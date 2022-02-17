15+ звезд, у которых мы хотели изменить лишь одну деталь на лице, а в итоге придумали им новый образ

Голливудские бровисты давно обрели мировую славу, и записаться к ним на прием порой сложнее, чем получить приглашение на ужин с английской королевой. Густые и вразлет, вздернутые и косматые — брови знаменитостей часто похожи на произведения искусства, о которых можно только мечтать, стоя с пинцетом у зеркала.

Мы в AdMe.ru решили провести смелый эксперимент, чтобы доказать, что всего лишь одна деталь может изменить лицо звездных актеров и музыкантов практически до неузнаваемости. А вам мы предлагаем угадать, на каком же фото запечатлены настоящие брови знаменитостей.

1. Николь Кидман

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2. Анджелина Джоли

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3. Мадонна

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4. Брэд Питт

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5. Энн Хэтэуэй

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6. Киану Ривз

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7. Джулия Робертс

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8. Джейсон Момоа

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9. Сандра Буллок

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10. Крис Хемсворт

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11. Дженнифер Лоуренс

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12. Риз Уизерспун

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13. Роберт Паттинсон

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14. Дженнифер Энистон

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15. Джордж Клуни

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16. Дженнифер Лопес

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17. Тимоти Шаламе

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