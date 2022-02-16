15 знаменитостей, чьи лица круто преобразились, когда они решили избавиться от нескольких килограммов

За трансформацией наших любимых голливудских звезд мы следим затаив дыхание. Весь мир ждет, что знаменитые актеры и музыканты всегда будут выглядеть сногсшибательно, ведь для миллионов людей они являются не просто кумирами, а идеалами и примерами для подражания.