16 звезд, чьи настоящие имена были секретом даже для фанатов

Школьный учитель из небольшого немецкого городка решил в шутку дать своему ученику прозвище. А в результате придумал яркий псевдоним будущей звезде — вокалисту группы Scooter. И весьма кстати: ведь настоящее имя певца оказалось намного проще, чем мы могли себе представить.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, как на самом деле звучат имена хорошо известных нам звезд. И заодно разузнали несколько любопытных подробностей из их жизни, которыми рады поделиться с вами.

Эштон Кутчер — Крис Кутчер

Настоящее имя актера — Кристофер Эштон Кутчер, и все близкие Эштона из его родного штата Айова зовут его просто Крис. А его жена, Мила Кунис, призналась, что, когда они приезжают в его родной город, она также называет его этим «домашним» именем. Но когда они возвращаются в Калифорнию, он перестает откликаться на имя Крис, и Мила снова зовет его Эштоном.

Майкл Джей Фокс — Майкл Эндрю Фокс

После дебюта в фильме «Письма от Фрэнка» юный Майкл Эндрю Фокс решил зарегистрироваться в Гильдии киноактеров. Но оказалось, что там уже есть Майкл Фокс. А в этой организации есть строгое правило: не вносить в списки людей с одинаковыми именами, чтобы избежать путаницы при отправке им чеков. Второе имя, Эндрю или Энди, было Майклу не по душе, и он решил взять в качестве дополнительного инициала букву J («джей». — Прим. AdMe.ru) в честь другого актера — Майкла Джей Полларда.

Майкл Джей Поллард.

Пинк — Алиша Бет Мур

Алиша Мур начала выступать в клубах с 14 лет. И примерно в то же время взяла себе псевдоним Pink. Изначально он имел негативный оттенок, потому что Алиша выбрала его в честь одного из грабителей в фильме Квентина Тарантино «Бешеные псы» — мистера Розового.

Эйч Пи Бакстер — Ханс Петер Гердес

Эйч Пи Бакстера, вокалиста группы Scooter, мама по-домашнему зовет Хансом Петером, а иногда Эйч Пи (по первым буквам двух его имен — H и P). По словам музыканта, из-за простенького имени в детстве у него часто возникали проблемы и он был благодарен учителю химии, которому пришло в голову в 11-м классе называть парня Эйч Пи. Это прозвище и вошло впоследствии в состав творческого псевдонима.

Майкл Кейн — Морис Джозеф Миклвайт

Как ни странно, Майклу Кейну пришлось официально отказаться от своего настоящего имени, потому что он стал слишком известным под псевдонимом. Когда он подавал охранникам в аэропорту свои документы, тех сбивало с толку, что актер, которого они хорошо знают как Майкла Кейна, может носить имя Морис Миклвайт, и они на лишний час задерживали его в аэропорту для проверки документов.

Шер — Шерилин Саркисян

Как можно догадаться по фамилии, Шер имеет армянское происхождение. Любопытно, что в юности она и не подозревала, что обладает каким-либо талантом, и считала себя совершенно непривлекательной. Но во чтобы то ни стало хотела стать знаменитой.

Дольф Лундгрен — Ханс Лундгрен

Никому не известный шведский парень Ханс Лундгрен мог стать инженером-машиностроителем, если бы с помощью друга не устроился на работу вышибалой. Как-то его пригласили в гримерку к певице и актрисе Грейс Джонс, которой он так понравился, что она познакомила его с миром шоу-бизнеса. В результате учеба была заброшена. А после выхода «Рокки-4» Лундгрен в мгновение стал звездой и сменил имя на более звучное Дольф в честь одного из родственников матери.

Оливия Колман — Сара Кэролайн Синклер

Когда Сара Колман (именно так звали будущую знаменитость при рождении) начала сниматься, она столкнулась с той же проблемой, что и многие другие артисты, — актриса с таким именем уже в списках числилась. Тогда женщина решила назваться именем своей лучшей подруги по университету — Оливией. Что касается фамилии Синклер, то она принадлежит ее супругу, актриса взяла ее после замужества. Однако в кругу друзей звезду зовут не Оливией и даже не Сарой, а Колли — это ее старое прозвище.

Стинг — Гордон Мэттью Томас Самнер

В переводе с английского Sting означает «жало». Это прозвище, ставшее псевдонимом, музыканту дали из-за его привычки носить черно-желтый полосатый джемпер, в котором он походил не то на осу, не то на пчелу. По словам певца, это прозвище так прилепилось к нему, что даже его родная мама и дети зовут его Стингом, а не Гордоном.

Бьорк — Бьорк Гудмундсдоттир

Такой сложной для нашего уха фамилией певица и актриса Бьорк обязана своему исландскому происхождению. Успех к ней пришел очень рано — в 11 лет, когда ее учителя отправили запись песни «I Love to Love» в исполнении Бьорк на единственную в то время радиостанцию Исландии. Тогда девочке и было предложено создать альбом и подписать контракт.

Кристофер Уокен — Рональд Уокен

Будущее Рональда Уокена было предрешено чуть ли не с самого рождения: его мать так грезила о славе, что перенесла свои ожидания на детей. Всех отпрысков, включая Рональда, оправили работать на телевидение. Даже имя мальчику было дано в честь кинозвезды 1-й половины XX века — Рональда Колмана. Однако когда повзрослевший Уокен стал работать в ночном клубе танцором, одна из танцовщиц посоветовала ему сменить мягкое Ронни на более подходящее, на ее взгляд, имя Кристофер. Так и родился сценический псевдоним.

Рональд Колман.

Брюс Ли — Ли Чжэньфань

Гонконгско-американский актер Ли Чжэньфань, более известный как Брюс Ли, благодаря своему отцу стал сниматься с самого младенчества. К 18 годам за плечами будущей звезды было уже 20 фильмов. Считается, что американское имя Брюс ему было дано еще при рождении врачом.

Лара Фабиан — Лара Софи Кэти Крокарт

Канадско-бельгийская певица с рождения получила имя Лара в честь героини романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». А псевдоним Фабиан она взяла в слегка измененном виде у дяди Фабиано.

Джейсон Момоа — Джозеф Джейсон Намакеаха Момоа

Именно так полностью звучит имя известного актера, который является гавайцем по отцу. При этом самая этническая часть имени, Намакеаха, в переводе с гавайского означает «всевидящие глаза» или «глаза, которые все знают».

Билли Зейн — Уильям Джордж Зейн — младший

Для актерской карьеры Уильям Зейн взял сжатую версию своего имени — Билли. А вот что касается фамилии, то над ее сокращением поработали еще родители Билли. Поскольку они были греками, изначально фамилия звучала как Занетакос. А мама с папой Билли превратили ее в более звучную Зейн.

Милен Фармер — Милен Жанна Готье

До того как преуспеть на музыкальном поприще, Милен Готье, по-видимому, видела себя в киноиндустрии или модельном бизнесе. В 17 лет она отправилась на театральные курсы, затем принимала участие в съемках в качестве модели. Псевдоним для будущей карьеры девушка взяла в честь своего кумира — голливудской актрисы 30-х годов Фрэнсис Фармер. Однако настоящий успех к Милен Фармер пришел уже в 1984 году после выпуска первой песни.

Фрэнсис Фармер.