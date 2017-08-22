33 знаменитости, у которых подозрительно много общих черт
Вам знакомо чувство, когда при просмотре фильма у вас создается впечатление, что вы определенно где-то уже видели этого актера? Чтобы убедиться в своей правоте, вы обращаетесь к гуглу, и выясняется, что это совсем не он. Но черт, как же он похож на того, другого!
AdMe.ru собрал 17 пар знаменитостей, которые имеют так много схожих черт, что становится даже как-то жутковато. Совпадение? Не думаем.
Бейонсе и Дина Джейн
Кортни Кардашьян и Амери
Кейт Миддлтон и Лорен Конрад
Джессика Лэнг и Кейтлин Дженнер
Рианна и Рита Ора
Ким Кардашьян и Ная Ривера
Тейлор Свифт и Авичи
Тэнди Ньютон и Зои Салдана
Зои Салдана и Джада Пинкетт-Смит
Элизабет Бэнкс и Челси Хэндлер
Розалин Санчес и Сандра Буллок
Блейк Лайвли и Виктория Азаренко
Дейн Кук и Скайлар Эстин
Руби Роуз и Джастин Бибер
Иэн Сомерхолдер и Чейс Кроуфорд
Том Харди и Логан Маршалл-Грин
Эмили Кинни и Эванна Линч
Фото на превью beyonce, dinahjane97