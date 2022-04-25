15 знаменитостей, которые на своем примере показали, что в каждой пацанке живет изысканная леди

Мы привыкли, что актрисы, певицы и другие звезды могут менять свою внешность практически по щелчку пальцев. Сегодня у них дерзкое цветное пикси, а завтра — длинные платиновые локоны. И вот вчерашние бунтарки уже похожи на нежных принцесс.