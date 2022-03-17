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17 звездных пар, которые в свете софитов выглядят как Аполлон с Афродитой, а в жизни даже из толпы не выделяются

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В свете софитов наши любимые звездные парочки всегда выглядят бесподобно. Элегантный костюм на мужчине и роскошное вечернее платье на женщине непременно сочетаются между собой, а потому зритель не может отвести глаз. Однако в повседневной жизни далеко не все знаменитости ставят перед собой цель произвести на окружающих впечатление и одеваются так, чтобы было тепло и удобно.

Мы в AdMe.ru решили сравнить, как выглядят звездные пары на красной ковровой дорожке и на обычной прогулке. И поняли, что их крутость никак не зависит от дороговизны образа.

Эштон Кутчер и Мила Кунис

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Джо Джонас и Софи Тернер

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс

Джеймс Райтон и Кира Найтли

Никки Рид и Иэн Сомерхолдер

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

Люси Бойтон и Рами Малек

Эрин Дарк и Дэниел Рэдклифф

Жерар Пике и Шакира

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Эмили Блант и Джон Красински

Эльза Патаки и Крис Хемсворт

Джастин и Хейли Бибер

Эми Адамс и Даррен Ле Галло

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик

А как наряжаетесь на прогулку вы? Составляете яркий стильный образ или предпочитаете одеваться скромно, но удобно?

Фото на превью Evan Agostini / Invision / AP / East News, Rachpoot / MEGA / East News
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AdMe/Музыка/17 звездных пар, которые в свете софитов выглядят как Аполлон с Афродитой, а в жизни даже из толпы не выделяются
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