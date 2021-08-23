17 фамилий наших звезд, которые на английском звучат едва ли не лучше, чем на русском

Отечественные фамилии для нас просты и понятны: будь то простой человек или звезда — разгадать их значение несложно. Иностранные же звучат непонятно и из-за этого кажутся нам безумно крутыми. Мы решили придать загадочности нашим звездам и перевели их фамилии на английский. Кажется, некоторым героям их обновленные фамилии подходят чуть ли не больше настоящих.

Мы в AdMe.ru не боимся экспериментов и уверены, что наши читатели — тоже. Спорим, что результат нынешнего эксперимента заставит вас улыбнуться.

Джордж Дамаск

Именно такое имя могло бы красоваться на афишах в зарубежных городах, если бы Егор Крид был западной звездой. Его настоящая фамилия Булаткин, а булат на английском звучит как «damask».

Элизабет Бояр

Имя Елизаветы Боярский могло бы звучать как Элизабет Бояр. Согласитесь, звучит ничуть ни хуже, чем, например, Дженнифер Лопес или Анджелина Джоли? «Boyar» в переводе с английского — «боярин».

Серджио Бист

Сергей Зверев мог бы быть обладателем фамилии Бист. И надо сказать, она неплохо сочетается с его необычным образом.

Джулия Лессер

Фамилия популярной телеведущей и актрисы Юлии Меньшовой могла бы быть не менее красивой — Лессер. И кажется, она подходит ей ничуть не меньше.

Натали Беариш

Красавица-юмористка, бывшая участница КВН и Comedy Woman является обладательницей довольно популярной русской фамилии Медведева. С русской версией все понятно, а вот на английском ее вполне могли бы звать Натали Беариш.

Серджио Армлесс

«Армлесс» в переводе на русский — «безрукий». Пожалуй, такая фамилия бы отлично звучала в списке актеров, если бы кто-то захотел снять англоязычную версию «Бригады».

Энн Сид

Если взять слово с похожим корнем для фамилии Анны Семенович — знаменитой участницы музыкальной группы «Блестящие», то получается, что ее вполне могли бы звать Энн Сид.

Натали Кингли

Наталья — обладательница довольно величественной фамилии Королева. Но не менее возвышенно звучит и английская версия Кингли, что переводится как «царская», «царственная», «королевская».

Джулия Гуарди

Джулия Гуарди — кажется, это готовый псевдоним для завоевания сердец зарубежных поклонников. Английское слово «guard» переводится как «караул».

Николас Траш

Любимый многими ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов, если взять за основу фамилии слово «дрозд», мог бы быть обладателем фамилии Траш.

Айрин Ханчбект

Ирина Горбачева получила свою порцию славы после того, как снялась в фильме «Аритмия» и после выхода сериала «Чики». Фамилия девушки могла бы звучать Ханчбект, что переводится как «горбатый».

Валери Керли

Если за основу английской версии фамилии Леры взять слово «кудри», то звучит ничуть не хуже, чем на русском — Керли.

Мирослава Сайпринес

Знаменитая «папина дочка» Мирослава Карпович вполне могла бы красоваться на афишах под именем Мирослава Сайпринес. Фамилия очень даже красиво звучит вместе с именем.

Марк Хекьюлен

Фамилия Богатырев кажется одновременно простой и мощной. А вот если перевести, то фамилия Марка становится довольно необычной — Хекьюлен.

Дарья Фрост

А вот актриса Дарья Мороз могла бы гордо носить фамилию Фрост. И надо сказать, что в последних картинах она сыграла довольно холодных женщин, например в нашумевшем сериале «Содержанки».

Элен Даркнесс

Красавице Лене Темниковой подошла бы фамилия Даркнесс. Звучит довольно интересно. «Darkness» в переводе с английского — «темнота».

Джулия Фэмбридж

Однажды в программе «Вечерний Ургант» Юлия рассказала, что ее фамилия Пересильд переводится как «семейный мост» или «еж». Так что при переводе получается, что Юлия вполне могла бы быть обладательницей красивой фамилии Фэмбридж («family bridge» — семейный мост), ну или Хенджхог («hedgehog» — еж).