16 знаменитостей, которых после работы со стилистами просто не узнать

16 15

24

24.4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Героини нашей подборки как хорошее вино: с годами стали только лучше. В их образах появилось больше лоска и элегантности. К этому приложили руку и стилисты, ведь не секрет, что над созданием имиджа звезды трудится целая команда специалистов. И глядя на знаменитостей до и после работы стилиста, порой даже трудно поверить, что это один и тот же человек.

AdMe.ru решил проследить эволюцию образа звезд от их первых появлений на публике до наших дней. И изменения впечатляют.

Селин Дион

Селин Дион нашла свой образ, элегантный и женственный, став большой эстрадной звездой (фото в центре). В 2016 году певица пережила личную трагедию — после продолжительной борьбы с раком ушел из жизни ее муж, а через 2 дня после этого от рака головного мозга, горла и языка скончался ее брат. Пытаясь пережить боль утраты, Селин кардинально меняет свой стиль. В 2019 году во время Парижской недели высокой моды о Дион заговорили как о звезде стритстайла. Благодаря новому стилисту Лоу Роучу в гардеробе певицы появились молодежные худи, ультрамодные кроссовки, дерзкие фасоны и цвета.

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер превратилась из милой девочки из соседнего двора в настоящую голливудскую диву. Сейчас образом актрисы занимается тандем влиятельных звездных стилистов — Джилл Линкольн и Джордан Джонсон. А модные критики и поклонники говорят о безупречных образах актрисы как для красных ковровых дорожек, так и для повседневной жизни.

Эмма Стоун

Эволюция стиля одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Эммы Стоун также налицо — женственность осталась, а вот элегантности и лоска несомненно прибавилось. Ультракороткие платья актрисы сменились на эффектные брючные костюмы и комбинезоны, а также роскошные вечерние платья в пол.

Энн Хэтэуэй

У Энн Хэтэуэй слава звезды, которая меняет стилистов как перчатки. Сейчас над образом киноактрисы работает Лоу Роуч. Благодаря их сотрудничеству образы Энн стали необычными, но при этом женственными и чувственными.

Мила Кунис

Со временем стиль Милы Кунис трансформировался в более женственный с намеком на утонченную чувственность. Теперь в образах актрисы учтены особенности ее фигуры и подчеркнуты достоинства. Глядя на эффектные появления Милы на красной дорожке, можно сказать, что ее стилист справляется со своей работой на отлично.

Сандра Буллок

В начале актерской карьеры Сандру Буллок сложно было назвать иконой стиля. Сейчас же актриса отдает предпочтение вечерним нарядам в пол в духе голливудской классики. И надо признать, что они ей очень идут.

Риз Уизерспун

А казалось бы, ничего не изменилось: те же золотые локоны, уложенные волнами, то же самое положение рук и корпуса тела при позировании, женственность образа и красный цвет в приоритете. Риз оставалась верна себе, но при этом она превратилась из обычной девушки в роскошную голливудскую звезду и королеву красных дорожек. Браво стилистам!

Кейт Миддлтон

Некогда обычная британская девушка стала настоящей иконой стиля, на которую обращены взгляды всего мира. Безупречный крой одежды, лаконичность, женственность и классические решения вне сиюминутных модных трендов — это то, на что делают ставку стилисты герцогини Кембриджской.

Меган Маркл

Будучи в статусе актрисы, Меган могла позволить себе выбирать ультракороткие блестящие платья с глубоким декольте. И игнорировать тот факт, что специалисты по стилю рекомендуют обнажать или верх, или низ. Но то, что можно звезде экрана, недопустимо для жены наследника престола. Поэтому сегодня наряды герцогини Сассекской — это преимущественно элегантные женственные вещи. При этом королевским стилистам удается талантливо балансировать между строгим протоколом и актуальными модными трендами. Благодаря чему Меган называют иконой стиля и трендсеттером, а ее образам посвящен отдельный сайт.

Кайли Миноуг

Аляпистые платья со множеством аксессуаров Кайли Миноуг сменила на элегантные и стильные вещи. И нельзя не признать, что такая стильная метаморфоза пошла только на пользу певице.

Приянка Чопра

В 2018 году об индийской актрисе, певице и модели заговорили как о новом модном трендсеттере. Она не сходит со страниц светской хроники и появляется на самых знаковых культурных и светских мероприятиях, включая свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Благодаря сотрудничеству со стилистом Мими Каттрелл образы актрисы стали актуальными и роскошными, и при этом в них отдается дань национальным корням Приянки.

Джиджи Хадид

Джиджи стала известной, будучи еще подростком. Но в то время она не уделяла особого внимания своему стилю, предпочитая удобную одежду: майки, джинсы, комбинезоны, обувь без каблука. После того как нарядами модели стала заниматься стилист Мими Каттрелл, ее образы стали гораздо более эффектными. В гардеробе Джиджи появились и роскошные платья, и элегантные костюмы, да и появления в джинсах стали образцом эффектного актуального стиля.

Мишель Уильямс

Мишель Уильямс превратилась в платиновую блондинку с ультракороткой стрижкой. Ее образы стали современными и лаконичными. После этих изменений актриса стала постоянной героиней рейтингов самых стильных звезд. А значит, работа с профессиональным стилистом пошла ей на пользу.

Кристина Агилера

Стильная трансформация Агилеры налицо и не нуждается в дополнительных комментариях. Кристина всегда была экспериментатором и за время своей карьеры представала в самых разных образах. Ее появление на красной дорожке музыкальной премии в 2018 году просто восхищает.

Кира Найтли

Бархатный смокинг и алая губная помада — этот и другие выходы актрисы в последнее время вызывают ассоциацию с французским шармом и стилем. Неслучайно Найтли является лицом аромата Coco Mademoiselle от Chanel. А ее стилисты явно не зря едят свой хлеб.

Кейт Хадсон

Обаятельная улыбка Кейт Хадсон способна «вытянуть» любой, даже самый провальный образ. Но шикарное вечернее платье в пол все-таки лучше, чем радикальное мини. Имиджем лучезарной блондинки занимается известный звездный топ-стилист Рэйчел Зоуи, и их сотрудничество явно плодотворно.