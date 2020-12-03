15+ знойных брюнеток, которые могли бы круто омолодиться, если бы стали блондинками
Наши звезды любят экспериментировать с прическами, укладками и цветом волос, чтобы каждый раз удивлять своих поклонников. Но есть и те, кто так привык к своему натуральному оттенку, что ни о каких кардинальных переменах в имидже пока и думать не хочет.
Мы в AdMe.ru решили представить, как выглядели бы самые знаменитые брюнетки и шатенки, если бы вдруг захотели стать ослепительными блондинками. Кажется, что многим светлый оттенок волос даже помог выглядеть немножко моложе.
1. Алсу
2. Екатерина Климова
3. Екатерина Андреева
4. Анна Ковальчук
5. Надежда Бабкина
6. Анна Седокова
7. Ани Лорак
8. Екатерина Гусева
9. Яна Кошкина
10. Анфиса Чехова
11. Оксана Федорова
12. Марина Кравец
13. Ляйсан Утяшева
14. Екатерина Скулкина
15. Настасья Самбурская
16. Эвелина Бледанс
17. Наталья Водянова
18. Тина Канделаки
19. Елизавета Боярская
Как вы считаете, кому из звезд подошел бы новый цвет волос?