18 звезд, которым неожиданно стукнет 50, но верится в это с трудом

Порой, глядя на наших знаменитостей, мы можем даже не догадываться об их реальном возрасте — настолько хорошо они выглядят. Некоторым из них в этом году уже перевалило или только будет 50 лет, однако они и не думают стареть, словно выпили какой-то эликсир молодости. Мало кто помнит, но, например, Кирилл Андреев из «Иванушек» на заре карьеры носил длинные волосы, а сейчас сменил стиль на более брутальный. А Михаила Трухина все помнят по «Убойной силе», однако как он выглядит сейчас, мало кто знает.