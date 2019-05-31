16 знаменитостей, которые с возрастом стали только лучше

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Даже голливудские звезды не сразу находят свой стиль, раз за разом появляясь на красных дорожках в нарядах со спорным декольте, с чрезмерным макияжем, странной прической и напряженной улыбкой. Но работа над собой с помощью косметологов и стилистов делает свое дело, и часто бывает так, что в 30 или 40 лет знаменитости выглядят более молодыми и модными, чем в свои 20.