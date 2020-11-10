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15 нарядов, в которых блистали звезды 90-х, а теперь их примерили нынешние знаменитости

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Стиль 90-х годов — эпатажный, смелый, яркий. Это время топ-моделей и актрис, которые стали настоящими иконами стиля. Этот период — отличный источник вдохновения для тех, кто хочет попробовать что-то новое и вновь нарядиться в старое.

Мы в AdMe.ru залезли в фотоархивы и обнаружили, что современные звезды не зря копируют самые яркие тенденции 90-х, поскольку выглядят в них превосходно. А бонус покажет, что нынешние знаменитости с шиком носят и наряды 65-летней давности.

Джулия Робертс (1991) — Зендая (2019)

© GP/MPI/Capital Pictures/Capital Pictures/East News, © Xavier Collin/Image Press Agency/BWP Media/East News

Наоми Кэмпбелл (1996) — Ким Кардашьян (2019)

© Guy Marineau / Contributor / Gettyimages, © Twitter/Sipa USATwitter/Sipa USA/East News/East News

Клаудия Шиффер (1994) — Марго Робби (2020)

© AFP/EAST NEWS, © Anthony Behar/Sipa USA/East News

Наоми Кэмпбелл (1998) — Ким Кардашьян (2018)

© Sean Roberts / EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, © Rob Rich / WENN.com/agefotostock/East News

Джулия Робертс (1990) — Кайли Дженнер (2020)

© TOUCHSTONE/WARNERS / Album/EAST NEWS, © kyliejenner / Instagram

Мадонна (1991) — Дита фон Тиз (2019)

© East News, © ditavonteese / Instagram

Кристи Тарлингтон (1995) — Синди Кроуфорд (2018)

© Album/EAST NEWS, © East News

Принцесса Диана (1997) — Хейли Бибер (2019)

© Anwar Hussein / Contributor / Gettyimages, © haileybieber / Instagram

Кристи Тарлингтон (1992) — Лили Депп (2019)

© Victor VIRGILE / Contributor / Gettyimages, © Anthony Behar/Sipa USA/East News

Кейт Мосс (1995) — Роузи Хантингтон-Уайтли (2017)

© Featureflash Photo Agency / Shutterstock, © MEGA/EAST NEWS

Кэмерон Диас (1995) — Кендалл Дженнер (2016)

© Everett Collection / East News, © Deruel Jessy / News Pictures/EAST NEWS

Клаудия Шиффер (1996) — Дженнифер Гарнер (2020)

© AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA/Mega Agency/East News

Элизабет Херли (1994) — Дэмиан Херли (2019)

© damianhurley1 / Instagram

Наоми Кэмпбелл (1997) — Ким Кардашьян (2018)

Синди Кроуфорд (2000) — Рианна (2007)

© AFPEAST NEWS / East News

Бонус: принцесса Маргаретт (1955) — Белла Хадид (2020)

© Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

А какой образ вас вдохновил больше всего?

Фото на превью Anwar Hussein / Contributor / Gettyimages, haileybieber / Instagram
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