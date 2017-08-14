17 дочек знаменитостей, которым от мам досталось 100 % внешности

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Когда смотришь на этих юных красавиц, вопрос «На кого они больше похожи, на маму или на папу?» теряет свою актуальность. Потому что ответ на него до невозможности очевиден.

AdMe.ru собрал 17 дочек знаменитостей, которые выглядят как юные копии своих матерей. И мы считаем, что им совсем не на что жаловаться, потому что их мамы награждены не только недюжинным талантом, но и потрясающей внешностью.