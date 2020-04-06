17 знаменитостей, которым в этом году неожиданно для нас исполняется 50 лет

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1970-й выдался невероятно удачным. В этом году был выдан патент на изобретение компьютерной мышки, первый в мире дистанционно управляемый самоходный аппарат «Луноход-1» начал свою работу на поверхности нашего спутника, а также на свет появились малыши, которым суждено было стать звездами мирового масштаба.

Мы в АdMe.ru узнали, кто из знаменитостей в этом году отмечает день рождения в 50-й раз.

Кристофер Нолан, 30 июля

Лара Фабиан, 9 января

Итан Хоук, 6 ноября

Рэйчел Вайс, 7 марта

Фред Дерст, 20 августа

Пета Уилсон, 18 ноября

Глеб Самойлов, 4 августа

Мэдхен Амик, 12 декабря

Лара Флинн Бойл, 24 марта

Винс Вон, 28 марта

Саймон Пегг, 14 февраля

Шура Би-2, 3 февраля

Хизер Грэм, 29 января

Андре Агасси, 29 апреля

Куин Латифа, 18 марта

Кевин Смит, 2 августа

Александр Демидов, 22 октября