15 знаменитостей, которые поработали над своими зубами и теперь ослепляют улыбками даже назойливых папарацци

Сегодня в шоу-бизнесе редко встретишь знаменитость с неидеальными зубами. Часто именно ослепительная улыбка открывает перед начинающими артистами двери, вот только родиться с ней везет далеко не всем. Поэтому приходится тратить немало времени и денег, чтобы без стеснения улыбаться в кадре и на красных дорожках. Одни исправляют неровности, другие решаются лишь на легкое отбеливание, а кто-то делает капитальный «ремонт».