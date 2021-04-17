16 случаев, когда знаменитости появились в одинаковых нарядах, но сохранили индивидуальность
Девушки нередко расстраиваются, когда видят на ком-то еще такое же платье, как у них. В мире знаменитостей подобные совпадения случаются нечасто, но тоже бывают. Конечно, иногда звезды могут повторять образ своего кумира, как это сделала Елена Перминова, скопировав костюм Джулии Робертс из фильма «Красотка». Но люди неидентичны, и одинаковые наряды на разных фигурах смотрятся по-разному.
Глядя на фото звезд в одинаковых платьях, мы в AdMe.ru лишний раз убедились в том, что вовсе не одежда красит девушку, а совсем наоборот.
1. Дита фон Тиз и Рената Литвинова
2. Джулия Робертс и Елена Перминова
3. Моника Беллуччи и Полина Аскери
4. Бейонсе и Вера Брежнева
5. Джиджи Хадид и Тина Кароль
6. Кайли Дженнер и Наталья Якимчик
7. Тина Фей и Елизавета Боярская
8. Джессика Зор и Юлия Барановская
9. Леони Ханна и Вера Брежнева
10. Крис Ли и Светлана Лобода
11. Кэти Перри и Полина Аскери
12. Эмили Блант и Ксения Собчак
13. Лили Коллинз и Светлана Ходченкова
14. Шейлин Вудли и Ольга Карпуть
15. Кайли Дженнер и Наталья Давыдова
16. Кайли Дженнер и Яна Рудковская
А чей наряд вам понравился больше всех?
Фото на превью miumiu / Instagram, svetlana_khodchenkova / Instagram
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