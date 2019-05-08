18 российских знаменитостей, которые не стесняются фотографироваться без макияжа

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Оказывается, многие российские звезды совсем не прочь показать себя и без косметики. Например, актриса и телеведущая Юлия Высоцкая в соцсетях чаще выкладывает фотографии без макияжа, чем с ним. Не отстают от нее и певицы Виктория Дайнеко и Анастасия Каменских, которым нравится показывать свою естественную красоту.

Редакция AdMe.ru узнала, кто из знаменитостей не стесняется фотографироваться без косметики. Мы сравнили их фото и поняли, что наши красотки чудесно выглядят и с макияжем, и без него.

Кети Топурия

Наталья Подольская

Альбина Джанабаева

Виктория Дайнеко

Анна Хилькевич

Мария Кожевникова

Анна Семенович

Анна Седокова

Юлия Савичева

Наташа Королева

Ольга Бузова

Регина Тодоренко

Анастасия Каменских

Анита Цой

Юлия Высоцкая

Ева Польна

Чулпан Хаматова

Юлия Барановская