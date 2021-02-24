17 отечественных хитов, которые завоевали сердца миллионов, несмотря на явные ошибки

Русский язык настолько богат и разнообразен, что иногда соблюсти все его правила и не попасть впросак крайне сложно. Особенно тяжело приходится поэтам, которым необходимо не только подобрать нужные слова, но и втиснуть их в стихотворный размер. Вероятно, поэтому в песнях многих современных исполнителей так часто слышны речевые ошибки, явно указывающие на то, что автор пожертвовал правилами языка в угоду рифме или яркому образу.

Мы в AdMe.ru считаем, что артисты должны говорить и петь грамотно, поэтому вспомнили те места в популярных композициях, которые режут слух. Вероятно, у вас тоже найдется, чем дополнить этот список.

Татьяна Овсиенко, «Дальнобойщик»

Песня о нелегкой жизни дальнобойщиков стала одним из самых известных хитов Татьяны Овсиенко, даже несмотря на явную речевую ошибку в припеве. «Всю жизнь глядятся в ночь усталые глаза», — повторяет певица снова и снова. Однако глагол «глядеться» означает «смотреть на свое отражение в чем-нибудь». Если шофер «глядится в ночь», то вряд ли он доедет до пункта назначения, ведь ему все же нужно следить за дорогой, а не любоваться своим отражением. Здесь больше подошли бы слова «глядит» или «вглядывается».

Группа «Кино», «Место для шага вперед»

Песни Виктора Цоя давно стали классикой русского рока, но и мэтры имеют свойство ошибаться. Так, солист группы «Кино» поет о том, что у него «есть голова, только нет плечей», хотя родительный падеж этого слова — «плеч». Но, пожалуй, даже эта досадная ошибка не сильно портит старый добрый хит.

МакSим, «Мой рай»

Тексты певицы МакSим не всегда понятны слушателям из-за особого авторского языка исполнительницы. Вот, например, строчка «Так близко кажется небо, когда глаза цвета рай» вызывает массу вопросов. Во-первых, небо кажется (каким?) таким близким — здесь правильно будет употребить не наречие, а местоимение и прилагательное. Во-вторых, глаза цвета (чего?) рая — слово должно стоять в родительном падеже. Вопрос о том, какого цвета рай, оставим открытым, потому что вряд ли на него сможет ответить кто-то, кроме автора текста песни.

Группа UMA2RMAN, «Ты ушла»

В шуточной песне группы UMA2RMAN поется про Люсю в оранжевом плаще, которая бросила лирического героя после 15 лет совместной жизни. В его воспоминаниях девушка была «молода-красива и похожа на апельсина в своем новом плаще». Однако всем известно, что апельсин — предмет неодушевленный, слово относится к существительным 2-го типа склонения, поэтому в винительном падеже необходимо говорить «похожа (на что?) на апельсин».

Группа «Руки вверх!», «Стоят девчонки»

«Стоят девчонки — юбки по колено — у перехода метрополитена», — пел Сергей Жуков в начале 2000-х, и ему вторили тысячи голосов. И все же по колено может быть, например, море в мелком месте (потому что «по колено» означает расстояние от какой-то поверхности, на которой человек стоит, до коленей), а юбки, они до колена.

Анжелика Варум и Леонид Агутин, «Я буду всегда с тобой»

В этой трогательной композиции Леонид Агутин и Анжелика Варум пели о том, что планируют быть вместе, «не опуская глаз, не пророняя слов». Однако глагол «проронить» совершенного вида, и, соответственно, образованное от него деепричастие должно иметь суффикс «-в-»: «не проронив».

Группа «Нервы», «Будем друзьями»

Популярная среди молодежи группа «Нервы» в песне «Будем друзьями» задается вопросом: «И для кого ты одела это милое платье?». Вероятно, парни просто забыли про то, что одеть можно кого-то: человека, куклу или животное, а одежду необходимо надевать. Досадная ошибка, тем более что правильный вариант «надела это милое платье» идеально вписался бы в стихотворный размер.

Группа «Дискотека Авария», «Если хочешь остаться»

Фраза «То ли это ветерок мои губы колышет» не давала покоя многим слушателям, вызывая закономерный вопрос: что у лирического героя с губами, раз ветер может их колыхать, то есть раскачивать? Логичного объяснения этому нет, ведь данный глагол сюда просто не подходит по своему значению.

Группа «Звери», «Быть добрее»

В шуточной песне группы «Звери» весь припев состоит из слов «Быть добрее, быть красивЕе». Желание, конечно, похвальное, но все же не стоит забывать, что ударение в слове «красивее» падает на букву «и».

Валерия, «Не обижай меня»

Певица Валерия задала задачку многим из тех, кто вслушивается в тексты ее композиций, спев «Мы разошлись, как в море корабли расходятся в тумане, маяком маня». Получается, что маяки находятся на самих судах, а не на земле, чего быть не может. Здесь логичнее звучала бы фраза «Корабли расходятся в тумане, манимые разными маяками», но тогда потерялись бы и рифма, и размер. В итоге здравый смысл уступил свое место в тексте абсурдной фразе.

Группа «Мираж», «Музыка нас связала»

Группа «Мираж» пронзительно спела о подростковом протесте, гордо заявив о том, что с друзьями «нас не разлУчат, нет!». Действительно, друзей ни в коем случае не разлУчат — в худшем случае их все же разлучАт, ведь это единственно верный способ постановки ударения в данном слове.

Олег Газманов, «Закрой мои глаза»

«Закрой мои глаза холодной кожей рук», — начал свою песню Олег Газманов и ввел в ступор всех знатоков русского языка. Вряд ли лирической героине удастся выполнить просьбу исполнителя, ведь закрыть глаза можно руками или ладонями, а не отдельно кожей той или иной части тела.

Группа «Чай вдвоем», «Белое платье»

В этой песне про свадебный переполох группа «Чай вдвоем» оставила много загадок знатокам русского языка. Чего только стоит фраза «Все сомненья рвутся с треском золотым на пальце блеском». Даже если представить, что сомнения можно как-то порвать, то как это способен сделать блеск, уму непостижимо. Далее идет еще более непонятная строчка: «Пролистав журналов глянец, в сердце бьется первый танец». Деепричастие «пролистав» обозначает дополнительное действие подлежащего («танец»). Однако танец точно ничего пролистать не может, и в итоге получается полная несуразица.

Татьяна Буланова, «Ясный мой свет»

«Где ж ты, мой свет, бродишь, голову склоня?» — задается вопросом Татьяна Буланова. Однако деепричастие, образованное от глагола совершенного вида («что сделать?» — «склонить»), должно иметь суффикс «-в-»: «склонив».

Борис Моисеев и Людмила Гурченко, «Петербург-Ленинград»

Дуэт популярных артистов запомнился слушателям песней про Петербург, в которой звучали такие слова: «Я не буду, я не буду целовать холодных рук». Однако в винительном падеже правильно говорить «целовать холодные руки», так как «руки» — неодушевленное существительное и в данном случае отвечает на вопрос «что?», а не «кого?». Что ж, даже именитые исполнители не застрахованы от досадных ошибок.

Группа «ВИА Гра», «Перемирие»

Группа «ВИА Гра» начала свой хит «Перемирие» с фразы «Две неравных половины спорят во мне», сразу заявив о противоречивом характере лирической героини. Но даже если вся она соткана из тьмы и света, то это не отменяет того, что половины не могут быть неравными. Более того, прилагательное «неравных» явно должно отвечать на вопрос «какие?», а не «каких?», и, соответственно, «неравными» должны быть части. В общем, ошибка на ошибке.

Ирина Муравьева, Жанна Рождественская, «Позвони мне, позвони»

«Эту боль перетерпя, я дышать не перестану», — пела в фильме «Карнавал» Ирина Муравьева голосом Жанны Рождественской. Здесь, как и в случаях с Леонидом Агутиным и Татьяной Булановой, деепричастие должно иметь суффикс «-в-»: «перетерпев».