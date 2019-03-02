18 странных фраз, которые слышались нам в песнях вместо нормальных слов

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Если вы поете все песни правильно, то мы вам завидуем. Потому что каждый из нас хоть раз слышал в текстах что-то свое и пел «ю ма хо, ю ма со, апрыщврыатляяенгом вагоо» или «фристайла, рака-мака фо» в ванной или перед зеркалом.