17 фото знаменитостей, которые совсем не комплексуют по поводу своего нестандартного роста

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Порой, наблюдая за своими любимцами с экранов, мы даже не подозреваем об их реальном росте. Например, вы знали, что рост Дэниела Рэдклиффа — 165 см, а Николь Кидман — 180 см? А как вам эта информация: Ума Турман ниже Джеймса Момоа всего лишь на 9 см. Интересный факт: гены предопределяют рост человека на 70 %, остальные 30 % — питание и физическая активность.

Мы в AdMe.ru решили найти фото звезд с самой впечатляющей разницей в росте и поняли, что ни высокие, ни низкие знаменитости ни капельки не комплексуют, а принимают себя такими, какие они есть.

1. Уже посмотрели «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном (196) и Кевином Хартом (163)? Кажется, Эмилии Кларк (157) ну очень понравился этот фильм

2. Пусть Джордж Клуни (180) и не самый высокий голливудский актер, но на фоне Дэнни Де Вито (147) он настоящий великан

3. Кажется, Наоми Уоттс (164), Лора Дерн (179) и Гвендолин Кристи (191) не понаслышке знакомы с выражением «построиться по росту»

4. Судя по реакции Эль Фэннинг (175), она счастлива стоять рядом с Питером Динклэйджем (132). Но рад ли он?

5. Ума Турман (184) никогда не стеснялась выходить в свет со своим возлюбленным, Андре Балашем (170)

6. Красавчик Иван Ургант (195), великан-баскетболист Тимофей Мозгов (216), весельчак Дмитрий Хрусталев (167). Кого бы выбрали вы?

7. Марго Робби (168) нельзя назвать низкой, но рядом с Элизабет Дебики (190) она настоящая крошка

8. Ну кто бы не хотел заполучить фото с экс первой ракеткой мира Марией Шараповой (188)? Актрисе Челси Хэндлер (168) повезло

9. Джейсон Момоа (193) с секьюрити. Вопрос: кто здесь кого охраняет?

10. Кажется, Дэниел Рэдклифф (165) ничуть не смущается стоять рядом с Джуно Темпл (157) на каблуках и Хизер Грэм (173)

11. Ну а кто же не знает этих ребят? Кристиан Нэрн (213) и Айзек Хемпстед-Райт (180) — звезды «Игры престолов»

12. Великан российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров (193), маэстро Игорь Крутой (176) и «золотой голос России» Николай Басков (174)

13. Легенды российского бокса Костя Цзю (170) и Николай Валуев (213)

14. Бывшая звездная пара Шарлиз Терон (177) и Шон Пенн (173) всегда смотрелась гармонично, несмотря на разницу в росте

15. Вы тоже всегда думали, что Сильвестр Сталлоне (177) ростом под 2 метра? Фото с Дольфом Лундгреном (196) с легкостью развенчает этот миф

16. Ну разве кто-то может быть выше Арнольда Шварценеггера (188)? Да, Джо Манганьелло (196)

17. 15 лет вместе: Николь Кидман (180) и Кит Урбан (178). И никакая разница в росте для них не помеха