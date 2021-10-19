15 знаменитостей, которые поработали над своими зубами и теперь ослепляют улыбками даже назойливых папарацци
Сегодня в шоу-бизнесе редко встретишь знаменитость с неидеальными зубами. Часто именно ослепительная улыбка открывает перед начинающими артистами двери, вот только родиться с ней везет далеко не всем. Поэтому приходится тратить немало времени и денег, чтобы без стеснения улыбаться в кадре и на красных дорожках. Одни исправляют неровности, другие решаются лишь на легкое отбеливание, а кто-то делает капитальный «ремонт».
Мы в AdMe.ru убеждены, что знаменитости из нашей подборки были обаятельны и до похода к стоматологу, но все же должны признать, что перфекционизм сделал их еще краше.
1. Меган Маркл
2. Дакота Джонсон
3. Кэти Холмс
4. Милли Бобби Браун
5. Бен Аффлек
6. Кристен Стюарт
7. Шер
8. Виктория Бекхэм
9. Кристина Агилера
10. Мэттью Перри
11. Скарлетт Йоханссон
12. Кейт Бекинсейл
13. Арнольд Шварценеггер
14. Мадонна
15. Дэвид Бекхэм
А вам повезло родиться с идеальными зубами? Хотели бы вы что-то изменить в своей улыбке?
Поделиться этой статьёй