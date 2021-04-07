18 звезд, которым неожиданно стукнет 50, но верится в это с трудом
Порой, глядя на наших знаменитостей, мы можем даже не догадываться об их реальном возрасте — настолько хорошо они выглядят. Некоторым из них в этом году уже перевалило или только будет 50 лет, однако они и не думают стареть, словно выпили какой-то эликсир молодости. Мало кто помнит, но, например, Кирилл Андреев из «Иванушек» на заре карьеры носил длинные волосы, а сейчас сменил стиль на более брутальный. А Михаила Трухина все помнят по «Убойной силе», однако как он выглядит сейчас, мало кто знает.
Мы в AdMe.ru даже и не подозревали, что многие наши любимые звезды в 2021 году перешагнут 50-летний рубеж и сделают это ну очень красиво.
1. Анита Цой
10. Дина Корзун
11. Георгий Дронов
12. Леонид Барац
13. Фекла Толстая
14. Дельфин
15. Андрей Рожков
16. Вадим Колганов
17. Михаил Трухин
18. Павел Буре (28 лет и почти 50)
Кто из этих звезд, на ваш взгляд, с возрастом стал выглядеть лучше?
Фото на превью Убойная сила / Первый канал, East News
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