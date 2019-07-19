18 пар отечественных звезд, которые оказались одногодками

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Чаще всего, встречая человека на улице, мы можем приблизительно определить его возраст. Но что касается знаменитостей, то тут мы не всегда оказываемся правы в своих предположениях. К примеру, вы знали, что Лера Кудрявцева и Нонна Гришаева родились в один год? А Влад Топалов и Данила Козловский?

Мы в AdMe.ru выбрали несколько пар звезд-ровесников, возраст которых нас удивил. А еще уточнили, сколько им исполняется в 2019-м.