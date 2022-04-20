15+ звезд, которые доказывают, что принимать свою седину — все равно что принимать себя

Для многих людей первые седые волоски подобны катастрофе. Ведь что еще сигнализирует о приближении скорой старости, как не это. Однако тренды меняются, а с ними и отношение к белым прядкам. И происходит это в том числе благодаря медийным личностям, которые словно сговорились и решили, что седина — это дополнительный штрих к имиджу и закрашивать ее нет никакой необходимости.