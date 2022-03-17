17 звездных пар, которые в свете софитов выглядят как Аполлон с Афродитой, а в жизни даже из толпы не выделяются
В свете софитов наши любимые звездные парочки всегда выглядят бесподобно. Элегантный костюм на мужчине и роскошное вечернее платье на женщине непременно сочетаются между собой, а потому зритель не может отвести глаз. Однако в повседневной жизни далеко не все знаменитости ставят перед собой цель произвести на окружающих впечатление и одеваются так, чтобы было тепло и удобно.
Мы в AdMe.ru решили сравнить, как выглядят звездные пары на красной ковровой дорожке и на обычной прогулке. И поняли, что их крутость никак не зависит от дороговизны образа.
Эштон Кутчер и Мила Кунис
Бритни Спирс и Сэм Асгари
Джо Джонас и Софи Тернер
Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс
Джеймс Райтон и Кира Найтли
Никки Рид и Иэн Сомерхолдер
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк
Люси Бойтон и Рами Малек
Эрин Дарк и Дэниел Рэдклифф
Жерар Пике и Шакира
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Эмили Блант и Джон Красински
Эльза Патаки и Крис Хемсворт
Джастин и Хейли Бибер
Эми Адамс и Даррен Ле Галло
Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик
А как наряжаетесь на прогулку вы? Составляете яркий стильный образ или предпочитаете одеваться скромно, но удобно?
Фото на превью Evan Agostini / Invision / AP / East News, Rachpoot / MEGA / East News
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