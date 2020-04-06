17 знаменитостей, которым в этом году неожиданно для нас исполняется 50 лет
1970-й выдался невероятно удачным. В этом году был выдан патент на изобретение компьютерной мышки, первый в мире дистанционно управляемый самоходный аппарат «Луноход-1» начал свою работу на поверхности нашего спутника, а также на свет появились малыши, которым суждено было стать звездами мирового масштаба.
Мы в АdMe.ru узнали, кто из знаменитостей в этом году отмечает день рождения в 50-й раз.
Кристофер Нолан, 30 июля
Лара Фабиан, 9 января
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Итан Хоук, 6 ноября
Рэйчел Вайс, 7 марта
Фред Дерст, 20 августа
Пета Уилсон, 18 ноября
Глеб Самойлов, 4 августа
Мэдхен Амик, 12 декабря
Лара Флинн Бойл, 24 марта
Винс Вон, 28 марта
Саймон Пегг, 14 февраля
Шура Би-2, 3 февраля
Хизер Грэм, 29 января
Андре Агасси, 29 апреля
Куин Латифа, 18 марта
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Кевин Смит, 2 августа
Александр Демидов, 22 октября
Друзья, как вам кажется, кто из этих знаменитостей выглядит моложе своего возраста?
Фото на превью TWENTIETH CENTURY FOX / Album / EAST NEWS, imheathergraham / instagram