное в жизни — любовь. Ведь некоторые люди считают, что большая разница в росте — это уже преграда. Но подобное клише давно разрушают многие звездные пары. Например, длинноногая красотка Николь Кидман не стесняется носить каблуки, хотя она выше мужа на 2 сантиметра. А миниатюрная жена Джейсона Момоа совсем не комплексует из-за 36-сантиметровой разницы с супругом.

Мы в AdMe.ru выбрали еще ряд известных пар, которые изо дня в день доказывают, что здоровые и гармоничные отношения от роста не зависят.

Гвендолин Кристи и Джайлс Дикон: 191 и 185 см

Джонни Галэки и Алайна Мейер: 165 и 170 см

Джейсон Момоа и Лиза Боне: 193 и 157 см

Энико Пэрриш и Кевин Харт: 171 и 158 см

Джо Джонас и Софи Тернер: 170 и 175 см

Крис Хемсворт и Эльза Патаки: 190 и 161 см

Шарлотта Генсбур и Иван Атталь: 173 и 169 см

Риа Дарем и Марк Уолберг: 175 и 173 см

Клэр Грант и Сет Грин: 170 и 160 см

Хелен Ласичан и Фаррелл Уильямс: 180 и 175 см

Тина Фей и Джефф Ричмонд: 164 и 157 см

Мэттью Вон и Клаудия Шиффер: 178 и 180 см

Эрин Дарк и Дэниел Рэдклифф: 170 и 165 см

Софи Даль и Джейми Каллум: 183 и 164 см

Дейв Гарднер и Лив Тайлер: 175 и 178 см

Зейн Малик и Джиджи Хадид: 175 и 179 см

Карл Глусман и Зои Кравиц: 188 и 157 см

Бенджи Мэдден и Кэмерон Диас: 168 и 174 см

А вам важен рост вашей второй половинки?

Фото на превью NICK AGRO / AFP / East News, Photoshot / REPORTER / East News
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