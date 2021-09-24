16 свадебных платьев из фильмов и сериалов, которые оставили неизгладимый след в сердцах зрителей

Многие фильмы запоминаются не только благодаря профессиональной игре актеров или захватывающему сюжету, но и благодаря усилиям костюмеров, превративших обычных женщин в настоящих богинь экрана.

В следующих фильмах и сериалах свадебные платья актрис оказались настолько яркими и запоминающимися, что AdMe.ru не мог не узнать, кто из дизайнеров приложил к ним руку и какой смысл он в них закладывал.

Лорели и Дороти, «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953)

Кинокомедия «Джентльмены предпочитают блондинок» с Мэрилин Монро и Джейн Рассел в главных ролях известна в первую очередь благодаря сцене с песней «Бриллианты — лучшие друзья девушек». Но заслуживает внимания и заключительная сцена фильма, в которой обе красавицы-актрисы мерным шагом идут к алтарю в абсолютно одинаковых нежных кружевных платьях. Дизайнером их нарядов, как и нескольких других платьев Мэрилин Монро, был Уильям Травилла.

Юпитер Джонс, «Восхождение Юпитер» (2015)

Для свадебного платья Юпитер Джонс, роль которой исполнила Мила Кунис, использовали фатин, украшенный рубиновыми кристаллами. На костюмы для фильма, включая это платье, модельеры потратили более миллиона кристаллов Swarovski. Такой ослепляющий межгалактический наряд был разработан дизайнером из Дубая Майклом Синко, который ранее работал с такими звездами, как Леди Гага и Бейонсе.

Джейн Эйр в одноименном фильме (2011)

Костюмы серой мышки с сильным характером Джейн Эйр, роль которой исполнила Миа Васиковска, были придуманы дизайнером Майклом О’Коннором. Все они, включая свадебное платье Джейн, предельно простые, но видна тонкая проработка деталей: декор атласом и тонким кружевом. Чтобы создать наряды для главной героини, О’Коннор немного отошел от аутентичной моды 1830-х годов — времени, в которое происходит действие романа Шарлотты Бронте. И вместо того чтобы создать платье с огромными рукавами и треугольными плечами, он нашел вдохновение в более лаконичных женских костюмах 1840-х годов.

Кей Бэнкс, «Отец невесты» (1950)

Элизабет Тейлор 8 раз выходила замуж и столько же раз красовалась в свадебных платьях в обычной жизни. Неоднократно она примеряла их и в своих фильмах. Платье из фильма «Отец невесты», созданное по дизайну Хелен Роуз, было на пике популярности в то время, так как в точности отражало моду 50-х годов. Так получилось, что как раз перед съемками фильма у актрисы состоялась помолвка с очередным избранником. Свадьба их состоялась всего за 2 недели до премьеры фильма, что стало для него хорошей рекламой. Кинокомпания не только сделала кучу снимков с торжества, но и заказала для Элизабет Тейлор еще одно платье от Хелен Роуз, но уже для настоящей церемонии бракосочетания.

Наоми Кларк, «90210: Новое поколение» (2008–2013)

Спин-офф популярного сериала «Беверли-Хиллз, 90210», который вышел под названием «90210: Новое поколение», стоит посмотреть только из-за изумительного свадебного платья героини Анны-Линн Маккорд. Разработкой модели этого платья, украшенного кристаллами и цветами из шифона, занимался дизайнер костюмов Тадаси Cёдзи.

Пейдж Коннерс, «Сердцеедки» (2001)

В отличие от всех остальных нарядов, которые носит героиня Дженнифер Лав Хьюитт в этом фильме, ее свадебное платье вполне традиционное и не несет никакой провокации, но как раз это и делает его таким запоминающимся. Если другие костюмы и платья Пейдж и ее мамы Макс были сшиты вручную или специально укорочены, то это оставили таким же, как купили в свадебном салоне, — нежным и трогательным.

Элейн Робинсон, «Выпускник» (1967)

Комедия-драма «Выпускник» в мгновение сделала мало кому известного Дастина Хоффмана знаменитым, а в очаровательную невесту Элейн, по воспоминаниям участников съемочной группы, влюбились все мужчины. Любопытно, что Дастина Хоффмана предпочли взять на главную роль потому, что он обладал качествами аутсайдера, которые видел в персонаже режиссер. Как утверждал Хоффман, он и сам был убежден, что такая девушка, как Элейн Робинсон, которую сыграла Кэтрин Росс, не выйдет за него даже через миллион лет. Сам фильм запомнился зрителям не только удачными комичными сценами, но и нежным кружевным платьем дизайнера Патриции Зиппродт.

Маргери, «Игра престолов» (2011–2019)

По словам дизайнера костюмов Мишель Клэптон, на изготовление этого свадебного платья ушло от 5 до 6 недель. Все розы, которыми богато украшен шлейф платья Маргери, делались вручную. Шипы от роз также скручивались без использования каких-либо приспособлений. И все для того, чтобы создать героине Натали Дормер образ прекрасной, но опасной невесты, которая, как ползучий шиповник, готова исколоть своими шипами.

Равенна, «Белоснежка и охотник» (2012)

Дизайнер костюмов Коллин Этвуд что только не использовала при изготовлении нарядов для Шарлиз Терон: крылья жуков, кусочки пергаментной бумаги. Золотистое платье Равенны, в котором она выходит замуж, на этом фоне кажется вполне милым и женственным, если бы не огромные эполеты, которые Этвуд намеренно сделала похожими на кости грудной клетки. Этой единственной деталью дизайнер сразу показала, что королева Равенна не только прекрасна, но и опасна и жестока.

Керри, «Четыре свадьбы и одни похороны» (1994)

Бюджет фильма, который создали в рекордно короткие сроки — всего 6 недель, — был настолько ограничен, что статистам приходилось носить собственную одежду на церемонии бракосочетания. Но зато Энди Макдауэлл была очаровательна в своем свадебном платье, созданном по эскизам Линди Хемминг. Лаконичный силуэт платья и покрытое бисером и пайетками болеро превратили ее в по-настоящему очаровательную невесту, за которую стоило бороться застенчивому герою Хью Гранта.

Пейдж Коллинз, «Клятва» (2012)

Розовое свадебное платье, не прикрывающее даже коленей, очень подходит бунтарской натуре героини Рэйчел Макадамс. По сюжету, свадьбу Пейдж и Лео проводят в музее, не получив на это разрешения, и надеть такое короткое платье — единственно верное решение, чтобы быстро сбежать с места свадебной церемонии.

Жизель, «Зачарованная» (2007)

Для Эми Адамс, сыгравшей роль принцессы Жизель, которая попадает из сказочного в реальный мир, процесс облачения в ее роскошное свадебное платье каждый раз был испытанием и занимал не менее 15 минут. Носить его также было непросто: каркасом для юбки служили стальные обручи, из-за чего платье весило более 20 кг. Как при этом актрисе удавалось оставаться хрупкой и утонченной, особенно в момент появления из люка — в сцене, которую по-настоящему отсняли в самом центре Манхэттена, — это настоящая загадка.

Козетта, «Отверженные» (2012)

Нежные пастельные тона и цветочные мотивы в одежде Козетты, роль которой исполнила Аманда Сейфрид, естественно вписываются в основную романтическую линию фильма. Особенно женственным является свадебное платье в бело-розовой гамме, украшенное тонкими кружевами, от дизайнера Пако Дельгадо.

Фахрие Султан, «Великолепный век» (2011–2014)

В сериале «Великолепный век» очень тщательно проработаны даже костюмы слуг. Но свадебное платье Фахрие Султан, роль которой сыграла Гюльджан Арслан, смотрится от этого не менее богато и роскошно. Над дизайном костюмов и платьев для сериала трудилась Зухал Йорганджиоглу.

Сатин, «Мулен Руж» (2001)

Расшитое бисером платье Сатин — героини Николь Кидман — предназначалось для индийской свадьбы, которая должна была разыграться на сцене театра. Оно было одним из 450 нарядов, которые придумали и сшили под руководством дизайнера Ангуса Стрэти. Индийский стиль для него выбрали неслучайно: именно костюмы из Болливуда вдохновили режиссера на постановку этого фильма.

Клементианна, «Белоснежка: Месть гномов» (2012)

При создании сказочно богатого свадебного платья злой королевы Клементианны использовалось более 100 тыс. кристаллов Swarovski 20 различных оттенков. Большая часть из них была пришита к юбке, украшенной извивающими ветвями виноградной лозы, которые символизируют неровный характер героини Джулии Робертс. Дизайнером всего этого великолепия стала Эйко Исиока.