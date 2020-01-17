17 звезд, которые утерли нос назойливым папарацци
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Знаменитости — тоже люди, которым нужно отдыхать, обедать, встречаться с друзьями и родственниками. Но издержки славы таковы, что даже во время обыденных действий ты находишься под прицелом десятков камер. Выдерживать такой прессинг для человеческой психики чрезвычайно сложно, поэтому нет ничего удивительного в том, что звезды не хотят счастливо позировать фотографам, когда выходят в магазин за хлебом. Вместо этого многие из них поступают довольно оригинально.
AdMe.ru сочувствует известным людям, которых папарацци ни на минуту не хотят оставить в покое. Мы долго смеялись, увидев, как изящно выходят из положения Кара Делевинь, Кэти Перри или Дастин Хоффман.