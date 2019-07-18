16 звезд, которые родились в год выхода «Короля Льва». Внезапно
18 июля в России выйдет киноверсия диснеевской классики — «Король Лев». Мы с нетерпением ждали момента, когда сможем увидеть на большом экране любимую историю из детства и услышать саундтрек, от которого мурашки бегут по коже.
Между тем оригинальный мультфильм вышел аж в 1994 году — 25 лет назад. За это время многое изменилось и успело вырасти новое поколение звезд.
AdMe.ru задумался, кто из актеров и музыкантов родился в год выхода «Короля Льва». Мы проштудировали биографии знаменитостей и сильно удивились.
1. Бу Бу Стюарт, 21 января
Бу Бу Стюарт — американский певец, актер, танцор и композитор. Нам он хорошо известен по роли вервольфа Сета в 3-м фильме саги «Сумерки».
2. Малума, 28 января
Колумбийский исполнитель музыки в стиле реггетон за свои 25 лет уже успел набрать более миллиарда просмотров своих композиций на YouTube.
3. Чарли Хитон, 6 февраля
Чарли Хитон полюбился зрителю ролью Джонатана Байерса в популярном сериале «Очень странные дела». Есть в актере нечто завораживающее и магнетическое, что заставляет сочувствовать герою и с интересом следить за развитием его истории любви.
4. Дакота Фэннинг, 24 февраля
Дакота снискала популярность своими детскими ролями. Маленькая большеглазая девочка покорила нас в фильмах «Я — Сэм», «Гнев», «Война миров» и «Паутина Шарлотты».
Актриса является самой молодой номинанткой на премию Гильдии киноактеров США.
5. Эжени Бушар, 25 февраля
Франкоканадская теннисистка за свою карьеру успела поучаствовать в самых престижных соревнованиях и завоевать несколько наград. Одно время в юниорском рейтинге Эжени занимала место 2-й ракетки мира.
6. Джастин Бибер, 1 марта
Джастину Биберу всего 25 лет, а он уже является одним из самых известных поп-исполнителей современности. Кто-то его люто ненавидит, а другие боготворят.
Джастин успел продать уже более 100 млн экземпляров своих записей.
7. Энсел Эльгорт, 14 марта
В 2014 году вышла трогательная экранизация романа Джона Грина «Виноваты звезды». В ней Эльгорт сыграл больного парня, который влюбился в девушку, страдающую от онкологии. Мелодрама быстро завоевала популярность, а вместе с ней стал известным и актер, сыгравший главного героя.
8. Сирша Ронан, 12 апреля
Ирландская и американская актриса Сирша Ронан успела стать лауреатом премии «Золотой глобус», 4 раза номинировалась на премию BAFTA и 3 раза — на «Оскар». Наиболее известны роли актрисы в картинах «Искупление», «Бруклин», «Отель „Гранд Будапешт“».
9. Аглая Тарасова, 18 апреля
Аглая получила известность в 2014 году, когда появилась в одной из главных ролей в сериале «Интерны». Там она сыграла невесту Глеба Романенко Софью Калинину.
10. Егор Крид, 25 июня
Егор Крид начал сольную карьеру в 2011 году. За неполные 8 лет на сцене музыкант успел выпустить 2 студийных альбома, поучаствовать в популярном реалити-шоу «Холостяк» в главной роли и завоевать множество поклонников и поклонниц.
11. Кали Учис, 17 июля
Кали Учис — молодая колумбийско-американская певица. Девушка начинала карьеру на подпевках у Снупа Догга, а в прошлом году выпустила свой 1-й сольный альбом.
12. Кэмерон Даллас, 8 сентября
Кэмерон Даллас — модный видеоблогер, модель и певец. Парень прославился благодаря видео на YouTube. Сейчас он снимается в своем реалити-шоу Chasing Cameron на Netflix.
13. Холзи, 29 сентября
Когда Холзи было 17 лет, она начала сочинять песни. В 2014 году девушка уже заключила контракт со звукозаписывающей компанией, а через год вышел ее дебютный студийный альбом.
14. Полина Гренц, 28 октября
Полина Гренц сыграла одну из главных ролей в российском сериале «Физрук». Она перевоплотилась в Саню — дочку шефа Фомы, которая комплексует из-за лишнего веса.
К слову, после окончания съемок актриса похудела и сейчас выглядит словно с обложки журнала.
15. Зои Дойч, 10 ноября
Зои Дойч дебютировала в кино в 2010 году. Наиболее известны роли девушки в сериалах «Двойник» и «Все тип-топ, или Жизнь на борту». Но наибольшую популярность ей принесла роль Розы Хэзевей в фильме «Академия вампиров».
16. Дейкр Монтгомери, 22 ноября
Дейкр Монтгомери потрясающе вжился в роль плохого парня Билли, брата девочки Макс из сериала «Очень странные дела». В 3-м сезоне его персонаж становится одним из ключевых, а талант актера раскрывается с еще большей силой.
«Король Лев», 15 июня
А вы тоже с нетерпением ждали выхода нового «Короля Льва»?
Фото на превью The Lion King / Disney, egorkreed / instagram