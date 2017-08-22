33 знаменитости, у которых подозрительно много общих черт

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вам знакомо чувство, когда при просмотре фильма у вас создается впечатление, что вы определенно где-то уже видели этого актера? Чтобы убедиться в своей правоте, вы обращаетесь к гуглу, и выясняется, что это совсем не он. Но черт, как же он похож на того, другого!

AdMe.ru собрал 17 пар знаменитостей, которые имеют так много схожих черт, что становится даже как-то жутковато. Совпадение? Не думаем.