15+ звезд, которые доказывают, что принимать свою седину — все равно что принимать себя
Для многих людей первые седые волоски подобны катастрофе. Ведь что еще сигнализирует о приближении скорой старости, как не это. Однако тренды меняются, а с ними и отношение к белым прядкам. И происходит это в том числе благодаря медийным личностям, которые словно сговорились и решили, что седина — это дополнительный штрих к имиджу и закрашивать ее нет никакой необходимости.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо 15+ знаменитостей, которые не вздрагивают при виде нового седого волоска и блистают на красных дорожках не хуже прежнего.
Бен Стиллер
Эллисон Дженни
Джон Хэмм
Синтия Никсон
Джон Бон Джови
Эммилу Харрис
Идрис Эльба
Гленн Клоуз
Джош Дюамель
Камилла, герцогиня Корнуолльская
Майкл Шин
Блайт Даннер
Хелена Бонем Картер
Зак Галифианакис
Кармен Делль’Орефиче
Хоакин Феникс
Мариса Томей
Дэниел Крейг
Эмма Томпсон
А вы замечали на своей голове седые волоски? Как к этому отнеслись?
Фото на превью MCMULLAN CO/SIPA/East News, Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News
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