18 звезд, которые празднуют 50-летие в 2019 году. Внезапно

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Недавно Дженнифер Энистон с размахом отпраздновала свое 50-летие. Актриса выглядит чертовски хорошо и, кажется, нашла эликсир вечной молодости. Посему эта новость нас изрядно удивила. Но это еще не все: оказывается, Гвен Стефани, Дженнифер Лопес и Мэттью Макконахи скоро тоже будут собирать гостей на полувековой юбилей.