17 знаменитостей, которые растят свои точные копии

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Все мы так или иначе похожи на своих мам и пап, но детей некоторых звезд буквально не отличить от их родителей. Смотришь на юных наследников, а видишь более молодые копии кумиров. В таких случаях никаких ДНК-тестов не нужно: во внешности, мимике и даже поведении легко узнаются любимые знаменитости.

Мы в AdMe.ru отобрали фото звездных наследников, при создании которых природа будто нажала «копировать» и «вставить».

1. Гвинет Пэлтроу и Эппл Мартин

2. Джулианна Мур и Лив Фрейндлих

3. Деннис и Джек Куэйды

4. Дженнифер Гарнер и Вайолет Аффлек

5. Элизабет Джаггер и Джерри Холл

6. Джек и Гордон Рамзи

7. Роб и Джон Оуэн Лоу

8. Дайана и Трэйси Эллис Росс

9. Дэниел и Юджин Леви

10. Кортни Лав и Фрэнсис Бин Кобейн

11. Дэниел и Гэбриел Дэй-Льюисы

12. Тина Фей и Элис Ричмонд

13. Майкл и Лили Мо Шин

14. Райли Кио и Лиза Мари Пресли

15. Джереми и Джереми-младший Миксы

16. Джим и Джейн Керри

17. Адам и Сэди Сэндлер

Не все звездные наследники решают пойти по стопам родителей, но героям нашей подборки и не нужно быть знаменитыми, чтобы вы с первого взгляда догадались, чьи они дети.

Как вы считаете, кто из них мог бы сыграть свою маму или своего папу в молодые годы?