15 знаменитостей, чьи лица круто преобразились, когда они решили избавиться от нескольких килограммов
За трансформацией наших любимых голливудских звезд мы следим затаив дыхание. Весь мир ждет, что знаменитые актеры и музыканты всегда будут выглядеть сногсшибательно, ведь для миллионов людей они являются не просто кумирами, а идеалами и примерами для подражания.
Мы в AdMe.ru решили сравнить, как изменились лица знаменитостей после того, как они решили избавиться от нескольких килограммов.
1. Хлои Кардашьян
2. Крис Прэтт
3. Келли Осборн
4. Зак Галифианакис
5. Адель
6. Дженнифер Хадсон
7. Мелисса Маккарти
8. Джона Хилл
9. Ребел Уилсон
10. Кристина Агилера
11. Джон Гудмен
12. Джессика Симпсон
13. Джимми Киммел
14. Ева Лонгория
15. Джанет Джексон
Трансформация какой знаменитости впечатлила вас больше всего?
Фото на превью EVERETT COLLECTION/East News, Van Tine Dennis/ABACA/East News
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