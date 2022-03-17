17 звездных пар, которые в свете софитов выглядят как Аполлон с Афродитой, а в жизни даже из толпы не выделяются

В свете софитов наши любимые звездные парочки всегда выглядят бесподобно. Элегантный костюм на мужчине и роскошное вечернее платье на женщине непременно сочетаются между собой, а потому зритель не может отвести глаз. Однако в повседневной жизни далеко не все знаменитости ставят перед собой цель произвести на окружающих впечатление и одеваются так, чтобы было тепло и удобно.