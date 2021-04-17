16 случаев, когда знаменитости появились в одинаковых нарядах, но сохранили индивидуальность

Девушки нередко расстраиваются, когда видят на ком-то еще такое же платье, как у них. В мире знаменитостей подобные совпадения случаются нечасто, но тоже бывают. Конечно, иногда звезды могут повторять образ своего кумира, как это сделала Елена Перминова, скопировав костюм Джулии Робертс из фильма «Красотка». Но люди неидентичны, и одинаковые наряды на разных фигурах смотрятся по-разному.