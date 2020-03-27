18 отечественных звезд, чьи настоящие имена и фамилии могут стать для вас сюрпризом

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Имена звезд всегда на слуху. Поэтому лучше, если они будут легко запоминаться и хорошо звучать. Но далеко не всем знаменитым людям повезло родиться с благозвучными именем и фамилией в паспорте. Кого-то это не слишком заботит, а кто-то выбирает для себя псевдонимы. И мы, конечно, понимаем, что Елка и Мот в обычной жизни называют себя как-то иначе, но далеко не всегда в курсе, как именно.

AdMe.ru узнал, кто скрывается за псевдонимами известных деятелей отечественного шоу-бизнеса.

1. Елка — Елизавета Иванцив

Певицу Елку на самом деле зовут Елизавета Иванци́в. Елкой ее стали называть с 11 лет с легкой руки кого-то из друзей. Так второе имя и прижилось, и даже мама девушки величает ее Елочкой.

2. Мари Краймбрери — Марина Жадан

Песни Мари Краймбрери долгое время звучали только в интернете, но с 2017 года начали появляться на радиостанциях и телеканалах. С тех пор поклонники стали интересоваться, как же на самом деле зовут исполнительницу хитов «Давай навсегда» и «Мне так хорошо». Певицу с псевдонимом Мари, вопреки ожиданиям, зовут не Маша, а Марина. Настоящая фамилия девушки — Жадан.

3. Мот — Матвей Мельников

Матвей Мельников взял себе короткий и хлесткий псевдоним Мот. Возможно, рэперу такое имя более подходит, чем оригинальное. Но на наш взгляд, настоящие имя и фамилия артиста тоже звучат очень органично.

4. Лада Дэнс — Лада Волкова

Фамилия певицы — Волкова. Лада — ее настоящее имя, а псевдоним Дэнс появился на одних из первых гастролей как отсылка к зажигательным девушкам из подтанцовки в номерах Лады.

5. Согдиана — Оксана Нечитайло

Певицу Согдиану на самом деле зовут Оксана. Девушка по национальности украинка, но родилась в Ташкенте. Фамилия Нечитайло досталась ей от папы.

6. Доминик Джокер — Александр Бреславский

Под псевдонимом Доминик Джокер скрывается рэпер, аранжировщик и продюсер Александр Бреславский. Кстати, его имя можно найти в упоминаниях автора многих известных хитов российской эстрады, так как Александр пишет песни для некоторых популярных артистов.

7. Сати Казанова — Сатаней Казанова

Полное имя певицы — Сатаней, но на сцене девушка предпочитает использовать более благозвучный для нашего уха вариант — Сати.

8. Евгений Петросян — Евгений Петросянц

Юморист Евгений Петросян родился в Баку в армяно-еврейской семье. Его отца звали Ваган Межлумович Петросянц — именно так, с буквой Ц на конце.

9. Линда — Светлана Гейман

Бабушка Светланы Гейман хотела, чтобы внучке дали имя Лейбла, а не Света, и так и звала ее всю жизнь — Лэйна, Лина или Лей. Возможно, это и повлияло на выбор артисткой созвучного псевдонима.

10. Emin — Эмин Араз оглы Агаларов

Азербайджанский певец для лучшего запоминания публикой и благозвучия в качестве псевдонима оставил себе одно имя. Полностью артиста зовут Эмин Араз оглы Агаларов.

11. Нюша — Анна Шурочкина

Певицу Нюшу родители назвали Анной. Девушка родилась в семье музыкантов, ее отец Владимир Шурочкин — один из бывших участников группы «Ласковый май». Когда ей было 17 лет, исполнительница решилась на официальную смену имени: из Анны превратилась в Нюшу.

12. Александр Серов — Александр Ся́ров

Александр Серов получил от отца фамилию Сяров, с ударением на первый слог. Дело в том, что Николай Дмитриевич Сяров имел болгарские корни. Возможно, отсюда и не столь привычное для нашего уха звучание фамилии.

13. Бьянка — Татьяна Липницкая

В 2005 году начинающая певица Татьяна Липницкая приняла участие в записи двух альбомов рэпера Сереги. Потом совместно с Максом Лоренсом она записала саундтрек к фильму «Бой с тенью». Именно тогда и возникло сценическое имя певицы — Бьянка.

14. Сергей Аморалов — Сергей Суровенко

Фамилия Аморалов подходит лидеру группы «Отпетые мошенники» идеально. И, как часто бывает в таких случаях, она ненастоящая. На самом деле артиста зовут Сергей Суровенко.

15. Рита Дакота — Маргарита Герасимович

Настоящая фамилия певицы Риты Дакоты Герасимович. А сценический псевдоним появился таким образом. Девушка увлекалась граффити, и как-то в ее родном городе Минске гостили художники-граффитисты из Португалии. Они описали стиль Маргариты как «дакотат», что значит «многогранность». Так и возник псевдоним Дакота.

16. София Ротару — София Ротарь

Будущая певица родилась на Украине в молдавской семье, носящей фамилию Ротарь. Оказывается, село, в котором появилась София, раньше было румынским, а когда его присоединили к Украине, отца Софии вызвали в военкомат и предложили поменять румынскую фамилию на украинскую. Так ее отец и его семья получили документы с фамилией Ротарь. Когда София стала делать первые шаги на эстраде, Эдита Пьеха посоветовала ей писать фамилию на молдавский манер — с У на конце.

17. Андрей Звонкий — Андрей Лысков

Рэпер Андрей Звонкий долгое время оставался в тени и творил для узкого круга ценителей. По-настоящему популярным он стал в 2018 году, исполнив песню «Голоса». А настоящая фамилия звезды — Лысков.

18. Слава — Анастасия Сланевская

Тяга к музыке у Насти Сланевской проявилась еще в детстве, несмотря на то, что ее родители не были связаны с этой сферой. А вот бабушка девочки пела в хоре Пятницкого. Запустив сольную карьеру в начале 2000-х, Анастасия выбрала короткое сценическое имя Слава.