18 пар отечественных звезд, которые оказались одногодками

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Чаще всего, встречая человека на улице, мы можем приблизительно определить его возраст. Но что касается знаменитостей, то тут мы не всегда оказываемся правы в своих предположениях. К примеру, вы знали, что Лера Кудрявцева и Нонна Гришаева родились в один год? А Влад Топалов и Данила Козловский?

Мы в AdMe.ru выбрали несколько пар звезд-ровесников, возраст которых нас удивил. А еще уточнили, сколько им исполняется в 2019-м.

Юрий Шатунов и Сергей Шнуров (46 лет)

Нонна Гришаева и Лера Кудрявцева (48 лет)

Михаил Ефремов и Сергей Зверев (56 лет)

Диана Арбенина и Натали (45 лет)

Влад Топалов и Данила Козловский (34 года)

Екатерина Шпица и Юля Волкова (34 года)

Наталья Варлей и София Ротару (72 года)

Маша Распутина и Таисия Повалий (55 лет)

Филипп Киркоров и Дмитрий Нагиев (52 года)

Вера Брежнева и Елка (37 лет)

Баста и Стас Пьеха (39 лет)

Ольга Бузова и Анна Хилькевич (33 года)

Игорь Николаев и Дмитрий Харатьян (59 лет)

Виктория Боня и Светлана Камынина (40 лет)

Алексей Панин и Ираклий Пирцхалава (42 года)

Татьяна Устинова и Валерия (51 год)

Сергей Гармаш и Александр Васильев (61 год)

Анна Ковальчук и Анна Плетнева (42 года)

А вы примерно представляли, сколько лет этим артистам? Какая пара селебрити удивила вас больше всего?

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