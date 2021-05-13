15+ звезд, которые на фотографиях нулевых выглядят буквально другими людьми

В это сложно поверить, но с 2000 года прошло уже больше 20 лет. Нулевые были яркой эпохой, подарившей нам немало запоминающихся образов, особенно среди звезд. Cегодня, глядя на фотографии того времени, можно предаться ностальгии и вспомнить, какие тренды были в моде и какими разными способами звезды старались подчеркнуть свою индивидуальность.