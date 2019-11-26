16 российских звезд, которые кардинально преобразились после того, как над ними поработала армия стилистов

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Самую привлекательную внешность легко можно испортить неподходящей прической, макияжем и неправильно подобранной одеждой. Сейчас за известными певицами, актрисами и телеведущими следят миллионы подписчиков в инстаграме, восхищаются их внешностью и безупречным чувством стиля, вопрошая в комментариях: «Где вы купили платье?» и «Где взять такую же сумку?» Но в начале карьеры они были совсем не такими модными.

AdMe.ru постарался вспомнить, как выглядели знаменитости до того, как с их имиджем поработали профессионалы, и выяснил, что заставило их измениться.

1. Анфиса Чехова

© East News   © achekhova / instagram  

16 российских звезд, которые кардинально преобразились после того, как над ними поработала армия стилистов

Анфиса долгое время поддерживала образ соблазнительницы. После замужества телеведущая продолжила работу на телевидении, но ее стиль стал более женственным, скромным и нежным. Кроме того, она начала делать подходящий макияж и сбросила лишние килограммы, занимаясь йогой. С помощью жилеток и пиджаков на одной пуговице Чехова зрительно уменьшает талию, что смотрится довольно эффектно.

2. Ксения Собчак

© xenia_sobchak / instagram   © AFP / East News  

16 российских звезд, которые кардинально преобразились после того, как над ними поработала армия стилистов

В начале 2000-х годов Ксения только переехала из Санкт-Петербурга в Москву. Тогда в ее гардеробе были короткие юбки, топики ядовитого цвета и килограммы бижутерии. В таком виде она выходила в эфир в качестве ведущей проектов «Дом-2» и «Блондинка в шоколаде».

Имидж звезды стал меняться с 2012 года, когда она оставила развлекательные телевизионные проекты и занялась политической журналистикой и общественной деятельностью. Ксения начала носить стильную дизайнерскую одежду, отдавать предпочтение умеренному макияжу и лаконичным прическам. Еще одной деталью образа являются очки, которые добавили ей солидности.

3. Тина Канделаки

© Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News   © East News  

16 российских звезд, которые кардинально преобразились после того, как над ними поработала армия стилистов

Раньше Тина была смелым экспериментатором: яркие тени, афропрически, перламутр, безумные сочетания цветов и аксессуаров. Волосы у нее вились «мелким бесом», а со временем кудри трансформировались в настоящий взрыв на голове. Телеведущая вообще славилась любовью к странным прическам, буйству красок на лице и своими выходами в свет нередко эпатировала публику.

Но потом наняла стилиста — и дело пошло на лад. Сейчас телезвезда и бизнес-леди выбирает классические образы и строгие силуэты  должность генерального продюсера канала «Матч ТВ» обязывает.

4. Кети Топурия

© East News   © East News  

16 российских звезд, которые кардинально преобразились после того, как над ними поработала армия стилистов

В 2005 году Кети получила предложение стать солисткой группы «А-Студио» и переехала из Тбилиси в Москву. Тогда девушка предпочитала откровенные и блестящие наряды с рюшами и стразами.

В 2009 году певица познакомилась с банкиром Львом Гейхманом, и это событие сказалось и на ее внешнем виде: она поработала с профессионалами и обрела свой замысловатый и немного экстравагантный стиль, который начисто лишен вульгарности.

Наряды звезды пользователи активно обсуждают на ее странице в инстраграме. Топурия всегда выделяется из толпы, ведь она отвергает классические наряды, ей нужны детали — она предпочитает необычные мини-платья, комбинезоны со шлейфом, платья-рубашки, юбки с пелериной.

5. Вера Брежнева

© ZERKALO / East News / East News   © Derek Storm / Everett Collection / East News  

16 российских звезд, которые кардинально преобразились после того, как над ними поработала армия стилистов

В начале карьеры Вера была участницей группы «ВИА Гра», и это накладывало сильный отпечаток на ее внешний вид и вне сцены. Если кратко: юбки — выше, декольте — ниже. Когда Вера начала сольную карьеру, ее образ поменялся в лучшую сторону.

Сегодня Брежнева — «лицо» нескольких крупных брендов одежды и купальников, ее можно увидеть на модных показах в Милане и Париже. В инстаграме певица ведет отдельную страницу, где пишет о спорте, здоровье, делится секретами стиля и ухода за собой.

6. Пелагея

© East News   © East News  

16 российских звезд, которые кардинально преобразились после того, как над ними поработала армия стилистов

Раньше на сцене и на публике Пелагея появлялась исключительно в русских народных костюмах или образах, очень близких к ним. В 2014 году певица резко изменилась: похудела, стала современно одеваться, носить платья в пол.

В новом виде она предстала перед зрителями в 3-м сезоне проекта «Голос». Если бы не Дмитрий Нагиев, обозначивший, что судить участников будет Пелагея, то никто бы не узнал в худенькой блондинке с идеальной кожей эту певицу.

7. Ольга Бузова

© Lomohov Anatoly / East News   © East News  

16 российских звезд, которые кардинально преобразились после того, как над ними поработала армия стилистов

Первые попытки прекратить ассоциировать себя с проектом «Дом-2» Ольга предприняла, когда вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Тогда она попробовала все: романтичные локоны и платья с рюшами, деловые костюмы и солидные укладки. Но обратиться к стилистам Бузова решила после своего громкого развода в 2016 году и решения стать певицей.

Тогда ее ждало настоящее преображение — для начала ей покрасили волосы в темный цвет и изрядно поработали с гардеробом, сделав повседневные наряды сдержаннее и элегантнее. Но на сцене Ольга не обходится без эксцентричных образов и радует поклонников эффектными появлениями. Например, на премию «Муз-ТВ» она приехала на коне, а шлейф от ее платья растянулся на половину красной дорожки.

8. Ирина Шейк

© East News   © AP / East News  

16 российских звезд, которые кардинально преобразились после того, как над ними поработала армия стилистов

В 2010 году Ирина начала встречаться со спортсменом Криштиану Роналду. Тогда она выглядела как латиноамериканка: короткие наряды, яркий макияж и бронзовый загар. Во время этих отношений модель начала меняться, ее стиль стал более сдержанным и элегантным. Дело завершил роман с актером Брэдли Купером, и с 2015 года Ирина Шейк выглядит как настоящая топ-модель.

9. Анна Седокова

© East News   © East News  

16 российских звезд, которые кардинально преобразились после того, как над ними поработала армия стилистов

Певица начала карьеру, создав образ большеглазой миловидной простушки, потом в составе группы «ВИА Гра» увлеклась невероятными декольте и кардинальным мини, а начав сольную карьеру, перешла на благородную элегантность, не лишенную, однако, откровенности. Анна неравнодушна к красному цвету, но умеет «усмирять» его с помощью лаконичных фасонов.

«У меня был период в жизни, когда меня добили обвинениями в излишней откровенности. Я даже наняла стилиста, который переодел меня в темно-серые и „болотные“ вещи, заставил отказаться от украшений. Удивительное произошло, меня так никто и не полюбил и самой стильной не признал. А потом я осознала, что у каждого человека есть своя природа. Отказаться от нее — значит предать себя».

Анна Седокова

10. Елка

© Kashaev Pavel / East News   © Елка_(певица) / wikipedia  

16 российских звезд, которые кардинально преобразились после того, как над ними поработала армия стилистов

В 2001 году на российской эстраде появилась певица Елка, выступавшая в направлениях рок и панк (кто знает песню «Город обмана»?). Выглядела она соответствующе: короткая стрижка, пирсинг, грубые ботинки. Но примерно с 2005 года Елка стала отращивать роскошные волосы, и все чаще артистку можно было увидеть с замысловатыми пучками на голове, которые порой контрастировали с ее стилем в одежде.

И сейчас лаконичное, строгое платье она может дополнить необычной конструкцией из волос. Несмотря на женственные наряды, в образе звезды всегда остается что-то хулиганистое, что придает Елке неповторимый шарм.

11. Яна Рудковская

© Tarakanov Vadim / East News   © East News  

16 российских звезд, которые кардинально преобразились после того, как над ними поработала армия стилистов

Пользователи и стилисты не раз критиковали Янину манеру одеваться — мол, как с такими деньгами можно так безвкусно выглядеть? Продюсер пересмотрела свой гардероб и ушла от ярких цветов в сторону романтичности. Она стала выбирать женственные силуэты, подчеркивающие ее фигуру. И практически изжила в себе любовь к мини.

Однако светлым локонам Яна Рудковская верна как никто. Звезда экспериментировала со стрижками, макияжем и укладками, но цвет волос ни разу не меняла кардинально.

12. Мария Горбань

© gorban_masha / instagram   © East News  

16 российских звезд, которые кардинально преобразились после того, как над ними поработала армия стилистов

Узнать актрису на старых фотографиях — задача непростая. Внешность Марии поменялась кардинально. От круглолицей девочки с ямочками на щеках не осталось и следа. На смену пришла дерзкая светловолосая красотка. Помимо удачного колорирования прядей и грамотного выбора нарядов Горбань поработала и с косметологами, в результате чего получила точеный нос и пухлые губы.

13. Екатерина Варнава

© kativarnava / instagram   © /PhotoXpress / East News  

16 российских звезд, которые кардинально преобразились после того, как над ними поработала армия стилистов

Голубоглазая блондинка с высокими скулами — так сегодня выглядит Екатерина Варнава. И уже мало кто помнит ее жгучей брюнеткой с карими глазами и выдающимся носом. Стиль в одежде тоже преобразился — стал сдержанным, но, как и раньше, артистка часто отдает предпочтение декольте, которое с вещами oversize смотрится более чем достойно.

14. Мария Кожевникова

© East News   © Tarakanov Vadim / East News  

16 российских звезд, которые кардинально преобразились после того, как над ними поработала армия стилистов

Когда-то Мария была «типичной блондинкой» не только на экране, но и в жизни — видимо, актрисе нравился образ ее героини, легкомысленный красотки Аллы из сериала «Универ». После ухода из сериала артистка начала избавляться от амплуа недалекой студентки. За несколько лет звезда очень сильно изменилась — сменила имидж на более серьезный и решила заняться политикой.

15. Александра Савельева

© East News   © Ivanov Sergey / East News  

16 российских звезд, которые кардинально преобразились после того, как над ними поработала армия стилистов

«Девушка фабричная» раньше любила короткие платья, яркий макияж и часто заплетала волосы в две косички, всем своим видом демонстрируя непосредственность и молодость.

Сейчас Александра убеждена: одежда должна быть удобной. Соблазнительные наряды и каблуки оставляет для сцены. Но любой повседневный образ продуман до деталей — всем своим видом певица хочет подчеркнуть, что в курсе последних тенденций мировых подиумов.

16. Сати Казанова

© East News   © AA / ABACA / Abaca / East News  

16 российских звезд, которые кардинально преобразились после того, как над ними поработала армия стилистов

Сати всегда оставалась женственной, несмотря ни на что. Правда, если в 20 лет синонимом женственности для нее были кокетливость и дерзость, то сейчас это элегантность и легкость. На светскую вечеринку она вполне может прийти в недорогом наряде, справедливо подмечая: «Глупо спускать деньги на буквы на бирке». Создавая образы для красных дорожек, артистка нередко обращается к стилистам. Но без модных промахов не обходится.

«Порой открываю журнал, вижу свою фотографию и думаю: «Боже! Что я на себя нацепила?!»

Сати Казанова

Как вы считаете, кто из звезд выглядел лучше «до», а кто — «после»?

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