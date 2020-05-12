17 звездных мужчин, которые, даже подведя веки, не потеряли своей мужественности
Люди в большинстве своем привыкли, что макияж — привилегия женщин. Однако культура не стоит на месте, и мужчина с ярко накрашенными глазами уже не выглядит странно или неестественно. Многие музыканты и актеры, к примеру, настолько сроднились со своим сценическим образом, что нередко наносят макияж и в обычной жизни.
Мы в AdMe.ru полюбовались на звездных мужчин, которые не боятся пользоваться подводкой и тушью, а теперь посмотрите на них и вы.
Джаред Лето
Брайан Молко (Placebo)
Адам Ламберт
Никки Сикс (Mötley Crüe)
Билли Джо Армстронг (Green Day)
Мэрилин Мэнсон
Оззи Осборн
Джош Дан (Twenty One Pilots)
Бенджи и Джоэл Мэдден (Good Charlotte)
Джонни Депп
Пит Вентц (Fall Out Boy)
Дейв Наварро
Расселл Бренд
Тилль Линдеманн (Rammstein)
Вилле Вало (HIM)
Рихард Круспе (Rammstein)
А вам как кажется, уместно ли мужчине краситься в повседневной жизни? Или подведенные черным глаза хороши только на сцене и в кино?
Фото на превью fafotos/picturegroup/EAST NEWS, PICTURE GROUP/EAST NEWS