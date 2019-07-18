16 звезд, которые родились в год выхода «Короля Льва». Внезапно

7 18 14 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

18 июля в России выйдет киноверсия диснеевской классики — «Король Лев». Мы с нетерпением ждали момента, когда сможем увидеть на большом экране любимую историю из детства и услышать саундтрек, от которого мурашки бегут по коже. Между тем оригинальный мультфильм вышел аж в 1994 году — 25 лет назад. За это время многое изменилось и успело вырасти новое поколение звезд.

AdMe.ru задумался, кто из актеров и музыкантов родился в год выхода «Короля Льва». Мы проштудировали биографии знаменитостей и сильно удивились.

1. Бу Бу Стюарт, 21 января

Бу Бу Стюарт — американский певец, актер, танцор и композитор. Нам он хорошо известен по роли вервольфа Сета в 3-м фильме саги «Сумерки».

2. Малума, 28 января

Колумбийский исполнитель музыки в стиле реггетон за свои 25 лет уже успел набрать более миллиарда просмотров своих композиций на YouTube.

3. Чарли Хитон, 6 февраля

Чарли Хитон полюбился зрителю ролью Джонатана Байерса в популярном сериале «Очень странные дела». Есть в актере нечто завораживающее и магнетическое, что заставляет сочувствовать герою и с интересом следить за развитием его истории любви.

4. Дакота Фэннинг, 24 февраля

Дакота снискала популярность своими детскими ролями. Маленькая большеглазая девочка покорила нас в фильмах «Я — Сэм», «Гнев», «Война миров» и «Паутина Шарлотты». Актриса является самой молодой номинанткой на премию Гильдии киноактеров США.

5. Эжени Бушар, 25 февраля

Франкоканадская теннисистка за свою карьеру успела поучаствовать в самых престижных соревнованиях и завоевать несколько наград. Одно время в юниорском рейтинге Эжени занимала место 2-й ракетки мира.

6. Джастин Бибер, 1 марта

Джастину Биберу всего 25 лет, а он уже является одним из самых известных поп-исполнителей современности. Кто-то его люто ненавидит, а другие боготворят. Джастин успел продать уже более 100 млн экземпляров своих записей.

7. Энсел Эльгорт, 14 марта

В 2014 году вышла трогательная экранизация романа Джона Грина «Виноваты звезды». В ней Эльгорт сыграл больного парня, который влюбился в девушку, страдающую от онкологии. Мелодрама быстро завоевала популярность, а вместе с ней стал известным и актер, сыгравший главного героя.

8. Сирша Ронан, 12 апреля

Ирландская и американская актриса Сирша Ронан успела стать лауреатом премии «Золотой глобус», 4 раза номинировалась на премию BAFTA и 3 раза — на «Оскар». Наиболее известны роли актрисы в картинах «Искупление», «Бруклин», «Отель „Гранд Будапешт“».

9. Аглая Тарасова, 18 апреля

Аглая получила известность в 2014 году, когда появилась в одной из главных ролей в сериале «Интерны». Там она сыграла невесту Глеба Романенко Софью Калинину.

10. Егор Крид, 25 июня

Егор Крид начал сольную карьеру в 2011 году. За неполные 8 лет на сцене музыкант успел выпустить 2 студийных альбома, поучаствовать в популярном реалити-шоу «Холостяк» в главной роли и завоевать множество поклонников и поклонниц.

11. Кали Учис, 17 июля

Кали Учис — молодая колумбийско-американская певица. Девушка начинала карьеру на подпевках у Снупа Догга, а в прошлом году выпустила свой 1-й сольный альбом.

12. Кэмерон Даллас, 8 сентября

Кэмерон Даллас — модный видеоблогер, модель и певец. Парень прославился благодаря видео на YouTube. Сейчас он снимается в своем реалити-шоу Chasing Cameron на Netflix.

13. Холзи, 29 сентября

Когда Холзи было 17 лет, она начала сочинять песни. В 2014 году девушка уже заключила контракт со звукозаписывающей компанией, а через год вышел ее дебютный студийный альбом.

14. Полина Гренц, 28 октября

Полина Гренц сыграла одну из главных ролей в российском сериале «Физрук». Она перевоплотилась в Саню — дочку шефа Фомы, которая комплексует из-за лишнего веса. К слову, после окончания съемок актриса похудела и сейчас выглядит словно с обложки журнала.

15. Зои Дойч, 10 ноября

Зои Дойч дебютировала в кино в 2010 году. Наиболее известны роли девушки в сериалах «Двойник» и «Все тип-топ, или Жизнь на борту». Но наибольшую популярность ей принесла роль Розы Хэзевей в фильме «Академия вампиров».

16. Дейкр Монтгомери, 22 ноября

Дейкр Монтгомери потрясающе вжился в роль плохого парня Билли, брата девочки Макс из сериала «Очень странные дела». В 3-м сезоне его персонаж становится одним из ключевых, а талант актера раскрывается с еще большей силой.

«Король Лев», 15 июня