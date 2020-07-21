15+ секретов, которые скрываются за татуировками знаменитостей

Знаменитостей весь мир рассматривает через лупу, а папарацци жаждут сфотографировать все самые малейшие изменения в образе актеров и музыкантов, чтобы потом сделать из этого мировую сенсацию. И когда на теле звезды вдруг появляется новая татуировка, это событие приковывает к себе гораздо большее внимание, чем открытие редких наскальных рисунков первобытных людей или иероглифов египетских гробниц.

Мы в AdMe.ru разобрались в значении звездных татуировок и разгадали секреты и тайные послания, которые за ними скрываются.

Джеймс Франко

Под шапкой Джеймс Франко скрывает татуировку влюбленной пары. На ней изображены актеры Элизабет Тейлор и Монтгомери Клифт, которые были признаны самым красивым дуэтом Голливуда после выхода фильма «Место под солнцем». Татуировку актер сделал специально для съемок своего собственного фильма «Зеровилль».

Меган Фокс

Правую лопатку актрисы украшает фраза «Мы все будем смеяться над позолоченными бабочками» (We will all laugh at gilded butterflies). Эта известная цитата взята из пьесы Шекспира «Король Лир».

Дженнифер Энистон

Татуировка «Норман» на стопе Дженнифер Энистон посвящена ее ушедшему из жизни псу, которого актриса очень любила.

Дэвид Бекхэм

Огромная татуировка из иероглифов на теле известного футболиста является популярной китайской пословицей. Она гласит: «Смерть и жизнь имеют предопределенные назначения; богатство и честь — с небес».

Виктория Бекхэм

Экс-солистка группы Spice Girls сделала вдохновляющую татуировку на спине в 2006 году. Фраза на иврите взята из свитка «Песнь песней Соломона». Текст переводится так: «Я принадлежу своему возлюбленному, а мой возлюбленный принадлежит мне». Эту татуировку Виктория посвятила своему мужу Дэвиду.

Джейсон Момоа

Если вы присмотритесь, то сможете прочитать фразу «Прайд цыган» (Pride of Gypsies) на правой руке актера. Татуировка имеет сентиментальную ценность, потому что это название киностудии, которую Джейсон основал в 2010 году. А на левой руке у актера нанесен узор племенных акульих зубов. Это отсылка к гавайским корням Момоа. Такая татуировка, по словам актера, помогает изгонять тьму из вашего сердца и приносить свет.

Кристина Агилера

Татуировка на пояснице певицы была сделана в 2005 году в качестве свадебного подарка ее уже бывшему мужу Джордану Братману. И это тоже упомянутая чуть выше цитата из «Песни песней Соломона». Под надписью нанесены инициалы ее бывшего супруга: JB.

Леди Гага

Длинный текст на бицепсе поп-певицы является отрывком из книги ее любимого австрийского поэта Райнера Марии Рильке. С немецкого языка текст татуировки переводится так: «Признайтесь себе в самый поздний час ночи, умрете ли вы, если бы вам запретили писать. Прислушайтесь к вашему сердцу, в котором ответ уходит корнями в ваше существо, и серьезно спросите себя: „Должен ли я писать?“». Эта цитата напоминает каждый день певице о том, что смысл ее жизни заключается в творчестве и написании песен.

Брэд Питт

Неоднозначную татуировку в виде параллельных линий на спине Брэду Питту набила сама Анджелина Джоли — просто от скуки, когда они вместе были в Давосе на Всемирном экономическом форуме. Тайного смысла, о котором размышляли фанаты, татуировка не несет.

Внизу живота у актера скрывается еще одно тайное послание его бывшей жене. В 2014 году фотографам удалось заснять татуировку актера, содержание которой, по мнению наблюдательных фанатов, является указанием на дату рождения Анджелины Джоли.

Джессика Альба

На правом запястье актрисы располагается татуировка на санскрите «Падма», что в переводе означает «цветок лотоса». Джессика рассказала, что это изображение было сделано после расставания с одним из ее возлюбленных. Скорее всего, актриса имела в виду Майкла Уэзерли, ее партнера по сериалу «Темный ангел».

Рианна

Текст татуировки под правой ключицей знаменитости переводится с английского языка так: «Никогда не ошибка, всегда урок» (Never a failure, always a lesson). По словам певицы, мотивирующая татуировка — это ее жизненный девиз. Текст написан задом наперед, потому что Рианна хотела, чтобы она могла читать эту фразу каждый раз, когда смотрится в зеркало.

Орландо Блум

Орландо набил на животе свою первую небольшую татуировку в виде солнца, когда еще был подростком. Означать эта татуировка может следующее: «энергия, баланс и внутренняя сила».

Кристен Стюарт

Знаменитость решила сделать татуировку на правой руке после съемок фильма «Зильс-Мария». У героини Кристен была татуировка в виде лампочки с картины знаменитого испанского художника Пикассо «Герника», и актриса так к ней привыкла, что решила сделать настоящую. По замыслу великого художника, эта лампочка на полотне символизирует солнце.

Энн Хэтэуэй

Актриса никогда не рассказывала прессе о своей татуировке на запястье в виде буквы «М», поэтому мы можем только догадываться о ее значении. Скорее всего, татуировка либо посвящена ее старшему брату Майклу, либо является отсылкой к девичьей фамилии ее матери — Маккалей.

Хелен Миррен

Татуировка на левой руке актрисы с символами майя, по признанию Миррен, представляет собой выражение очень красивой идеи о равенстве и единстве противоположностей. Татуировка Хелен означает, что мы все должны быть вместе, какими бы разными мы ни казались друг другу.

Селена Гомес

«Сначала полюби себя» — так с арабского языка переводится татуировка на спине популярной голливудской актрисы и певицы.

Хайди Клум

Татуировка на правой руке немецкой супермодели была сделана в честь ее уже бывшего мужа Сила, имя которого и написано на руке, а 4 звезды символизируют детей Хайди.