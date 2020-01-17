17 звезд, которые утерли нос назойливым папарацци

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Знаменитости — тоже люди, которым нужно отдыхать, обедать, встречаться с друзьями и родственниками. Но издержки славы таковы, что даже во время обыденных действий ты находишься под прицелом десятков камер. Выдерживать такой прессинг для человеческой психики чрезвычайно сложно, поэтому нет ничего удивительного в том, что звезды не хотят счастливо позировать фотографам, когда выходят в магазин за хлебом. Вместо этого многие из них поступают довольно оригинально.

AdMe.ru сочувствует известным людям, которых папарацци ни на минуту не хотят оставить в покое. Мы долго смеялись, увидев, как изящно выходят из положения Кара Делевинь, Кэти Перри или Дастин Хоффман.

Эшли Симпсон и Пит Вентц натянули маски

Кэти Перри использует пакет

А Одри Тоту — плед

Леонардо Ди Каприо уж очень не хочет быть узнанным

Селена Гомес закрывает глаза

Кажется, Ариэль Уинтер заранее знала, что придется использовать сумку не по прямому назначению

Кара Делевинь тоже готовилась к встрече с назойливыми фотографами

Дастин Хоффман сам снимает папарацци

Грант Гастин старается выглядеть круто

Ники Минаж укутывается в теплое одеялко

Джастин Бибер и Брайан Остин Грин используют подручные средства

Крис Пайн воображает себя папарацци

Роберт Де Ниро прикрывается свежими новостями

Келли Осборн помогает ее пушистый друг

Меган Фокс использует мужа как прикрытие

Сын Наоми Уоттс знает, что нужно делать