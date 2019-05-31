16 знаменитостей, которые с возрастом стали только лучше
Даже голливудские звезды не сразу находят свой стиль, раз за разом появляясь на красных дорожках в нарядах со спорным декольте, с чрезмерным макияжем, странной прической и напряженной улыбкой. Но работа над собой с помощью косметологов и стилистов делает свое дело, и часто бывает так, что в 30 или 40 лет знаменитости выглядят более молодыми и модными, чем в свои 20.
AdMe.ru сравнил образы самых известных актрис и певиц мира, чтобы показать, как важно искать свой собственный стиль. И найти его!
1. Кейт Бланшетт, 2000-й и 2018-й
2. Кейт Уинслет, 2001-й и 2016-й
3. Наталья Водянова, 2008-й и 2018-й
4. Энн Хэтэуэй, 2005-й и 2018-й
5. Майли Сайрус, 2008-й и 2019-й
6. Сандра Буллок, 1999-й и 2018-й
7. Гвен Стефани, 1999-й и 2018-й
8. Леди Гага, 2009-й и 2019-й
9. Тейлор Свифт, 2010-й и 2019-й
10. Эмма Стоун, 2009-й и 2019-й
11. Мишель Уильямс, 2004-й и 2019-й
12. Кристен Стюарт, 2009-й и 2019-й
13. Блейк Лайвли, 2011-й и 2019-й
14. Скарлетт Йоханссон, 2003-й и 2019-й
15. Пинк, 2010-й и 2017-й
16. Кэрис ван Хаутен, 2012-й и 2019-й
Какая знаменитость из нашей подборки, на ваш взгляд, изменилась больше всего?