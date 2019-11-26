16 российских звезд, которые кардинально преобразились после того, как над ними поработала армия стилистов

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Самую привлекательную внешность легко можно испортить неподходящей прической, макияжем и неправильно подобранной одеждой. Сейчас за известными певицами, актрисами и телеведущими следят миллионы подписчиков в инстаграме, восхищаются их внешностью и безупречным чувством стиля, вопрошая в комментариях: «Где вы купили платье?» и «Где взять такую же сумку?» Но в начале карьеры они были совсем не такими модными.

AdMe.ru постарался вспомнить, как выглядели знаменитости до того, как с их имиджем поработали профессионалы, и выяснил, что заставило их измениться.

1. Анфиса Чехова

Анфиса долгое время поддерживала образ соблазнительницы. После замужества телеведущая продолжила работу на телевидении, но ее стиль стал более женственным, скромным и нежным. Кроме того, она начала делать подходящий макияж и сбросила лишние килограммы, занимаясь йогой. С помощью жилеток и пиджаков на одной пуговице Чехова зрительно уменьшает талию, что смотрится довольно эффектно.

2. Ксения Собчак

В начале 2000-х годов Ксения только переехала из Санкт-Петербурга в Москву. Тогда в ее гардеробе были короткие юбки, топики ядовитого цвета и килограммы бижутерии. В таком виде она выходила в эфир в качестве ведущей проектов «Дом-2» и «Блондинка в шоколаде». Имидж звезды стал меняться с 2012 года, когда она оставила развлекательные телевизионные проекты и занялась политической журналистикой и общественной деятельностью. Ксения начала носить стильную дизайнерскую одежду, отдавать предпочтение умеренному макияжу и лаконичным прическам. Еще одной деталью образа являются очки, которые добавили ей солидности.

3. Тина Канделаки

Раньше Тина была смелым экспериментатором: яркие тени, афропрически, перламутр, безумные сочетания цветов и аксессуаров. Волосы у нее вились «мелким бесом», а со временем кудри трансформировались в настоящий взрыв на голове. Телеведущая вообще славилась любовью к странным прическам, буйству красок на лице и своими выходами в свет нередко эпатировала публику. Но потом наняла стилиста — и дело пошло на лад. Сейчас телезвезда и бизнес-леди выбирает классические образы и строгие силуэты — должность генерального продюсера канала «Матч ТВ» обязывает.

4. Кети Топурия

В 2005 году Кети получила предложение стать солисткой группы «А-Студио» и переехала из Тбилиси в Москву. Тогда девушка предпочитала откровенные и блестящие наряды с рюшами и стразами. В 2009 году певица познакомилась с банкиром Львом Гейхманом, и это событие сказалось и на ее внешнем виде: она поработала с профессионалами и обрела свой замысловатый и немного экстравагантный стиль, который начисто лишен вульгарности. Наряды звезды пользователи активно обсуждают на ее странице в инстраграме. Топурия всегда выделяется из толпы, ведь она отвергает классические наряды, ей нужны детали — она предпочитает необычные мини-платья, комбинезоны со шлейфом, платья-рубашки, юбки с пелериной.

5. Вера Брежнева

В начале карьеры Вера была участницей группы «ВИА Гра», и это накладывало сильный отпечаток на ее внешний вид и вне сцены. Если кратко: юбки — выше, декольте — ниже. Когда Вера начала сольную карьеру, ее образ поменялся в лучшую сторону. Сегодня Брежнева — «лицо» нескольких крупных брендов одежды и купальников, ее можно увидеть на модных показах в Милане и Париже. В инстаграме певица ведет отдельную страницу, где пишет о спорте, здоровье, делится секретами стиля и ухода за собой.

6. Пелагея

Раньше на сцене и на публике Пелагея появлялась исключительно в русских народных костюмах или образах, очень близких к ним. В 2014 году певица резко изменилась: похудела, стала современно одеваться, носить платья в пол. В новом виде она предстала перед зрителями в 3-м сезоне проекта «Голос». Если бы не Дмитрий Нагиев, обозначивший, что судить участников будет Пелагея, то никто бы не узнал в худенькой блондинке с идеальной кожей эту певицу.

7. Ольга Бузова

Первые попытки прекратить ассоциировать себя с проектом «Дом-2» Ольга предприняла, когда вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Тогда она попробовала все: романтичные локоны и платья с рюшами, деловые костюмы и солидные укладки. Но обратиться к стилистам Бузова решила после своего громкого развода в 2016 году и решения стать певицей. Тогда ее ждало настоящее преображение — для начала ей покрасили волосы в темный цвет и изрядно поработали с гардеробом, сделав повседневные наряды сдержаннее и элегантнее. Но на сцене Ольга не обходится без эксцентричных образов и радует поклонников эффектными появлениями. Например, на премию «Муз-ТВ» она приехала на коне, а шлейф от ее платья растянулся на половину красной дорожки.

8. Ирина Шейк

В 2010 году Ирина начала встречаться со спортсменом Криштиану Роналду. Тогда она выглядела как латиноамериканка: короткие наряды, яркий макияж и бронзовый загар. Во время этих отношений модель начала меняться, ее стиль стал более сдержанным и элегантным. Дело завершил роман с актером Брэдли Купером, и с 2015 года Ирина Шейк выглядит как настоящая топ-модель.

9. Анна Седокова

Певица начала карьеру, создав образ большеглазой миловидной простушки, потом в составе группы «ВИА Гра» увлеклась невероятными декольте и кардинальным мини, а начав сольную карьеру, перешла на благородную элегантность, не лишенную, однако, откровенности. Анна неравнодушна к красному цвету, но умеет «усмирять» его с помощью лаконичных фасонов.

«У меня был период в жизни, когда меня добили обвинениями в излишней откровенности. Я даже наняла стилиста, который переодел меня в темно-серые и „болотные“ вещи, заставил отказаться от украшений. Удивительное произошло, меня так никто и не полюбил и самой стильной не признал. А потом я осознала, что у каждого человека есть своя природа. Отказаться от нее — значит предать себя». Анна Седокова

10. Елка

В 2001 году на российской эстраде появилась певица Елка, выступавшая в направлениях рок и панк (кто знает песню «Город обмана»?). Выглядела она соответствующе: короткая стрижка, пирсинг, грубые ботинки. Но примерно с 2005 года Елка стала отращивать роскошные волосы, и все чаще артистку можно было увидеть с замысловатыми пучками на голове, которые порой контрастировали с ее стилем в одежде. И сейчас лаконичное, строгое платье она может дополнить необычной конструкцией из волос. Несмотря на женственные наряды, в образе звезды всегда остается что-то хулиганистое, что придает Елке неповторимый шарм.

11. Яна Рудковская

Пользователи и стилисты не раз критиковали Янину манеру одеваться — мол, как с такими деньгами можно так безвкусно выглядеть? Продюсер пересмотрела свой гардероб и ушла от ярких цветов в сторону романтичности. Она стала выбирать женственные силуэты, подчеркивающие ее фигуру. И практически изжила в себе любовь к мини. Однако светлым локонам Яна Рудковская верна как никто. Звезда экспериментировала со стрижками, макияжем и укладками, но цвет волос ни разу не меняла кардинально.

12. Мария Горбань

Узнать актрису на старых фотографиях — задача непростая. Внешность Марии поменялась кардинально. От круглолицей девочки с ямочками на щеках не осталось и следа. На смену пришла дерзкая светловолосая красотка. Помимо удачного колорирования прядей и грамотного выбора нарядов Горбань поработала и с косметологами, в результате чего получила точеный нос и пухлые губы.

13. Екатерина Варнава

Голубоглазая блондинка с высокими скулами — так сегодня выглядит Екатерина Варнава. И уже мало кто помнит ее жгучей брюнеткой с карими глазами и выдающимся носом. Стиль в одежде тоже преобразился — стал сдержанным, но, как и раньше, артистка часто отдает предпочтение декольте, которое с вещами oversize смотрится более чем достойно.

14. Мария Кожевникова

Когда-то Мария была «типичной блондинкой» не только на экране, но и в жизни — видимо, актрисе нравился образ ее героини, легкомысленный красотки Аллы из сериала «Универ». После ухода из сериала артистка начала избавляться от амплуа недалекой студентки. За несколько лет звезда очень сильно изменилась — сменила имидж на более серьезный и решила заняться политикой.

15. Александра Савельева

«Девушка фабричная» раньше любила короткие платья, яркий макияж и часто заплетала волосы в две косички, всем своим видом демонстрируя непосредственность и молодость. Сейчас Александра убеждена: одежда должна быть удобной. Соблазнительные наряды и каблуки оставляет для сцены. Но любой повседневный образ продуман до деталей — всем своим видом певица хочет подчеркнуть, что в курсе последних тенденций мировых подиумов.

16. Сати Казанова

Сати всегда оставалась женственной, несмотря ни на что. Правда, если в 20 лет синонимом женственности для нее были кокетливость и дерзость, то сейчас это элегантность и легкость. На светскую вечеринку она вполне может прийти в недорогом наряде, справедливо подмечая: «Глупо спускать деньги на буквы на бирке». Создавая образы для красных дорожек, артистка нередко обращается к стилистам. Но без модных промахов не обходится.

«Порой открываю журнал, вижу свою фотографию и думаю: «Боже! Что я на себя нацепила?!» Сати Казанова