15+ знойных брюнеток, которые могли бы круто омолодиться, если бы стали блондинками

Наши звезды любят экспериментировать с прическами, укладками и цветом волос, чтобы каждый раз удивлять своих поклонников. Но есть и те, кто так привык к своему натуральному оттенку, что ни о каких кардинальных переменах в имидже пока и думать не хочет.