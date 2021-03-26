Мы нашли детские фото 18 знаменитостей и теперь посмотрим, сможете ли вы в этих карапузах признать звезд первой величины

В детских фотографиях есть свое очарование: ох уж эти большие глаза и ангельские кудряшки. Особенно любопытно смотреть на детские фото актеров, которых мы обычно видим в кино или в официальной обстановке. Их старые снимки позволяют как будто немного подглядеть в замочную скважину и понять, какими они были в беспечные годы детства.

AdMe.ru прошерстил соцсети звезд в поисках их детских и юношеских фотографий. Мы отметили, что на снимках некоторые знаменитости вообще на себя не похожи, а других легко узнать: улыбка осталась та же.

Зендая

Пол Уэсли

Милли Бобби Браун

Финн Вулфхард

Наталия Дайер

Крис Хемсворт

Мерьем Узерли

Дуэйн Скала Джонсон

Флоренс Пью

Марго Робби

Ричард Армитидж

Эванна Линч

Гвинет Пэлтроу

Аманда Сейфрид

Том Холланд

Эмма Уотсон

Том Фелтон

Нина Добрев

Галь Гадот

Так выглядела «Чудо-женщина», когда была маленькой.