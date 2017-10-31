17 звезд, которые лучше всех знают, как надо праздновать Хеллоуин

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Хеллоуин — прекрасный повод немного расслабиться и примерить на себя маску любимого персонажа. Среди звезд есть немало фанатов этого праздника, и они каждый год радуют нас своими образами. AdMe.ru предлагает вам вспомнить самые яркие костюмы прошлых лет и оценить наряды, в которых знаменитости появились в этом году.

Алессандра Амбросио

Бразильская супермодель всегда находит время, чтобы поучаствовать со своим сыном в традиционном сборе сладостей Trick or Treat. Пожалуй, в костюме Красной Шапочки Алессандра выглядит не менее эффектно, чем в белье Victoria’s Secret.

Ферги и Джош Дюамель

Певица и ее муж удивили нас в 2015 году, когда предстали в образе Карла Лагерфельда и его любимицы — кошки Шупетт.

Харрисон Форд

Halloween's around the corner, wondering if you are going to dress up into something funny,just like Harrison Ford, @HamillHimself ? Photo?😆 pic.twitter.com/PJYWXJLXp6 — Mark Hamill's Ewok💋 (@HamillShe) October 19, 2017

Harrison Ford's yearly Halloween costumes are a real peas of work. 😂 #yourewelcome pic.twitter.com/wXAjoYm5GK — Amber (@eversotweetly) October 28, 2017

В то время как люди покупают себе костюмы Хана Соло и Индианы Джонса, сам актер появляется в куда более экстравагантных нарядах — рок-звезды 1980-х, монахини и даже горохового стручка.

Рианна

В 2014 году певица появилась на вечеринке в Нью-Йорке в костюме черепашки-ниндзя. Судя по красному цвету банданы, персонажем Рианны был Рафаэль.

Рита Ора

Похоже, что певица Рита Ора — фанат комиксов Marvel. В этом году она выбрала для себя костюм суперзлодейки Ядовитый Плющ.

Наталья Водянова

Эта Хеллоуин-вечеринка была устроена недавно в поддержку фонда помощи детям «Обнаженные сердца». Наряд Натальи уже успели прозвать «костюмом эритроцита», но, как заметили наши внимательные читатели, на самом деле модель вдохновилась образом Венеры Виллендорфской. Правда, не оригиналом, а скульптурой работы Джеффа Кунса, который был одним из гостей на вечеринке.

Орландо Блум и Кэти Перри

Видимо, таким нестандартным образом звезды решили поддержать экс-кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон.

Жизель Бюндхен и ее сын

Этим снимком Жизель поделилась в своем инстаграме в 2016 году со следующим комментарием: «Вот что тебе приходится делать, когда твой сын хочет быть Супер-Марио, но никто не хочет стать Луиджи».

Игги Азалия

Недоброжелатели так часто говорили Игги, что та похожа на персонажа Шона Уайанса из фильма «Белые цыпочки», что девушка решила не разочаровывать хейтеров и нашла себе соответствующий костюм для Хеллоуина.

А еще Игги запомнилась тем, что в 2013 году переоделась в Круэллу Де Виль и для полноты образа привела с собой на вечеринку настоящего далматинца.

Джиджи Хадид

Образ Сэнди из финальной сцены «Бриолина» — один из самых популярных в США. И несомненно, он прекрасно подходит Джиджи Хадид.

Бейонсе, Блю Айви и Джей Зи

В 2016 году Бейонсе и ее семья появились в образах винтажных Барби и Кена. Кстати, наряд певицы — почти точная копия купальника самой первой куклы Барби, которая появилась в продаже в 1959 году.

Эмили Ратаковски

Модель Эмили Ратаковски показала, как могла бы выглядеть Мардж Симпсон, если существовала бы на самом деле.

Синди Кроуфорд, Рэнди, Кайа и Пресли Гербер

Супермодель c мужем и детьми не упускают случая преобразиться к Хеллоуину. Например, в 2016 году они предстали в образе звезд панк-рока.

А в этом году Синди, Рэнди и их подруга Амаль Клуни порадовали нас яркими ретронарядами и пышными прическами.

Дуэйн «Скала» Джонсон

Дуэйн не стал утруждать себя поиском необычного костюма и предпочел ставшую уже классической маску из фильма «Крик».

Джемима Хан

Журналист и общественный деятель Джемима Хан еще раз напомнила нам, что клоуны совсем не так безобидны, как некоторые считают.

Хайди Клум

Едва ли найдется знаменитость, которая смогла бы побить рекорд Хайди Клум по части переодеваний к Хеллоуину.

© AP/FOTOLINK/East News

Кем только она не была: богиней Кали, старушкой, леди Годивой и даже обезьяной.

Но, пожалуй, больше всего нам запомнилось перевоплощение Хайди в Джессику Рэббит, которое заняло несколько часов.

Брюс Уиллис и его ассистент

Мы еще не видели всех костюмов звезд в этом году, но, кажется, Брюс Уиллис имеет все шансы стать королем Хеллоуина — 2017.

Актер и его ассистент Стивен Джей Идс превратились в жутких близняшек из «Сияния», и, как мы видим, они очень довольны собой.