17 звездных братьев и сестер, которые не уступают друг другу в харизме и обаянии

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Знаменитости — такие же люди. И, как у всех, у них тоже зачастую есть братья и сестры. В ослепительных лучах славы звезды сложно разглядеть незаурядность ее родственников, но многие из них действительно заслуживают внимания своим творчеством или талантом. А некоторые настолько похожи на своего звездного брата или сестру, что диву даешься. В любом случае взглянуть на них вам определенно будет любопытно.

AdMe.ru нашел в семьях знаменитостей их братьев и сестер, с которыми вы еще не знакомы.

1. Рорри, брат Рианны

У Рианны большая семья. У певицы есть 2 младших брата — Рорри и Раджад Фенти. Кроме того, есть еще 2 единокровные сестры и брат, они появились на свет еще до того, как отец Рианны встретил ее мать.

2. Кейт, сестра Руни Мара

Кейт Мара — старшая сестра «Девушки с татуировкой дракона» — тоже является успешной актрисой. Она снялась в таких картинах, как «Марсианин», «Горбатая гора», сериале «Карточный домик» и многих других.

3. Поппи, сестра Кары Делевинь

Поппи Делевинь — довольно успешная британская модель и актриса. Она старше Кары. В детстве девочки очень сблизились, когда их мать пристрастилась к наркотикам. Так что до сих пор сестры очень дружны между собой.

4. Фрэнки, брат Арианы Гранде

Старший брат певицы — личность тоже небезызвестная. Фрэнки Гранде — танцор, актер и продюсер.

5. Ноа, сестра Майли Сайрус

Младшей сестре Майли Сайрус всего 18 лет, но она уже делает уверенные шаги как певица и актриса. Свой первый сингл девушка выпустила всего в 16, а дебют в кино и вовсе пришелся на первые годы ее жизни.

6. Адриана, сестра Наталии Орейро

У уругвайской актрисы есть старшая сестра. Она успешная бизнесвумен, владеет магазином и торговой маркой одежды.

7. Хейли, сестра Хилари Дафф

Хейли — актриса и певица. Известность ей принесла картина «Реальные девчонки» (2006), где она снималась с сестрой Хилари Дафф. С тех пор Хейли в основном играла главные роли в телефильмах, сделанных для Lifetime и Hallmark.

8. Дейзи и Фиби, сестры Луи Томлинсона

У участника группы One Direction есть 5 младших сестер: одна единокровная — Джорджия — и 4 единоутробные — Шарлотта, Фелисити, а также близняшки Дейзи и Фиби.

9. Патрисия, сестра-двойняшка Жизель Бюндхен

Патрисия родилась на 5 минут раньше Жизель. В подростковом возрасте сестры вместе посещали модельную школу, но Патрисия решила не идти по этой стезе, а развивать свои управленческие способности.

10. Габриела, сестра Жизель Бюндхен

У знаменитой модели всего 5 сестер: Ракель, Гразиела, Габриела, Рафаэла и сестра-двойняшка Патрисия. Все они тоже пробовали себя в модельной сфере, но стать такими же известными, как Жизель, ее красавицам-сестрам не удалось.

11. Дилан, брат Зака Эфрона

Дилан младше своего звездного брата на 5 лет. Они любят проводить время вместе и очень гордятся друг другом.

12. Натан Кейн, брат Эминема

У Маршалла Мэтерса, более известного как Эминем, есть младший брат. Знаменитый рэпер даже являлся законным опекуном Натана Кейна. Кстати, Натан решил пойти по стопам старшего брата и занялся рэп-музыкой.

13. Мэнди, сестра Райана Гослинга

Родители Гослинга развелись, когда будущему актеру было 13 лет. Как признавался он сам, мама и сестра сильно повлияли на его жизнь и мировоззрение. Известно, что Мэнди тоже связана с киноиндустрией: она продюсер.

14. Джеймс, брат Руперта Гринта

Руперт — старший ребенок в семье. У него есть 3 сестры и брат Джеймс. Младший брат звезды «Гарри Поттера» — британский гонщик ралли-кросса.

15. Майкл, брат Адама Левина

Младший брат Адама Левина, фронтмена группы Maroon 5, Майкл — сценарист и режиссер. Они дружны с Адамом, и старший брат во всем старается поддерживать младшего.

16. Майкл, брат Стива Бушеми

У родителей Стива Бушеми всего было четверо детей, и все мальчики. Майкл Бушеми тоже актер, пусть и не такой популярный, как Стив. А еще он писатель и сценарист.

17. Блейн и Бен, братья Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс росла среди мальчишек — ей повезло иметь 2 старших братьев. И свое прекрасное чувство юмора Дженнифер переняла от них: Блейн и Бен тоже умеют искрометно пошутить.