15+ звезд, которые на фотографиях нулевых выглядят буквально другими людьми
В это сложно поверить, но с 2000 года прошло уже больше 20 лет. Нулевые были яркой эпохой, подарившей нам немало запоминающихся образов, особенно среди звезд. Cегодня, глядя на фотографии того времени, можно предаться ностальгии и вспомнить, какие тренды были в моде и какими разными способами звезды старались подчеркнуть свою индивидуальность.
Мы в AdMe.ru решили сравнить, как изменились звезды за прошедшие годы, и пришли к выводу, что некоторых просто не узнать в прежнем образе.
1. Пэрис Хилтон (2004 vs 2021)
2. Ариана Гранде (2009 vs 2021)
3. Ким Кардашьян (2007 vs 2021)
4. Николь Ричи (2004 vs 2020)
5. Майли Сайрус (2009 vs 2020)
6. Гвен Стефани (2005 vs 2021)
7. Бейонсе (2003 vs 2021)
8. Бритни Спирс (2002 vs 2021)
9. Рианна (2005 vs 2020)
10. Дженнифер Лопес (2003 vs 2020)
11. Эшли Симпсон (2004 vs 2020)
12. Леди Гага (2009 vs 2021)
13. Тейлор Свифт (2008 vs 2021)
14. Селена Гомес (2008 vs 2020)
15. Хлои Кардашьян (2008 vs 2021)
16. Кэти Перри (2008 vs 2020)
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