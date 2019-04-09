15+ знаменитостей, которые разрушили все надоевшие стереотипы

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Жизнь невозможно подогнать под один шаблон. Тем не менее каждый из нас хотя бы раз слышал стереотипные фразы: «Родить нужно до 30», «Мужчина должен быть выше и старше», «Главное для женщины — семья» и так далее. И даже людей, которые добились мировой славы, продолжают упрекать в том, что они живут не так, «как положено». Но есть знаменитости, которые своим примером доказывают, что не следовать предрассудкам — значит найти свое счастье. Именно о таких людях пойдет речь в нашей статье.

Отобрав знаменитостей, которые пошли против привычных мнений, мы в AdMe.ru решили напомнить, что жизнь всего одна и не стоит тратить время, пытаясь соответствовать чьим-то ожиданиям.

«Жениться нужно на ровне»

Люди говорят, что времена Золушек давно прошли и богатые мужчины ищут невест с достатком их уровня. А вот принц Гарри решил разрушить этот стереотип, и в 33 года самый завидный холостяк планеты остепенился и взял в жены не особу королевских кровей, а актрису. Эта звездная пара успела нарушить множество запретов, но тем не менее они счастливы и ждут первенца.

«Часики-то тикают»

Марго Робби к своим 28 годам стала настоящей голливудской дивой, и, казалось бы, у нее есть все, о чем можно мечтать: любящий муж, блестящая карьера и миллионы поклонников. Единственный вопрос, который ее огорчает: почему актриса за 3 года брака так и не забеременела? Марго призналась, что она не хочет детей и ее ужасно раздражает стереотип «если поженились, значит, должен быть ребенок».

«Родить рано — значит поставить крест на своей жизни»

Кайли Дженнер в 20 лет родила ребенка и скрывала беременность от посторонних до последнего момента. Несмотря на все разговоры и пересуды, уже в 21 год Кайли стала самым молодым миллиардером в истории и побила рекорд Марка Цукерберга.

«Но успеть нужно до 30»

Шакира, Амаль Клуни, Мерил Стрип, Сальма Хайек, Гвен Стефани, Мадонна, Николь Кидман, Дженнифер Лопес, Моника Беллуччи, Мила Йовович — и это далеко не полный список знаменитых женщин, которые родили после 30. Вот и Ева Лонгория впервые стала мамой в 43 года и безмерно счастлива.

«Начать строить карьеру можно только после института, потом будет поздно»

Сильвестр «Слай» Сталлоне — имя, наверняка знакомое каждому, и все видели хотя бы один фильм с его участием. Но мало кто знает, что в 30 лет Слай находился на грани нищеты и все, что у него было, — сценарий «Рокки», который он написал сам и пытался продать. Единственное условие, которое поставила будущая звезда боевиков, — главную роль в фильме должен был сыграть он сам. И как теперь известно, «Рокки» стал настоящим блокбастером, получившим 10 номинаций на «Оскар».

«Мужчина должен быть выше женщины»

О чем вы думаете, когда смотрите на эту красивую пару? Явно не о том, что женщина выше мужчины. Тем самым музыкант Адам Левин и модель Бехати Принслу разбивают стереотип о том, что рост в отношениях имеет значение.

«Мужчина должен быть старше»

Как и рост, цифры в паспорте не влияют на счастье в семейной жизни, и знаменитый «Тор» знает это как никто другой. Крису Хемсворту 35 лет, а его жене — 42 года. Они поженились в 2010 году, до сих пор влюблены друг в друга и воспитывают 3 детей.

«Но ненамного»

Венсана Касселя можно по праву считать одним из самых счастливых мужчин на планете, ведь первой его женой была знойная итальянка Моника Беллуччи, с которой они прожили вместе 14 лет. А в 2018 году 51-летний актер женился на 20-летней красотке Тине Кунаки. Молодожены ждут ребенка.

«Вы неправильно воспитываете своих детей»

Даже голливудским знаменитостям постоянно говорят, что они неправильно воспитывают своих детей: позволяют слишком много или слишком мало, не так одевают, не так кормят и все делают не так. Вот и одну из самых знаменитых многодетным мам — Викторию Бекхэм — не раз обвиняли в том, что она неправильно воспитывает своих детей: младшую дочь с ранних лет берет с собой на модные показы, а старшему сыну разрешила жить вместе с возлюбленной в родительском доме.

«Семья — главное в жизни женщины»

Удивительно, сколько силы в миниатюрной Кайли Миноуг. Певица справилась со страшной болезнью, очень много работает и никогда не была замужем, но все это не мешает ей полноценно наслаждаться жизнью.

«Коллекционирование странных вещей — признак инфантилизма»

Дэвид Рокфеллер коллекционировал майских жуков, страсть Деми Мур — фарфоровые куклы, Пенелопа Крус и вовсе собирает беспроволочные вешалки для одежды. А любимчик Голливуда Том Хэнкс не может устоять перед винтажными печатными машинками.

«Взрослые люди не могут дурачиться»

Хью Джекман, несмотря на свою брутальную внешность, не прочь подурачиться и разыграть своего друга Райана Рейнольдса. А Райан, в свою очередь, всегда готов подшутить над своей женой Блейк Лайвли. И у «Росомахи», и у «Дэдпула» крепкие браки, и, возможно, юмор играет в этом не последнюю роль.

«Женщина должна быть слабой»

Эмма Уотсон давно уже не маленькая волшебница из мира Гарри Поттера. В 2014 году ее назначили послом доброй воли «ООН-женщины». Также актриса запустила кампанию HeForShe, которая призывает мужчин выступить за гендерное равенство. Уотсон назвала феминизм «убеждением в том, что мужчины и женщины должны иметь равные права и возможности» и заявила, что репутация мужененавистниц — это то, что нужно остановить.

«А вот у мужчин слабостей быть не должно»

Тому Харди удаются роли крутых парней, но все уже знают, что сердце этого сурового на вид мужчины тает при виде собак. Актер не может пройти мимо четвероного друга и не уделить ему внимание.

«В вашем возрасте пора бы успокоиться»

Хелен Миррен стала самой красивой знаменитостью «в возрасте». В свои 73 года она прекрасно выглядит и счастлива в браке, но мало кто знает, что завести эту женщину в загс было непростым делом. Хелен была яростной противницей брака, и только в 52 года ее будущий муж Тэйлор Хэкфорд смог ее уговорить узаконить отношения. Хелен призналась, что ненавидела саму идею замужества, но после 50 лет решила пересмотреть свои взгляды и поняла, что в браке нет ничего плохого.

«Такой красавчик — и с серой мышкой»

Люди, мыслящие стереотипами, до сих пор недоумевают, что Аарон Тейлор-Джонсон нашел в своей супруге, которая еще и старше его на 24 года. Несмотря на все предрассудки и пересуды окружающих, у пары 2 дочери, грандиозные планы на будущее, и они до сих пор смотрят друг на друга влюбленными глазами.

«Если мужчина холостой, значит, с ним что-то не так»

В 44 года Леонардо Ди Каприо ни разу не был женат, а модели рядом с ним меняются с удивительным постоянством. Зато у него прекрасные и надежные друзья, среди которых Кейт Уинслет, дружба с которой завязалась во время съемок «Титаника». Лео не только поддерживает Кейт в важные моменты жизни, но и вел ее к алтарю, когда актриса выходила замуж.

«Люди не меняются»

«Мама монстров» — так раньше называли певицу Леди Гага, а теперь она оскароносная актриса с женственной внешностью и в элегантных нарядах, которые ей идут не меньше, чем привычный эпатажный образ.

«Дважды в одну реку не войдешь»

Дать своим отношениям второй шанс решится не каждый, а вот канадский певец The Weeknd и топ-модель Белла Хадид отважились рискнуть. Впервые пара начала встречаться в 2015 году, но из-за несовместимых рабочих графиков было принято обоюдное решение расстаться. Спустя пару лет молодые люди поняли, что чувства еще остались, и весной 2018 года решили попробовать еще раз. И кажется, не зря.