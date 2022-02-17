15+ звезд, у которых мы хотели изменить лишь одну деталь на лице, а в итоге придумали им новый образ
Голливудские бровисты давно обрели мировую славу, и записаться к ним на прием порой сложнее, чем получить приглашение на ужин с английской королевой. Густые и вразлет, вздернутые и косматые — брови знаменитостей часто похожи на произведения искусства, о которых можно только мечтать, стоя с пинцетом у зеркала.
Мы в AdMe.ru решили провести смелый эксперимент, чтобы доказать, что всего лишь одна деталь может изменить лицо звездных актеров и музыкантов практически до неузнаваемости. А вам мы предлагаем угадать, на каком же фото запечатлены настоящие брови знаменитостей.
1. Николь Кидман
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2. Анджелина Джоли
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3. Мадонна
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4. Брэд Питт
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5. Энн Хэтэуэй
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6. Киану Ривз
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7. Джулия Робертс
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8. Джейсон Момоа
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9. Сандра Буллок
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10. Крис Хемсворт
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11. Дженнифер Лоуренс
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12. Риз Уизерспун
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13. Роберт Паттинсон
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14. Дженнифер Энистон
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15. Джордж Клуни
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16. Дженнифер Лопес
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17. Тимоти Шаламе
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Кому из знаменитостей подошел бы новый образ, который мы придумали?
Фото на превью Invision / Invision / East News
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