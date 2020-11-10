15 нарядов, в которых блистали звезды 90-х, а теперь их примерили нынешние знаменитости

Стиль 90-х годов — эпатажный, смелый, яркий. Это время топ-моделей и актрис, которые стали настоящими иконами стиля. Этот период — отличный источник вдохновения для тех, кто хочет попробовать что-то новое и вновь нарядиться в старое.

Мы в AdMe.ru залезли в фотоархивы и обнаружили, что современные звезды не зря копируют самые яркие тенденции 90-х, поскольку выглядят в них превосходно. А бонус покажет, что нынешние знаменитости с шиком носят и наряды 65-летней давности.

Джулия Робертс (1991) — Зендая (2019)

Наоми Кэмпбелл (1996) — Ким Кардашьян (2019)

Клаудия Шиффер (1994) — Марго Робби (2020)

Наоми Кэмпбелл (1998) — Ким Кардашьян (2018)

Джулия Робертс (1990) — Кайли Дженнер (2020)

Мадонна (1991) — Дита фон Тиз (2019)

Кристи Тарлингтон (1995) — Синди Кроуфорд (2018)

Принцесса Диана (1997) — Хейли Бибер (2019)

Кристи Тарлингтон (1992) — Лили Депп (2019)

Кейт Мосс (1995) — Роузи Хантингтон-Уайтли (2017)

Кэмерон Диас (1995) — Кендалл Дженнер (2016)

Клаудия Шиффер (1996) — Дженнифер Гарнер (2020)

Элизабет Херли (1994) — Дэмиан Херли (2019)

Наоми Кэмпбелл (1997) — Ким Кардашьян (2018)

Синди Кроуфорд (2000) — Рианна (2007)

Бонус: принцесса Маргаретт (1955) — Белла Хадид (2020)