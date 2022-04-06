18 красавчиков родом из Австралии, которые показали всему миру, что не лыком шиты

Если вас спросят, каких австралийских звезд вы знаете, вы наверняка упомянете Николь Кидман или Кайли Миноуг. Однако Австралия подарила миру не только талантливых женщин, но и немало обаятельных мужчин-звезд, двое из которых вошли в число самых горячих парней мира.

Редакция AdMe.ru решила показать, какими звездными красавцами может похвастаться Австралия. А заодно убедилась в том, что местные мужчины совсем не лыком шиты.

Крис Хемсворт

Один из наиболее любимых киноманами голливудских актеров и бывший участник австралийских «Танцев со звездами» родился в Мельбурне. Но значительную часть детства провел в австралийской глубинке, наблюдая за крокодилами и буйволами. А в 2014 году Крис Хемсворт стал обладателем титула самого горячего мужчины по версии People.

Люк Брейси

Актер Люк Брейси родился в Сиднее и известен ролями в романтической комедии «Монте-Карло» (2011) и в основанном на реальных событиях фильме Мела Гибсона «По соображениям совести» (2016). Среди недавних актерских работ Люка Брейси — роль бывшего парня Елены, героини Риз Уизерспун, в драматическом мини-сериале «И повсюду тлеют пожары» (2020).

Эрик Бана

Актер, сыгравший Халка в одноименном фильме 2003 года, Гектора в «Трое» годом позже и злодея капитана Неро в «Звездном пути» (2009), как и Крис Хемсворт, родился в Мельбурне. В 2019 году кинозвезда и заядлый любитель автогонок Эрик Бана получил орден Австралии за заслуги в драматическом искусстве.

Сэм Уортингтон

Актер, известный работами в фильмах «Терминатор: Да придет спаситель» (2009) и «Битва титанов» (2010), жил в Австралии с 6 месяцев. Любопытно, что главную роль в «Аватаре» он получил, когда его положение было совсем отчаянным: на тот момент Сэм жил в машине и довольствовался в основном эпизодическими ролями.

Дэвид Уэнем

Актер австралийского происхождения Дэвид Уэнем известен ролью Фарамира в трилогии «Властелин колец» и работами в лентах «Ван Хельсинг» и «Пираты Карибского моря». Был признан самым горячим мужчиной Австралии, хотя сам совсем не воспринимает себя таким.

Натаниэль Бузолич

Натаниэль Бузолич — австралийский актер с хорватскими корнями, который снимается главным образом в телевизионных сериалах. Наиболее известная его работа — Кол Майклсон в сериале «Дневники вампира».

Коди Симпсон

Австралийский певец и музыкант Коди Симпсон выпустил 3 студийных альбома, а также исполнил одну из главных ролей в бродвейском мюзикле «Анастасия» 2016 года. Кроме того, парень является отличным пловцом и в настоящее время занят подготовкой к соревнованиям.

Саймон Бейкер

Саймон Бейкер, известный ролью Патрика Джейна в сериале «Менталист», также провел свои детство и юность в Австралии, где стал страстным серфером. А в актерскую профессию он попал случайно: привел друга на прослушивание для рекламы, а в результате на кастинг и съемки пригласили его самого. И хотя Саймон Бейкер — простой австралийский парень, родившийся в семье школьного сторожа и учительницы, он сумел стать образцом настоящего джентльмена и звездой, известной всему миру.

Кит Урбан

Обладатель четырех премий «Грэмми», певец и автор песен Кит Урбан родился в Новой Зеландии, но большую часть детства и юность провел в Австралии. Он считается одним из ведущих исполнителей в стиле кантри, участвовал в различных шоу талантов в качестве наставника вокалистов и судьи проекта. Известно, что музыкант не только покорил сердце Николь Кидман, но и в течение четырех месяцев ее игнорировал, не решаясь позвонить. К счастью, он набрался смелости, и спустя чуть менее полутора лет после знакомства они официально оформили свои отношения.

Вэнс Джой

Певец и автор песен Вэнс Джой родился в Мельбурне и в 2015 году стал обладателем премии ARIA Music Awards в категории «Лучший музыкант». До начала карьеры в шоу-бизнесе Вэнс был многообещающим игроком в австралийский футбол.

Джоэл Эдгертон

Актер Джоэл Эдгертон, известный ролью Тома Бьюкенена в фильме «Великий Гэтсби» (2013), родился в австралийском городе Блэктауне. За триллер «Подарок» 2015 года, в котором он дебютировал как режиссер, Эдгертон был номинирован на премию Гильдии режиссеров.

Каллан Маколифф

Одна из самых известных ролей Каллана Маколиффа, родившегося в Сиднее, — юный Джей Гэтсби в «Великом Гэтсби». За нее он получил награду как лучший молодой актер второго плана. Также он снимался в фантастическом боевике «Я — четвертый» (2011) и в комедийной мелодраме «Привет, Джули!» (2010).

Фирасс Дирани

Фирасс Дирани снимался в телесериале «Могучие рейнджеры: Мистическая сила» и в фильме «По соображениям совести». Актер родился в Сиднее в семье ливанского происхождения. В 2010 году этому красавчику с яркой внешностью женским журналом Cleo был присвоен титул «Холостяк года».

Джеймс Маккей

Актер родом из Сиднея известен главным образом своей ролью в ремейке сериала «Династия» 2017–2019 годов. Также он играл в ленте «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и в фильме 2015 года «Месть от кутюр».

Бен Мендельсон

Бен Мендельсон родился в австралийском городе Мельбурне. Получил он популярность благодаря фильмам «По волчьим законам» (2010) и «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012). А роль в телесериале «Родословная» принесла ему «Эмми» и номинацию на «Золотой глобус».

Брентон Туэйтес

Брентон Туэйтес изначально мечтал о карьере пожарного или полицейского, но потом все же выбрал актерскую стезю и не прогадал. Обаятельному австралийцу доверили главные роли в фильмах «Голубая лагуна» (2012) и «Боги Египта» (2016), а также роль Генри Тернера в 5-й части «Пиратов Карибского моря». А после выхода ленты «Посвященный» (2014) Брентон получил награду за прорывную роль.

Лиам Хемсворт

Младший брат Криса Хемсворта целых полгода перед тем, как стать актером, занимался укладкой полов. Первый успех ему принесли съемки в сериале «Соседи», в котором до этого играл его брат Люк (самый старший из Хемсвортов). А за роль в «Голодных играх» он получил вместе с Дженнифер Лоуренс и Джошем Хатчерсоном приз зрительских симпатий.

Хью Джекман

Трудно поверить в то, что Хью Джекман в детстве, отведав на борту самолета еду, решил, что станет авиаповаром. Так он собирался утолить свою страсть к путешествиям. Количество премий и наград у актера родом из Сиднея настолько велико, что для них пришлось выделить отдельную страницу в «Википедии». Среди них «Золотой глобус» за мюзикл «Отверженные» (2012) и «Сатурн» за фильм «Люди Икс» (2001). В 2008 году журнал People назвал Хью Джекмана самым горячим мужчиной года.