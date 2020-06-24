15 знаменитостей, которые начинали свой путь к славе с работы в фастфуде

Это сейчас они исполняют главные роли в фильмах или собирают полные стадионы на концертах, однако в самом начале своей карьеры они жарили котлеты для бургеров, наполняли рожки мороженым, разносили заказы или стояли у кассового аппарата. Да-да, звезды тоже люди и им нужно было с чего-то начинать. Одни из них вспоминают тот период своей жизни с улыбкой, а вот другие, наоборот, видят его в кошмарных снах.

AdMe.ru решил навести справки о 15 знаменитостях, которые до обретения мировой популярности успели потрудиться в ресторанах быстрого питания.

Крис Прэтт

Прежде чем стать ведущим актером Голливуда, звезда фильмов «Стражи Галактики» и «Мир юрского периода» не гнушался переворачивать бургеры в забегаловках и выносить блюда в зал. Сам Прэтт как-то даже поностальгировал на эту тему в Instagram, вспомнив о временах, когда он работал в Bubba Gump Shrimp Co: «Каждый раз, когда я сюда возвращаюсь, я вспоминаю о тысячах креветок, которые съел с тарелок посетителей, пока нес их обратно на кухню. Пожалуйста, не скупитесь на чаевые официантам. Оставляйте как минимум 20 % от суммы. А еще не забывайте оставлять немного креветок». Будет сделано, Крис!

Бизи Филиппс

Актриса Бизи Филиппс в старших классах работала хостесом в пиццерии California Pizza Kitchen. «Я ела бесплатно на каждой своей смене, — вспоминает те времена Бизи. — Впрочем, это неудивительно, нам же платили не так много». Звезда проработала там до тех пор, пока не получила свою первую роль в комедийно-драматическом сериале «Хулиганы и ботаны».

Джеймс Франко

Путь Джеймса Франко к славе тоже был тернистым. До того, как попасть в киноиндустрию, актер усердно работал в «МакАвто». Своего прошлого Франко нисколечко не стесняется и открыто говорит о бывшей работе в различных интервью. Пару лет назад он даже написал об этом своем опыте ностальгическое эссе, которое опубликовала The Washington Post.

Пинк

Когда Пинк была еще простой девчонкой и звали ее Алиша Бет Мур, она работала в различных ресторанах быстрого питания: Pizza Hut, Wendy’s, McDonald’s. Только, в отличие от многих своих коллег, которые тоже через это проходили, она вспоминает это время без восторга. «Иногда мне снится, что я вернулась в McDonald’s и снова работаю за прилавком. Черт, это худший кошмар, который можно себе представить! Я очень много работала, чтобы стать тем, кем сейчас являюсь», — рассказала однажды певица.

Рэйчел Макадамс

В свое время в McDonald’s успела потрудиться еще одна будущая звезда — канадка Рэйчел Макадамс. «Я жила в небольшом городе и на протяжении 3 лет работала в местном ресторане быстрого питания, — делится киноактриса. — Не понимаю, почему они меня там столько продержали». По словам Макадамс, работник из нее был так себе, так как она много витала в облаках, любила побездельничать и частенько путала заказы.

Кейт Маккиннон

Задолго до того, как комедиантка Кейт Маккиннон попала в юмористическую передачу Saturday Night Live и начала сниматься в фильмах, она работала в популярной сети кафе-мороженых Cold Stone Creamery. «Это была забавная работа, — вспоминает актриса. — Моей главной задачей было украсть немного мороженого так, чтобы никто этого не заметил».

Дженна Фишер

Актриса Дженна Фишер, больше всего известная по роли Пэм Бисли в сериале «Офис», буквально знает внутреннюю кухню ресторанов быстрого питания, как никто другой. До обретения славы она работала кассиром в Long John Silver’s. Актриса однажды даже показала своим подписчикам фотографию тех времен и отметила под ней: «Родители научили меня, что, если я чего-то хочу, я должна сама на это заработать». Что ж, с этим не поспоришь.

Гвен Стефани

Несколько лет назад в одном из интервью Гвен Стефани сообщила, что свой первый доллар заработала в сети ресторанов Dairy Queen. Деталей она, к сожалению, не раскрыла, однако фанаты певицы заметили, что ранее в Twitter Гвен публиковала фото с их фирменным мороженым, и на этот пост представители самой компании откликнулись встречным постом с признаниями в любви к певице. Трогательно.

Дженнифер Хадсон

Звезда музыкальной драмы «Девушки мечты», актриса и певица Дженнифер Хадсон также начинала свой путь к славе с раздачи бургеров и картофеля фри: она несколько лет проработала в Burger King. Хадсон призналась, что при приеме заказов у водителей она частенько напевала что-нибудь в микрофон.

Seal

Британский певец и автор песен Seal в 16 лет стоял за прилавком в McDonald’s. Правда, продлилось это недолго — его хватило на 2 недели. «Это была худшая работа, которая у меня когда-либо была, — делится музыкант. — Мне дали коричневую форму на 2 размера меньше. Когда я получил первую зарплату, я сразу уволился».

Ева Лонгория

«Я хотела отметить свою кинсеаньеру (в странах Латинской Америки возраст совершеннолетия девочек — 15 лет), но у моей семьи не было на это средств, — поделилась как-то в интервью актриса Ева Лонгория. — Поэтому я устроилась работать в Wendy’s и организовала праздник на свои заработанные деньги». Похвально, ничего не скажешь.

Эми Адамс

После окончания школы Эми Адамс работала сначала в должности хостеса, а позже официанткой в Hooters. «Это был отличный способ заработать деньги на колледж», — поделилась в интервью актриса. Несколько лет девушке приходилось разносить заказы в откровенной униформе, и тогда она даже представить не могла, что когда-то станет популярной актрисой. «На самом деле я не особо знала, чем хочу заниматься. Хотела танцевать на сцене, но в итоге это вылилось в такую историю. Я счастливчик».

Фаррелл Уильямс

Рэпер Фаррелл Уильмс с гордостью заявляет, что был худшим работником в индустрии фастфуда в США. Доказательством тому служит то, что его трижды увольняли из McDonald’s. «Я был ленивый, — объясняет причину своих неудач музыкант. — Единственное, в чем я был хорош, так это в поедании наггетсов». Позже, когда Уильямс уже заявил о себе в музыкальной индустрии, ему представился еще один шанс поработать с McDonald’s: он написал и спродюсировал трек «I’m Lovin’ It», ставший рекламным джинглом компании.

Джулия Робертс

Трудовая молодость Джулии Робертс была весьма насыщенной: до того как начать блистать в кино, девушка успела поработать во множестве разных мест, в том числе официанткой в кафе Baskin Robbins.

Мадонна

Бросив колледж и переехав в Нью-Йорк, Луиза Чикконе была вынуждена браться буквально за любую работу. Несколько лет она трудилась в разных забегаловках, но не везде успешно. За кассовым аппаратом в Dunkin’ Donuts Мадонна не продержалась и дня: она пролила желе на клиента и была уволена. Кто знает, как бы все сложилось, если бы не этот инцидент.