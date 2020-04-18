15 звезд, которые вышли в свет в нарядах из прошлого века и затмили всех

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Подготовка к важным премиям и мероприятиям у знаменитостей может начинаться за несколько месяцев до самого события. Выбор модного дома, тканей и пошив идеального наряда, подбор аксессуаров и макияжа — все для того, чтобы сиять на красной дорожке. Но иногда, чтобы затмить всех, достаточно оглянуться назад и поискать идеальный наряд в старых дизайнерских коллекциях.

Мы в AdMe.ru долго спорили, какой из образов выглядит лучше, но так и не смогли определиться. Предлагаем и вам взглянуть на эти винтажные луки и высказать свое мнение.

1. Джулия Робертс в Valentino

Для ежегодной церемонии «Оскар», которая проходит в Лос-Анджелесе, Джулия Робертс выбрала приталенное черное платье от Valentino 1992 года. Именно в этом образе в 2001 году актриса получила заветную статуэтку за лучшую женскую роль в фильме «Эрин Брокович».

2. Риз Уизерспун в Christian Dior

В 2006 году самая известная блондинка в законе Риз Уизерспун тоже сделала ставку на винтажный образ и не прогадала. Бежевое платье 1955 года от Christian Dior идеально подчеркнуло фигуру актрисы, которая тогда на церемонии «Оскар» получила награду за лучшую женскую роль.

3. Дженнифер Гарнер в Valentino

Американская актриса и продюсер Дженнифер Гарнер отдала предпочтение оранжевому платью 1970 года с длинным шлейфом из ретроколлекции модного дома Valentino. По словам самого дизайнера, понадобилось 4 кутюрье и 300 часов работы, чтобы создать этот наряд.

4. Дженнифер Лопес в Jean Dessès

На 78-ю церемонию Американской киноакадемии в 2006 году актриса и певица Дженнифер Лопес выбрала образ из винтажного бутика Lily et Cie. Платье оливкового цвета 1959 года от известного модельера Jean Dessès, который славился своей искусной работой с драпировками.

5. Пенелопа Крус в Balmain

Для церемонии «Оскар» в 2009 году Пенелопа Крус выбрала нежное платье цвета шампань с вышивкой. Этот наряд от модного дома Balmain был создан еще в 1950 году. Примечательно то, что именно в этом образе актриса получила награду за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Вики Кристина Барселона».

6. Натали Портман в Christian Dior

На ковровую дорожку премии «Оскар» в 2012 году Натали Портман пришла в красном платье в мелкий горошек из органзы. Изысканный наряд 1954 года актриса нашла в винтажном нью-йоркском бутике Rare. Спустя год после церемонии платье было продано на аукционе за $ 50 тыс.

7. Рита Ора в Mugler

В ноябре 2018 года на Evening Standard Theatre Awards в Лондоне певица Рита Ора предстала перед публикой в образе от модного дома Thierry Mugler. Платье нежно-розового цвета из коллекции весна-лето было создано в 1977 году.

8. Кристин Дэвис в Balmain

В 2009 году для званого ужина в Белом доме звезда сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис выбрала белое утонченное платье от-кутюр 1969 года от Pierre Balmain.

9. Кирстен Данст в Christian Dior

На церемонии награждения «Оскар» в 2017 году американская актриса Кирстен Данст появилась в роскошном минималистичном платье черного цвета от Christian Dior. Наряд был пошит еще в 1952 году, но дождался своего звездного часа лишь спустя 65 лет.

10. Карди Би в Mugler

Настоящее произведение искусства — платье 1995–96 годов в виде ракушки от французского дизайнера Thierry Mugler — выбрала американская певица Карди Би для премии «Грэмми» в 2019 году. Именно в этом поразительном образе хип-хоп-исполнительница получила награду за лучший музыкальный альбом.

11. Рианна в Christian Dior

Рианна давно известна своим тесным сотрудничеством с брендом Dior. Она создавала капсульную коллекцию очков для этого модного дома и часто появляется в вещах от Dior на ковровых дорожках и в повседневной жизни. Поэтому неудивительно, что для благотворительного приема Diamond Ball 2015 певица выбрала именно это золотое шелковое платье 50-х годов.

12. Марго Робби в Chanel

На ковровую дорожку премии «Оскар-2020» австралийская актриса Марго Робби решила надеть темно-синее платье от модного французского дома Chanel. Изящный наряд 1994 года, декорированный массивной брошью и шелковыми лентами на рукавах.

13. Рене Зеллвегер в Jean Dessès

Для 73-й церемонии «Оскар» Рене Зеллвегер остановила свой выбор на желтом платье от модельера Жана Дессе, который предпочитал создавать образы из шифона и муслина в греческом и египетском стиле. Яркий наряд 1959 года актриса приобрела в одном из самых знаменитых винтажных бутиков в Беверли-Хиллз — Lily et Cie.

14. Эмма Уотсон в Ossie Clark

Британская актриса Эмма Уотсон всегда предпочитала сдержанные и нежные наряды. Именно такое платье 1970-х годов от британского дизайнера Ossie Clark девушка выбрала в 2009 году для премьеры фильма «Гарри Поттер и принц-полукровка».

15. FKA Twigs в Vivienne Westwood

Во время американского фестиваля авторского кино Sundance в 2019 году состоялась премьера фильма «Honey Boy», в котором FKA Twigs сыграла одну из главных ролей. На мероприятии певица появилась в экстравагантном топе 1990 года от именитого дизайнера моды Vivienne Westwood.