15 звезд, которые постоянно фотографируются в одной и той же позе, а вы и не заметили

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За 9 лет существования инстаграма каждый из нас, хочешь не хочешь, но все же выявил свою «рабочую сторону». А что уж говорить о звездах, которым приходится держать марку не только перед своими подписчиками в соцсетях, но и перед толпой фотографов, причем на каждой ковровой дорожке. Неудивительно, что многие из них, найдя свой идеальный ракурс, не изменяют ему. К примеру, вы замечали, что Виктория Бекхэм частенько откидывает корпус назад, чтобы талия казалась тоньше, а ноги — длиннее? А ведь она действительно так делает.

AdMe.ru решил выяснить, кто еще из знаменитостей почти всегда позирует одинаково перед объективами фотокамер.

Виктория Бекхэм

Хотя Виктория Бекхэм и не была самой низенькой в Spice Girls, привычка фотографироваться, сильно откинув при этом корпус назад, у нее появилась еще тогда. Так она визуально делает свою талию тоньше (хотя куда еще тоньше!), а ноги — длиннее.

Майкл Б. Джордан

Не совсем понятно, у кого Майкл Б. Джордан подсмотрел эту позу, но это потирание ладоней делает его еще более мужественным и привлекательным.

Зендая

Прекрасное лицо Зендаи не испортит ничего, даже лицо — «целующий смайлик», которое непременно сопровождается знаком peace.

Роберт Паттинсон

Томный взгляд исподлобья на красной ковровой дорожке был у Роберта Паттинсона еще тогда, когда он исполнял роль загадочного вампира. А откуда взялся этот фирменный крен в сторону — вопрос открытый. Актер частенько переносит вес на правую ногу, может, с левой что-то не так?

Бритни Спирс

У Бритни Спирс, несомненно, есть множество тайн, но самая главная — что же она так тщательно прячет за спиной. Эта улыбка во весь рот только все усложняет.

Ванесса Хадженс

Героиня подростковых фильмов любит пококетничать на ковровой дорожке, а иначе как еще объяснить эти ее извечные воздушные поцелуйчики, которые Ванесса шлет поклонникам с каждой фотографии. Выглядит очень игриво и мило. Плюс 100 к созданию романтичного образа.

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо перед объективами камер из раза в раз демонстрирует одну и ту же закрытую позу. Психологи говорят, что подобные позы свидетельствуют о том, что человек испытывает психологический дискомфорт. И актера можно понять: красные дорожки по душе не каждому.

Леди Гага

Повторяем за Леди Гагой: руки на талию, локти чуть вперед, одна нога выставлена. Как итог получаем тонкую талию, узкие плечи и длинные ноги.

Зак Эфрон

Зак Эфрон любит, позируя перед фотографами, ухватиться за лацкан. Так он делал в начале своей карьеры, так он делает и сейчас. Эта поза придает актеру солидности.

Райан Гослинг

Райан Гослинг всегда готов постоять за себя на красной ковровой дорожке, оттого, видимо, он и держит один кулак в кармане, а другой — на виду. Что ж, Райан, мы тебя поняли.

Линдси Лохан

Линдси Лохан недалеко ушла от миллионов пользовательниц социальных сетей, которые, делая фото, любят одной рукой то ли прядь волос придержать, то ли просигнализировать о сильнейшей мигрени.

Крис Хемсворт

Кажется, Крис Хемсворт не любит красные дорожки так же сильно, как и его коллега Леонардо Ди Каприо. Оттого, вероятно, австралийский актер постоянно и теребит пальцы рук.

Хэлли Берри

Обладательница «Оскара» Хэлли Берри за одну проходку по красной ковровой дорожке успевает поздороваться со всеми присутствующими и отсалютовать каждому фотографу. Ну, привет, Хэлли!

Пэрис Хилтон

Светская львица Пэрис Хилтон может гордиться своими красивыми ножками и смело надевать юбки любой длины. Даже вечно скрещенные ноги не портят впечатления от общей картины, не правда ли?

Рианна

Фирменная поза барбадосской певицы — чарующий взгляд в камеру из-за плеча. Певица знает, как правильно подчеркнуть достоинства шикарной фигуры. Всем бы такой навык.