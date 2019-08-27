17 знаменитостей, которые растят свои точные копии
Все мы так или иначе похожи на своих мам и пап, но детей некоторых звезд буквально не отличить от их родителей. Смотришь на юных наследников, а видишь более молодые копии кумиров. В таких случаях никаких ДНК-тестов не нужно: во внешности, мимике и даже поведении легко узнаются любимые знаменитости.
Мы в AdMe.ru отобрали фото звездных наследников, при создании которых природа будто нажала «копировать» и «вставить».
1. Гвинет Пэлтроу и Эппл Мартин
2. Джулианна Мур и Лив Фрейндлих
3. Деннис и Джек Куэйды
4. Дженнифер Гарнер и Вайолет Аффлек
5. Элизабет Джаггер и Джерри Холл
6. Джек и Гордон Рамзи
7. Роб и Джон Оуэн Лоу
8. Дайана и Трэйси Эллис Росс
9. Дэниел и Юджин Леви
10. Кортни Лав и Фрэнсис Бин Кобейн
11. Дэниел и Гэбриел Дэй-Льюисы
12. Тина Фей и Элис Ричмонд
13. Майкл и Лили Мо Шин
14. Райли Кио и Лиза Мари Пресли
15. Джереми и Джереми-младший Миксы
16. Джим и Джейн Керри
17. Адам и Сэди Сэндлер
Не все звездные наследники решают пойти по стопам родителей, но героям нашей подборки и не нужно быть знаменитыми, чтобы вы с первого взгляда догадались, чьи они дети.
Как вы считаете, кто из них мог бы сыграть свою маму или своего папу в молодые годы?
Фото на превью gordongram / Instagram