18 пар отечественных звезд, которые оказались одногодками
Чаще всего, встречая человека на улице, мы можем приблизительно определить его возраст. Но что касается знаменитостей, то тут мы не всегда оказываемся правы в своих предположениях. К примеру, вы знали, что Лера Кудрявцева и Нонна Гришаева родились в один год? А Влад Топалов и Данила Козловский?
Мы в AdMe.ru выбрали несколько пар звезд-ровесников, возраст которых нас удивил. А еще уточнили, сколько им исполняется в 2019-м.
Юрий Шатунов и Сергей Шнуров (46 лет)
Нонна Гришаева и Лера Кудрявцева (48 лет)
Михаил Ефремов и Сергей Зверев (56 лет)
Диана Арбенина и Натали (45 лет)
Влад Топалов и Данила Козловский (34 года)
Екатерина Шпица и Юля Волкова (34 года)
Наталья Варлей и София Ротару (72 года)
Маша Распутина и Таисия Повалий (55 лет)
Филипп Киркоров и Дмитрий Нагиев (52 года)
Вера Брежнева и Елка (37 лет)
Баста и Стас Пьеха (39 лет)
Ольга Бузова и Анна Хилькевич (33 года)
Игорь Николаев и Дмитрий Харатьян (59 лет)
Виктория Боня и Светлана Камынина (40 лет)
Алексей Панин и Ираклий Пирцхалава (42 года)
Татьяна Устинова и Валерия (51 год)
Сергей Гармаш и Александр Васильев (61 год)
Анна Ковальчук и Анна Плетнева (42 года)
А вы примерно представляли, сколько лет этим артистам? Какая пара селебрити удивила вас больше всего?
Фото на превью Zannono Julien / APS-Medias / ABACA / East News, East News