15+ знаменитостей, чье чувство юмора вынудит кого угодно хвататься за животы

Весь интернет только и говорит о том, какое у Райана Рейнольдса искрометное чувство юмора. А о том, как он тонко умеет троллить своих близких, даже пишут целые статьи. Но этот голливудский красавчик далеко не единственный представитель мира шоу-бизнеса, который использует свои странички в социальных сетях для того, чтобы повеселить подписчиков.

Мы в AdMe.ru отыскали для вас профили еще 15+ знаменитостей, которые с юмором на короткой ноге. А в бонусе к этой подборке мы в очередной раз отдали дань уважения остроумию звезды «Дэдпула».

Американский телеведущий Джимми Фэллон как-то раз поиронизировал над тем, как он выглядел в юные годы по сравнению со «Скалой»

А состоявшаяся супермодель Хайди Клум не постеснялась показать свои архивные снимки. И комментарий сделала из разряда «не в бровь, а в глаз»

Маколей Калкин и его видение возможных сиквелов к фильму «Один дома»

А этому забавному диалогу, завязавшемуся между Крисом Эвансом и Джейми Ли Кертис, фанаты обязаны фейковой новости

В январе прошлого года в СМИ появились сообщения, что Эванс снова вернется к роли Капитана Америки. Это известие стало шоком как для фанатов Marvel, так и для самого актера (судя по его твиту). Разрядить обстановку попыталась партнерша Эванса по фильму «Достать ножи» Джейми Ли Кертис, сыгравшая там его мать.

Актриса из фильма «Ловушка для родителей» не смогла пройти мимо твита, косвенно касающегося ее, и подлила масла в огонь, процитировав фразу своей героини

Поупражняться в смешных подписях к фотографиям любит и звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк

Бесценный момент, когда Кортни Кокс повторила танец Моники из «Друзей»

Исполнительница роли Моники в сериале «Друзья» Кортни Кокс в честь Дня благодарения воссоздала знаменитую сцену танца с индейкой на голове. Выглядело это так же забавно, как было в сериале. Даже солнцезащитные очки оказались на месте.

А еще не так давно Крис Прэтт дал всем своим фанатам понять, что он в семье не один такой юморист

Актрисе Айле Фишер, которая, к слову, приходится женой Борату (точнее, Саше Барону Коэну), чувства юмора тоже не занимать

Хелен Миррен тоже знает, как улыбнуть своих подписчиков

А ниже — то самое платье и сияющая в нем Хелен.

А недавно вышедший из отношений певец Шон Мендес показал, что порой стоит за красивыми снимками в инстаграме

Музыкант опубликовал снимок на фоне Лос-Анджелеса и прикрепил видео, демонстрирующее свое падение. И песню, к слову, он подложил подходящую: Джон Майер — «Притяжение».

Джулианна Мур уже и не знает, как угодить критикам ее внешности. Ну что ж, может, этот прием сработает

Актриса Сара Полсон решила устроить популярную в сети битву нарядов, но быстро передумала

Комедиантка Мелисса Маккарти может смешить не только через экраны телевизора, но и посредством своих социальных сетей

Ее коллега по цеху, актриса Ребел Уилсон, тоже преуспевает в этом деле



И наш бесспорный фаворит — Джеймс Блант, иронизирующий над своей увядающей популярностью



И еще немного...

Бонус: ну и куда же без Райана Рейнольдса

Недавно Рейнольдс получил награду генерал-губернатора Канады в области исполнительских искусств. Но этим дело не ограничилось: родная страна актера еще и призналась ему в любви посредством песни «Canada Loves You Back» («Канада тоже любит тебя»). Звезда «Дэдпула» и в этот раз не смогла обойтись без юмора и написала следующий пост:

А кто из отечественных знаменитостей, на ваш взгляд, обладает самым тонким чувством юмора?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.