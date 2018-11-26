15 случаев, которые знаменитости вспомнят с улыбкой, но вряд ли захотят включить в свои мемуары

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Со звездами тоже происходит масса всяких казусов, в том числе и забавных — порой просто нелепых, а порой вдохновляющих и милых. Семья, коллеги, знакомые и случайные прохожие становятся героями историй, которые потом звучат в эфирах популярных шоу и оказываются на страницах любимых изданий.

AdMe.ru предлагает вам прочесть эти рассказы о знаменитостях и улыбнуться, как улыбались во время их чтения мы. А в конце статьи вас ждет история о необычном актере.

1.

Энтони Хопкинс рассказал: «Однажды в гостинице я ехал в стеклянном лифте с женщиной и ее сыном. Я стоял спиной к ним, глядя на город, и вдруг мальчик заметил, что лифт похож на клетку Ганнибала Лектера. От неожиданности я повернулся — и женщина завизжала, а ее сын сильно испугался. Наверное, теперь у него травма».

2.

А эта история приключилась с Чарли Шином. «Это произошло лет 5 назад, я со своей бывшей женой Брук пришел на званый ужин и в какой-то момент заметил, что Трамп смотрит на мои часы. Потом он сказал: „Я бы хотел сделать вам свадебный подарок пораньше от нашего с Меланией лица“. Она тоже была там — просто присутствовала, очень милая и красивая. Трамп снял свои запонки и отдал мне, сказав, что они марки Harry Winston, сделаны из платины и бриллиантов. Через полгода я показал их оценщику. Она взяла лупу и секунды через 4 буквально отшатнулась от запонок, а потом сказала, что они изготовлены из дешевого олова и плохих цирконов, а еще на них выгравировано „Трамп“».

3.

Дочь Дрю Бэрримор, Олив, закатила истерику в Disney World по необычной причине. Девочке захотелось поохотиться на уток, и ей было неважно, будет это сотрудник Disney в костюме или настоящая птица.

4.

Эдди Редмэйн провалил пробы для «Звездных войн» на роль Кайло Рена. Сценарии фильмов такого уровня обычно засекречены, поэтому актерам на кастинге выдают, например, отрывок из «Гордости и предубеждения» и сообщают, на какое амплуа они претендуют. Эдди сказали, что его прослушивают на роль «плохого парня», тогда он не удержался и на 10 разных ладов изобразил дыхание Дарта Вейдера.

5.

«В четверг обнаружила себя в непосредственной близости от Бенедикта Камбербэтча и спросила у него, когда выйдет новый сезон „Шерлока“. — Скоро. — До того, как я умру? В ответ он засмеялся».

6.

Райану Рейнольдсу пришлось серьезно поговорить с дочкой, чтобы она перестала называть его мамой.

7.

Когда Бен Аффлек впервые пригласил свою маму на церемонию вручения «Оскара», она в волнении обошла и сфотографировала пустые сиденья с табличками, на которых были написаны имена звезд, для которых эти места предназначались. Бен вспоминает, что ему очень хотелось сказать что-то вроде: «Ты же знаешь, что это не настоящий Джек Николсон?»

8.

И снова Чарли Шин. Он попытался поймать легендарное чудовище озера Лох-Несс с помощью бараньей ноги и огромного крючка. «Что-то действительно случилось, по воде шли бешеные волны». Затея не удалась, но Чарли не теряет надежды, считая, что раз люди так долго верят в эту легенду, у нее должны быть какие-то основания.

9.

Майк Тайсон за $ 2,2 млн заказал у Джанни Версаче ванну из 24-каратного золота с инкрустацией из драгоценных камней. Потом боксер выковырял часть украшений, потому что они царапали его во время купания.

10.

В 2003 году солист U2 Боно прилетел в Италию и обнаружил, что забыл свою шляпу в Лондоне. Тогда Боно заплатил £ 100 таксисту, который привез шляпу в аэропорт, £ 442 за перевозку шляпы в кабинете пилотов, £ 150 другому таксисту за доставку шляпы из аэропорта Модены и £ 200 за страховку. Итого £ 892 за возможность выступить в нужном образе без поисков похожей шляпы в Милане.

11.

Адель рассказала, что количество тестостерона в ее крови во время беременности так подскочило, что это привело к появлению бороды. Певица сказала, что гордилась бородой и звала ее Ларри.

12.

Аманда Сейфрид купила в Париже чучело пони и назвала его Антуан. Теперь Антуан живет в доме актрисы в США вместе с ее любимым псом Финном (живым). Свое увлечение таксидермией Аманда объяснила тем, что за мертвыми животными проще присматривать.

13.

Эмма Уотсон испортила немало дублей для первого фильма о Гарри Поттере, потому что беззвучно проговаривала реплики других актеров. Актриса рассказала, что режиссер постоянно просил ее перестать делать это, но она не могла, потому что слишком сильно любила историю о «мальчике, который выжил», очень хотела сыграть роль как можно лучше и немного перестаралась. Если бы Гермиона играла роль в кино, она бы наверняка поступала так же, согласны?

14.

Хозяйка кофейни в Торонто — поклонница Райана Гослинга. Узнав, что он приедет на международный кинофестиваль, она устроила в соцсетях целую кампанию, чтобы встретиться с кумиром. Все началось с картонной фигуры Райана и приглашения зайти на чашечку кофе. Один из клиентов кофейни, мэр Торонто, тоже сфотографировался с картонным актером, и понемногу история стала вирусной. И да, мечта женщины исполнилась: Райан пришел в кофейню.

15.

А мама Райана, Донна, однажды решила, что все на церемонии вручения очередной кинопремии будут с начесами, и сделала себе соответствующую прическу. Но в моде естественность, и она оказалась единственной дамой с начесом. Причем настолько высоким, что Рэйчел Вайс, сидевшая позади Донны, не видела сцену. Заметив огорчение своей мамы, Райан не придумал ничего лучше, чем обратиться к Мерил Стрип, которой его еще не представили, и попросить ее похвалить мамину прическу. Мерил сказала Донне, что тоже хотела сделать начес, и та сияла остаток вечера.

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