18 звезд, которые празднуют 50-летие в 2019 году. Внезапно
Недавно Дженнифер Энистон с размахом отпраздновала свое 50-летие. Актриса выглядит чертовски хорошо и, кажется, нашла эликсир вечной молодости. Посему эта новость нас изрядно удивила. Но это еще не все: оказывается, Гвен Стефани, Дженнифер Лопес и Мэттью Макконахи скоро тоже будут собирать гостей на полувековой юбилей.
Мы в AdMe.ru посмотрели, кому из знаменитостей стукнет полтинник в этом году, и изумились тому, как быстро летит время.
Мэрилин Мэнсон, 5 января
Дженнифер Энистон, 11 февраля
Хавьер Бардем, 1 марта
Рене Зеллвегер, 25 апреля
Джина Торрес, 25 апреля
Кейт Бланшетт, 14 мая
Анжелика Варум, 26 мая
Питер Динклэйдж, 11 июня
Дженнифер Лопес, 24 июля
Юлия Меньшова, 28 июля
Эдвард Нортон, 18 августа
Мэттью Перри, 19 августа
Джек Блэк, 28 августа
Кэтрин Зета-Джонс, 25 сентября
Гвен Стефани, 3 октября
Мэттью Макконахи, 4 ноября
Джерард Батлер, 13 ноября
Джей Зи, 4 декабря
Фото на превью avarum / instagram, juliavmenshova / instagram