18 странных фраз, которые слышались нам в песнях вместо нормальных слов
Если вы поете все песни правильно, то мы вам завидуем. Потому что каждый из нас хоть раз слышал в текстах что-то свое и пел «ю ма хо, ю ма со, апрыщврыатляяенгом вагоо» или «фристайла, рака-мака фо» в ванной или перед зеркалом.
Мы в AdMe.ru решили немного поностальгировать и, покопавшись на форумах, найти ослышки из популярных песен прошлых лет. Оказалось, некоторые слышат такое, что нарочно просто не придумаешь.
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А что слышалось в песнях вам?
Фото на превью Д'Артаньян и три мушкетера / Одесская киностудия