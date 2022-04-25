15 знаменитостей, которые на своем примере показали, что в каждой пацанке живет изысканная леди
Мы привыкли, что актрисы, певицы и другие звезды могут менять свою внешность практически по щелчку пальцев. Сегодня у них дерзкое цветное пикси, а завтра — длинные платиновые локоны. И вот вчерашние бунтарки уже похожи на нежных принцесс.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить, какие же из популярнейших девушек планеты насытились своими дерзкими образами и стали выглядеть более женственно.
Кристен Стюарт
Руни Мара
Виктория Бекхэм
Кейт Мосс
Милли Бобби Браун
Анджелина Джоли
Эван Рэйчел Вуд
Джесси Джей
Кэти Перри
Ферги
Аврил Лавин
Кара Делевинь
Миа Васиковска
Холзи
Леди Гага
А на ваш взгляд, кому больше идет бунтарский образ?
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