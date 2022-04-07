18 случаев, когда королевские особы и звезды подсмотрели друг у друга наряд

Очень часто девочки мечтают примерить платье как у принцессы, герцогини или королевы. Звездные львицы не исключение. А иногда и сами королевские особы не прочь надеть наряд, похожий на тот, в котором блистали селебрити.

Мы в AdMe.ru сравнили звезд и королевских особ в одинаковых или очень похожих нарядах и считаем, что каждая из них достойна короны.

1. Анджелина Джоли и Кейт Миддлтон

Анджелина Джоли появилась в строгом костюме на приеме у королевы Елизаветы II в 2014 году. Кейт Миддлтон, возможно, подсмотрела наряд у Анджелины и надела похожий во время своего визита в Нидерланды в 2016 году.

2. Меган Маркл и Ребел Уилсон

Меган надела красное платье на музыкальный фестиваль 7 марта 2020 года. Похудевшая Ребел Уилсон вышла в свет в таком же платье в 2021 году.

3. Каролина, принцесса Монакская и Ганноверская, и Блейк Лайвли

Каролина появилась в серебристом платье в пол на балу в 2007 году. Блейк Лайвли пришла в точно таком же на премьеру фильма «Вижу лишь тебя» спустя 10 лет.

4. Оливия Палермо и кронпринцесса Норвегии Метте-Марит

В 2010 году эти дамы надели одинаковые наряды, но на разные мероприятия. Оливия появилась в платье Валентино Гаравани на званом ужине модельера в июле, а Метте-Марит — в таком же на гала-концерте в октябре.

5. Гвинет Пэлтроу и кронпринцесса Швеции Виктория

Гвинет Пэлтроу прошлась по красной дорожке в блестящем платье на одно плечо на церемонии вручения наград в марте 2010 года. В июне того же года принцесса Швеции Виктория появилась в платье такого же фасона, но слегка видоизмененном, в концертном зале Стокгольма.

6. Вера Фармига и Татьяна, принцесса Греции и Дании (Татьяна Блатник)

Вера Фармига вышла в этом легком платье на красную дорожку ежегодной церемонии вручения премии Гильдии актеров в январе 2010 года. В августе того же года Татьяна Блатник блистала в таком же платье на своей предсвадебной церемонии.

7. Эшли Грин и Меган Маркл

Почти в одно время Меган, герцогиня Сассекская, и Эшли Грин появились на светских мероприятиях в платьях одной модели, но разных цветов. Эшли Грин была на вечеринке в марте 2018 года в красном, а Меган выбрала зеленый вариант для официального приема в апреле того же года.

8. Принцесса Монако Шарлен и Карина Лау

На бал в июле 2018 года принцесса Шарлен пришла в роскошном платье, напоминающем чешую русалки. Такой же наряд выбрала Карина Лау для церемонии награждения в ноябре того же года.

9. Келли Разерфорд и Кейт Миддлтон

Келли Разерфорд снималась в этом платье в сериале «Сплетница» в августе 2012 года. Кейт Миддлтон надела платье с идентичным принтом, но другого фасона, во время визита на Соломоновы острова в сентябре того же года.

10. Николь Кидман и Летисия, королева Испании

Николь Кидман в этом роскошном платье появилась на гала-концерте в 2013 году. Королева Испании Летисия выбрала очень похожее, но в укороченном варианте, для церемонии награждения в 2016 году.

11. Кэтрин Хайгл и Меган Маркл

В платьях одного фасона, но разных цветов, были замечены Кэтрин Хайгл и Меган Маркл. Кэтрин — на открытии флагманского бутика в 2008 году, а Меган — спустя 10 лет на официальном приеме.

12. Диана Крюгер и Рания аль-Абдалла, королева Иордании

Королева Иордании тоже, возможно, подсмотрела образ у актрисы. Диана Крюгер надевала белое платье на вечеринку в сентябре 2007 года, а Рания аль-Абдалла — на церемонию награждения в ноябре того же года.

13. Би Шаффер и Кейт Миддлтон

Би Шаффер в 2015 году пришла на благотворительный прием в платье с цветочным принтом. Платье с идентичным принтом, но другого кроя, выбрала герцогиня Кембриджская для гала-концерта в 2019 году.



14. Эмми Россум и кронпринцесса Дании Мэри

Эмми Россум надела минималистичное черное платье на презентацию коллекции в 2014 году. Такое же платье было на кронпринцессе Дании Мэри на званом ужине в 2016 году.

15. Марион Котийяр и принцесса Монако Шарлен

Марион Котийяр на премьере фильма в сентябре 2011 года и принцесса Монако Шарлен на награждении Princess Grace в ноябре того же года блистали в одинаковых платьях.

16. Кэри Маллиган и Рания аль-Абдалла, королева Иордании

Кэри Маллиган выбрала открытое платье с цветочным принтом для премьеры фильма в 2009 году. В похожем платье королева Иордании участвовала в саммите, посвященном женщинам, в 2010 году. Правда, Рания аль-Абдалла создала немного другой образ.

17. Кейт Хадсон и принцесса Монако Шарлен

Кейт Хадсон появилась в белом платье на одно плечо на открытии выставки в 2017 году. Точно такое же платье пришлось по душе принцессе Шарлен, она надевала его на церемонию награждения в 2018 году.

18. Кейт Миддлтон и Шри Сайни

Возможно, будущая королева, а ныне герцогиня Кейт Миддлтон посетила премьеру фильма «Не время умирать» в искрящемся золотом платье в сентябре 2021 года. Шри Сайни надела такое же платье на церемонию награждения «Мисс мира» в марте 2022 года. Девушке удалось получить титул «Первая вице-мисс мира».