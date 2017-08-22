33 знаменитости, у которых подозрительно много общих черт

Вам знакомо чувство, когда при просмотре фильма у вас создается впечатление, что вы определенно где-то уже видели этого актера? Чтобы убедиться в своей правоте, вы обращаетесь к гуглу, и выясняется, что это совсем не он. Но черт, как же он похож на того, другого!

AdMe.ru собрал 17 пар знаменитостей, которые имеют так много схожих черт, что становится даже как-то жутковато. Совпадение? Не думаем.

Бейонсе и Дина Джейн

Кортни Кардашьян и Амери

Кейт Миддлтон и Лорен Конрад

Джессика Лэнг и Кейтлин Дженнер

Рианна и Рита Ора

Ким Кардашьян и Ная Ривера

Тейлор Свифт и Авичи

Тэнди Ньютон и Зои Салдана

Зои Салдана и Джада Пинкетт-Смит

Элизабет Бэнкс и Челси Хэндлер

Розалин Санчес и Сандра Буллок

Блейк Лайвли и Виктория Азаренко

Дейн Кук и Скайлар Эстин

Руби Роуз и Джастин Бибер

Иэн Сомерхолдер и Чейс Кроуфорд

Том Харди и Логан Маршалл-Грин

Эмили Кинни и Эванна Линч

Фото на превью beyonce, dinahjane97

26 На склад!
9 Комментарии
  • 22 августа 2017
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