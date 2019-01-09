16 звездных дочерей, вслед которым невозможно не оглянуться

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Пожалуй, только дети звезд способны привлекать не меньшее внимание, чем их знаменитые родители. Публика охотно наблюдает за их судьбой: как они взрослеют, похожи ли на своих мам и пап, продолжают ли их дело или ищут другой путь. Мы уже видели, какими стали сыновья известных родителей, теперь нам захотелось посмотреть на дочерей знаменитостей.

Мы в AdMe.ru с интересом следим за судьбой многих известных людей. И вы только посмотрите, как выросли дочери звезд и в каких красоток превратились.

Устинья Малинина, дочь Александра и Эммы Малининых

Устинья окончила одну из лучших школ Баварии. Девушка свободно говорит на английском и немецком языках. С ранних лет она серьезно занималась музыкой. Сейчас Устинья активно развивает свою музыкальную карьеру: на ее счету несколько записанных клипов, не так давно у нее вышел альбом. В свободное время девушка увлекается верховой ездой.

Инга Меладзе, дочь Валерия Меладзе и Ирины Малухиной

Старшая дочь Валерия Меладзе Инга окончила Оксфордский университет по специальности «психология». Во время учебы девушка познакомилась со своим нынешним мужем, в прошлом году они сыграли свадьбу. Сейчас супруги проживают в Лондоне, где оба и работают.

Инга Лепс, дочь Григория Лепса и Светланы Дубинской

Инга получила несколько образований: имеет степень бакалавра в СМИ (Голдсмитский колледж в Лондоне) и степень магистра истории искусств (Институт искусств Сотбис), а также окончила Американскую академию драматического искусства. Девушка прекрасно владеет английским и испанским. Сейчас дочь известного артиста живет в России, работает в театре и устраивает выставки в Москве.

Александра Морозова, дочь Славы и Константина Морозова

Александра Морозова с отличием окончила Ломоносовскую школу. В 2018 году она поступила в Щепкинское училище: девушка мечтает стать актрисой. Кроме того, Александра участвует в различных фотопроектах, а также снимается в кино. В отличие от своих звездных сверстников, она не любит светские мероприятия и посещает их довольно редко.

Анастасия Шубская, дочь Веры Глаголевой и Кирилла Шубского

Анастасия успела попробовать свои силы в актерском искусстве: на ее счету несколько фильмов. Девушка окончила продюсерский факультет ВГИКа, а с 2015 года занимается модельным бизнесом. Анастасия замужем за известным хоккеистом Александром Овечкиным, в августе 2018 года у пары родился сын.

Анна Шульгина, дочь Валерии и Александра Шульгина

Анна окончила Щукинское училище по специальностям "драматическая актриса театра и кино" и "артист эстрады". Девушка пошла по стопам своей известной мамы и стала эстрадной певицей. В 2018 году она неожиданно поменяла имидж и стала выступать под псевдонимом SHENA?. Кроме этого, Анна успела попробовать себя в роли телеведущей и актрисы.

Александра Жулина, дочь Татьяны Навки и Александра Жулина

Александра серьезно занималась теннисом (с 6 до 15 лет). Дочь известных фигуристов окончила школу и сейчас продолжает обучение в Нью-Йоркской киноакадемии, где изучает актерское мастерство. С 15 лет берет уроки вокала и играет на фортепиано. Александра развивает музыкальную карьеру и уже записала несколько клипов и песен.

Алеся Кафельникова, дочь Евгения Кафельникова и Марии Тишковой

Когда Алеся училась в 7-м классе, ей поступило предложение от модельного агентства. Вскоре она стала работать моделью. Девочка попросила родителей отправить ее на учебу в Лондон, где она и прожила несколько лет. Сейчас 20 -летняя девушка живет и успешно развивает модельную карьеру в Москве. Алеся получает два образования: учится в Финансовой академии и поступила в Школу телевидения Останкино.

Анна Заворотнюк-Стрюкова, дочь Анастасии Заворотнюк и Дмитрия Стрюкова

Анна долгое время живет в Нью-Йорке. Сейчас она учится на продюсера в престижном Университете Пейс. Недавно девушка получила работу в международной компании Warner Music Group — одном из крупнейших в мире музыкальных лейблов.

Стефания Маликова, дочь Дмитрия и Елены Маликовых

Стефания — студентка факультета журналистики в МГИМО. Модельная карьера девушки развивается весьма успешно, на ее счету немало контрактов с известными брендами, она неоднократно появлялась на обложках известных глянцевых журналов.

Мария Кончаловская, дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского

Мария учится в 11-м классе Царскосельского лицея. В будущем девушка планирует получить образование в области искусства или истории. По словам отца, у его дочери хорошие художественные способности: она много рисует, у нее это замечательно получается. Также Мария увлекается верховой ездой.

Елена Кончаловская, дочь Андрея Кончаловского и телеведущей Ирины Мартыновой

Елена — выпускница театрального факультета ГИТИС­а, также она является сооснователем издательства Bad Paper. Елена — разносторонний человек и признается, что ее привлекают и кино, и литература, и фотография. Что перевесит, девушка пока не знает и пробует свои силы сразу в нескольких направлениях.

Татьяна Кабо, дочь Ольги Кабо и бизнесмена Эдуарда Василишина

Татьяна серьезно занимается балетом, сейчас она студентка 4-го курса балетмейстерского факультета ГИТИСа и уже выступает на сцене Большого театра. В детстве девушка дебютировала в кино в роли Дюймовочки в одноименном фильме Леонида Нечаева.

Ульяна Добровская, дочь Ренаты Литвиновой и Леонида Добровского

Последние несколько лет Ульяна жила и училась во Франции, в Лондоне изучала искусство, моду и медиа. Сейчас девушка уже окончила школу и планирует поступать в университет в Бельгии. За плечами Ульяны есть опыт съемок в кино. Она также пробует себя в фотомодельном бизнесе.

Агния Осина, дочь Евгения Осина и Натальи Черемисиной

16-летняя Агния сочиняет песни, поет, играет на рояле. Девушка мечтает о музыкальной карьере и принимает участие в кастингах. Число подписчиков ее инстаграма стремительно растет: творчество девушки явно нашло своих поклонников.

Серафима Шнурова-Астанина, дочь Сергея Шнурова и Марии Исмагиловой

Серафима окончила кафедру восточной культуры и философии Института философии в Петербурге. Сейчас девушка работает в сфере графического дизайна, а также ретуширует и художественно обрабатывает фотографии. Не ведет светский образ жизни, но любит бывать на папиных концертах. Она замужем.