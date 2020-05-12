17 звездных мужчин, которые, даже подведя веки, не потеряли своей мужественности

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Люди в большинстве своем привыкли, что макияж — привилегия женщин. Однако культура не стоит на месте, и мужчина с ярко накрашенными глазами уже не выглядит странно или неестественно. Многие музыканты и актеры, к примеру, настолько сроднились со своим сценическим образом, что нередко наносят макияж и в обычной жизни.

Мы в AdMe.ru полюбовались на звездных мужчин, которые не боятся пользоваться подводкой и тушью, а теперь посмотрите на них и вы.

Джаред Лето

Брайан Молко (Placebo)

Адам Ламберт

Никки Сикс (Mötley Crüe)

Билли Джо Армстронг (Green Day)

Мэрилин Мэнсон

Оззи Осборн

Джош Дан (Twenty One Pilots)

Бенджи и Джоэл Мэдден (Good Charlotte)

Джонни Депп

Пит Вентц (Fall Out Boy)

Дейв Наварро

Расселл Бренд

Тилль Линдеманн (Rammstein)

Вилле Вало (HIM)

Рихард Круспе (Rammstein)