15 знаменитостей, которых не сломили даже серьезные проблемы со здоровьем

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Глядя на фотографии папарацци, на которых блистают знаменитости разной величины, в голову порой приходит мысль, что жизнь звезд не иначе как сплошной праздник. Но, конечно же, это не так, ведь даже самые успешные персоны нашей планеты являются обычными людьми со своими проблемами. И проблемы со здоровьем не исключение. Так, например, лауреат премии «Оскар» Хэлли Берри уже почти 30 лет живет с сахарным диабетом, а у красотки Хлои Кардашьян диагностировали рак кожи. Это невероятно, ведь люди с такими серьезными заболеваниями продолжают творить, превозмогая всевозможные преграды.

Мы в AdMe.ru расскажем, кто из знаменитостей столкнулся с неизлечимыми болезнями, но не сдался и продолжил свой жизненный путь дальше.

Хэлли Берри и Том Хэнкс: сахарный диабет

Почти 30 лет назад на съемках мини-сериала «Живые куклы» произошла трагическая ситуация. Тогда еще начинающая актриса Хэлли Берри впала в кому. Девушку госпитализировали, а после поставили неутешительный диагноз: сахарный диабет 1-го типа. В одном из интервью актриса призналась: чтобы принять свое заболевание, ей понадобилось немало времени, ведь о своей болезни она узнала всего лишь в 23 года.



По словам актрисы, после каждого крупного мероприятия с алкоголем, десертами и различными блюдами ее ожидал тяжелый восстановительный период. Именно тогда Хэлли задумалась о своем здоровье. Уже много лет она не употребляет алкоголь и ведет здоровый образ жизни. Это и позволяет 52-летней женщине выглядеть на 15 лет моложе своего возраста. Стоит отметить, что актриса впервые стала мамой в 42 года.

В похожем положении оказался и Том Хэнкс. Более 20 лет актер боролся с повышенным уровнем сахара в крови, но образ жизни актера с регулярными стрессами, недосыпами и неправильным питанием сделал свое дело. К примеру, для фильма «Изгой» Том похудел на 25 кг, а к картине «Их собственная лига» поправился на 14 кг.



В октябре 2013 года в эфире шоу Дэвида Леттермана Том Хэнкс признался, что ему поставили диагноз: сахарный диабет 2-го типа. Узнав о болезни, актер решил отказаться от своих старых привычек, чтобы как можно дольше радовать поклонников своим творчеством.

Памела Андерсон: гепатит С

Самой главной «спасательнице из Малибу» поставили диагноз гепатит С еще в 2002 году. По мнению Памелы Андерсон, этим вирусом она заразилась еще в 90-х годах от своего законного супруга, когда они делали татуировки одной иглой. Актриса лечилась от болезни почти 13 лет. В 2015 году Памела Андерсон сообщила, что благодаря новому экспериментальному курсу лечения ей удалось избавиться от вируса.

Том Круз: дислексия

Детство Тома Круза было не из легких. Будущий секс-символ Америки рос в многодетной семье, в подростковом возрасте пережил развод родителей, а к 14 годам успел сменить 15 школ. Но самым тяжелым испытанием для Круза стало его неизлечимое заболевание — дислексия. Из-за дислексии, а также сопутствующей ей дисграфии над ним издевались в школе и считали изгоем. Ведь мальчик с трудом читал по слогам и практически не умел писать. С таким набором «умений» в каждом новом учебном заведении он быстро прослывал идиотом. Но именно это тяжелое бремя помогло Тому Крузу открыть в себе актерский талант. Будучи «неучем» на уроках, он преображался на сцене в школьных постановках. Сейчас, думаем, у Круза не возникает проблем с чтением сценариев и контрактов, ведь за миллионера это делает специально нанятый персонал.

Анджелина Джоли и Шеннен Доэрти: удаление молочных желез

Летом 2015 года Шеннен Доэрти подала в суд на своего бывшего менеджера. По данным иска, менеджер неправильно оформил медицинское страхование актрисы, из-за чего, по ее мнению, она не смогла получить своевременное лечение и рак молочной железы у нее метастазировал в лимфатические узлы.



Почти 4 года Шеннен ведет нелегкую борьбу с онкологическим заболеванием. Чтобы приостановить развитие болезни, актриса перенесла несколько курсов химиотерапии, лучевой терапии, а также одностороннюю мастэктомию, что простыми словами означает удаление груди. Совсем недавно актриса сообщила о ремиссии — состоянии, когда опухоль находится под контролем и поддается лечению.

Несколькими годами ранее в подобной ситуации оказалась и Анджелина Джоли. Мать и тетя актрисы в относительно молодом возрасте ушли из жизни после продолжительной болезни — так называемого опухолевого синдрома, который передается по наследству. И Анджелина после прохождения медицинских обследований решилась на удаление молочных желез и яичников.



Генетический анализ Джоли показал 87%-ю вероятность развития у нее в будущем рака груди и 51 % угрозы рака матки. Актриса сделала операцию, чтобы спастись от еще не существующей, но без экстренных мер практически неотвратимой угрозы.

Майкл Джей Фокс: болезнь Паркинсона

Официально о недуге Майкла Джея Фокса стало известно еще в 1998 году. Тогда актер признался своим коллегам по цеху, что в начале 90-х у него обнаружили неврологическое заболевание — болезнь Паркинсона. Когда актер впервые отправился к врачу из-за подергивающегося мизинца, ему поставили неутешительный вердикт: максимум 10 лет активной жизни. После своего признания звезда трилогии «Назад в будущее» взял перерыв в карьере, направив все свои силы на лечение. За время этого перерыва Майкл Джей Фокс написал 3 биографические книги, в которых подробно рассказал о нюансах жизни с болезнью Паркинсона, а также стал основателем благотворительного фонда. Усилиями этой организации удалось собрать $ 350 млн на исследование данной болезни.

Сара Хайленд: дисплазия почек

Звезда сериала «Американская семейка» Сара Хайленд с раннего детства страдает от проблем со здоровьем. В 9-летнем возрасте у Сары обнаружили крайне неприятное заболевание — дисплазию почек. Больше 10 лет девушка боролась с болезнью, но в 2012 году ей пришлось перенести трансплантацию почки, которую для нее пожертвовал отец. Стоит отметить, что пересадка органа улучшила состояние Сары, но не излечила ее полностью. Из-за плохого самочувствия девушка редко появляется на общественных мероприятиях, а фанаты ее героини Хэйли Данфи все чаще замечают изменения во внешности актрисы. В своем Instagram девушка откровенно делится с подписчиками проблемами, с которыми ей приходится сталкиваться из-за недуга: от критической потери веса до постоянно опухшего лица.

Майкл Фелпс: гиперактивность и дефицит внимания

Американский пловец Майкл Фелпс, единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, к своему триумфу пробирался плечом к плечу с диагнозом дефицита внимания и гиперактивности. Неврологическо-поведенческое расстройство развития началось у Майкла еще в детском возрасте. Основными симптомами гиперактивности являются затрудненная концентрация внимания, а также неспособность завершить начатое. В своих интервью тренер Фелпса рассказывал, что порой пловец забывал дорогу до раздевалки, а их тренировки становились сущим адом. Однако благодаря усилиям спортсмена и окружающих его людей Фелпсу удалось достичь невообразимых высот в мире спорта. Сейчас Майкл Фелпс переживает непростой период. После завершения спортивной карьеры олимпийский чемпион потерял жизненную мотивацию и сейчас борется с депрессией.

Мила Кунис: частичная слепота

В течение долгих лет одна из самых востребованных женщин современного кинематографа Мила Кунис была слепа на один глаз. Причиной частичной слепоты стал ирит. Из-за воспаления радужной оболочки глаза актриса плохо видела, зрение было затуманенным, а предметы расплывались. Девушка долгое время откладывала поход к специалистам, но в 2010 году Миле сделали операцию, вставив искусственный хрусталик. Кстати, слепоту актрисы держали в строжайшем секрете вплоть до полного восстановления зрения после операции.

Хью Джекман и Хлои Кардашьян: рак кожи

В 2013 году исполнителю роли Росомахи Хью Джекману диагностировали рак кожи. И с тех пор актер не только проходил курсы химиотерапии, но и пережил 6 операций по пересадке кожи. Диагноз Джекмана — базальноклеточная карцинома. Это один из видов онкологического заболевания кожи, когда злокачественная опухоль развивается из нижнего слоя эпидермиса. Карцинома появляется на тех участках кожи, которые дольше всего находятся под палящим солнцем, например на носу. В своем Twitter Хью Джекман без стеснения делится с подписчиками фактами из своей жизни, которые в том числе касаются его недуга.

Младшая из сестер Кардашьян также предельно откровенна со своей многомиллионной армией поклонников. Доказательство тому не только семейное шоу, в котором девушка снимается больше 10 лет, но и ее посты в социальных сетях. В одном из своих постов Хлои рассказала, что в 2008 году на ее теле нашли злокачественную опухоль, которая образовалась из родинки. Врачам пришлось пересадить 20 см кожи на спине знаменитости, чтобы избавить ее от угрозы жизни. Благодаря усилиям специалистов и постоянному наблюдению у врачей получилось приостановить течение болезни.

Дэниел Рэдклифф: диспраксия

Актер Дэниел Рэдклифф, известный всему миру благодаря роли Гарри Поттера, признался, что с самого рождения страдает от редкой и неизлечимой болезни — диспраксии. Это нарушение функций мозга, которое проявляется в неспособности к правильному выполнению целенаправленных движений или действий. Болезнь Рэдклиффа мешает ему красиво писать и завязывать шнурки, а в детском возрасте актер не успевал ни по одному предмету в школе. И дело вовсе не в постоянных съемках, а в неспособности мозга к обучению. По словам Дэниела, диспраксия стала главной причиной, по которой он выбрал карьеру актера.

Иоланда Хадид: болезнь Лайма

Когда на прилавках книжных магазинов появилась новая книга Иоланды Хадид, весь мир узнал, как изменилась жизнь женщины после того, как в 2012 году ей диагностировали инфекционное заболевание — болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз. В книге мама моделей Беллы и Джиджи Хадид рассказала, как она боролась не только с недугом, но и мыслями о суициде. Ведь симптомы этой болезни напрямую влияют на жизнедеятельность человека. Это постоянные головные боли, светочувствительность, ломота в мышцах, озноб, сыпь на теле. Благодаря длительному лечению Иоланде удалось достичь ремиссии. Стоит отметить, что в звездном семействе от боррелиоза страдают и дети Иоланды — средняя дочь Белла и младший сын Анвар Хадид.

Принц Чарльз: болезнь Альцгеймера

В сентябре 2018 года в СМИ появилась информация, что в распоряжении немецкого издания InTouch оказался секретный медицинский отчет. В документе указано, что первый в очереди на престол член правящей семьи Великобритании серьезно болен. Принц Чарльз уже несколько лет страдает от неизлечимой болезни Альцгеймера. И с каждым днем его здоровье ухудшается. Впервые о заболевании Чарльза заговорили еще в 2011 году, из-за состояния здоровья могло сорваться его участие в свадьбе старшего сына. Источники, близкие к королевской семье, утверждают, что из-за болезни принца следующим человеком, который займет престол после кончины монарха, станет Уильям, герцог Кембриджский.