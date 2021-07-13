15+ знаменитостей, у которых перехватило дыхание при встрече с другой звездой

Многие знаменитости точно так же, как и мы, фанатеют от тех или иных известных людей. И если им удается встретиться со своими кумирами, то зачастую их эмоции бьют фонтаном. А фотокорреспонденты лишь рады запечатлеть такие моменты. Вы сами только посмотрите на то, как реагирует Дженнифер Лоуренс на появление Джека Николсона или как Марк Руффало смотрит на Пола Радда, пока тот дает интервью.

Честно говоря, если бы мы в AdMe.ru встретили хотя бы одну из этих звезд, мы отреагировали бы так же. Вон, даже у Майкла Джексона перехватило дыхание, когда к нему подошла сама принцесса Диана (смотрите видео в конце статьи).

1. Дженнифер Лоуренс взволнована встречей с Биллом Мюрреем

2. Марк Руффало загадочно смотрит на Пола Радда, пока тот дает интервью

Забавное видео, как Руффало смотрит на Пола Радда, можно посмотреть здесь.

3. Камила Кабельо преклонила колено перед Эмилией Кларк

4. Энн Хэтэуэй явно заволновалась, когда рядом оказалась Мэрайя Кэри

Видео, как Хэтэуэй реагирует, заметив известную певицу, можно посмотреть здесь.

5. Адам Скотт встречает героя своего детства — Марка Хэмилла

Посмотреть на реакцию Адама Скотта можно здесь. Напомним, Марк Хэмилл больше всего известен по роли Люка Скайуокера в киносаге «Звездные войны».

6. Карди Би не в силах сдержать эмоции при встрече с Леди Гага

7. Дайан Китон вне себя от встречи с Джастином Бибером

Актриса — большая поклонница певца и говорит об этом почти каждый раз, когда появляется на ток-шоу Эллен Дедженерес. И в 2015 году Бибер удивил Китон своим неожиданным появлением в студии.

8. Том Круз встречает принца Филиппа

9. Реакция Эммы Уотсон, когда она увидела певицу Селин Дион

10. А вот они вместе не могут сдержать эмоции при встрече с Дэном Стивенсом

Напомним, английский актер Дэн Стивенс наиболее известен по роли Мэттью Кроули в телесериале «Аббатство Даунтон», а также по роли Чудовища в фильме-мюзикле «Красавица и Чудовище».

11. Кара Делевинь встречает Риз Уизерспун

12. Милли Бобби Браун знакомится с Дакотой Фэннинг

13. Ариана Гранде расплакалась, когда увидела своего кумира — Джима Керри

14. Сара Хайленд увидела Хоакина Феникса

15. Сара Полсон встретила своего кумира — Мадонну

16. Реакция Дженнифер Лоуренс, когда она увидела Джека Николсона

Как захватывает дух у Лоуренс при виде легенды кино, можно увидеть здесь.

Бонус: Майкл Джексон волновался, словно юнец, когда общался с принцессой Дианой