17 дочек знаменитостей, которым от мам досталось 100 % внешности
Когда смотришь на этих юных красавиц, вопрос «На кого они больше похожи, на маму или на папу?» теряет свою актуальность. Потому что ответ на него до невозможности очевиден.
AdMe.ru собрал 17 дочек знаменитостей, которые выглядят как юные копии своих матерей. И мы считаем, что им совсем не на что жаловаться, потому что их мамы награждены не только недюжинным талантом, но и потрясающей внешностью.
Кайя Гербер и Синди Кроуфорд
Румер Уиллис и Деми Мур
Зои Кравиц и Лиза Боне
Майли Сайрус и Тиш Сайрус
Уиллоу Смит и Джада Пинкетт-Смит
Валентина Пинаут и Сальма Хайек
Лурдес Леон и Мадонна
Сури Круз и Кэти Холмс
Виолетта Аффлек и Дженнифер Гарнер
Лив Фрейндлих и Джулианна Мур
Эва Амурри и Сьюзан Сарандон
Лили Мо Шин и Кейт Бекинсейл
Кендалл Дженнер и Крис Дженнер
Ава Самбора и Хизер Локлир
Лени Клум и Хайди Клум
Софи Мидлер и Бетт Мидлер
Сейлор Бринкли и Кристи Бринкли